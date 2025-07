Ante el Aumento de Fatalidades Acuáticas y Arrestos, los Guardias de Vida Silvestre de Texas Enfatizan la Seguridad

Media Contact: TPWD News Business Hours , 512-389-8030 News Image Share on Facebook Share Release URL AUSTIN – Debido al incremento en las muertes vinculadas a la navegación y al aumento de arrestos por operar embarcaciones bajo los efectos del alcohol, los Guardias de Vida Silvestre de Texas recuerdan a los navegantes que sigan las normas y tomar precauciones de seguridad para prevenir accidentes mientras disfrutan del agua durante la temporada de calor. Hasta el 30 de junio, Texas ha reportado 59 muertes relacionadas con actividades acuáticas en lo que va del año, entre ellos 38 ahogamientos en aguas abiertas y 21 muertes relacionadas con el uso de embarcaciones. Esta cifra representa un incremento del 75 por ciento en las muertes relacionadas por navegación en comparación con el mismo periodo del año anterior. Desde el fin de semana de Memorial Day (Día de la Conmemoración de los Caídos) hasta finales de junio, 12 personas murieron por ahogamientos en aguas abiertas, seis fallecieron en incidentes relacionados con embarcaciones y 13 personas fueron arrestadas por conduciendo una embarcación en estado de ebriedad. Los guardianes emitieron 213 citaciones por violaciones relacionadas con chalecos salvavidas durante el mes de junio. “Estas no son solo cifras. Son vidas perdidas—amigos, familiares, niños—muchas veces por algo que se pudo haber evitado,” dijo el Coronel Ron VanderRoest, Director de Seguridad Pública del Departamento de Parques y Vida Silvestre de Texas (TPWD). Operativo Agua Seca: Por un Cumplimiento con Sentido El alcohol sigue siendo el principal factor conocido en muertes relacionadas con la navegación recreativa. De los 83 arrestos por conducir embarcaciones bajo los efectos del alcohol realizados por los Guardias de Vida Silvestre de Texas este año, 62 ocurrieron solo en mayo, y la mayoría durante el fin de semana del Día de la Conmemoración de los Caídos. Esto representa un aumento del 25 por ciento en comparación con el mismo período del año pasado. “Conducir una embarcación bajo los efectos del alcohol no solo es ilegal, también pone en riesgo la vida de todos a bordo y en el agua”, advirtió Cody Jones, Subcomandante de Operaciones Marítimas. “Queremos que tus celebraciones concluyan con alegría y en compañía de tus seres queridos, no con tragedias, sirenas y llamadas de auxilio.” Con el objetivo de frenar esta peligrosa tendencia, los Guardias de Vida Silvestre de Texas se unirán con agencias de seguridad pública de todo el país durante el día feriado del 4 de julio como parte de la Operativo Agua Seca (Operation Dry Water), una campaña nacional dedicada a combatir la navegación bajo los efectos del alcohol. “Guardias de Vida Silvestre de Texas estarán desplegados con toda su fuerza durante estas festividades, trabajando día y noche para proteger a quienes disfrutan de nuestros lagos, ríos y aguas costeras”, dijo VanderRoest. “Tenemos tolerancia cero con la navegación bajo los efectos del alcohol, porque una sola mala decisión en el agua puede tener consecuencias mortales.” No seas la próxima estadística: Conoce las reglas y cúmplelas Con más de 560,000 embarcaciones registradas y un estimado de 359,000 embarcaciones de remo no registradas en las vías navegables de Texas, cada decisión segura cuenta. Recordatorios Clave de Seguridad: Usar un chaleco salvavidas: Es obligatorio para menores de 13 años y altamente recomendado para todos.

Utilizar el interruptor de corte del motor: Es obligatorio por ley y puede prevenir lesiones graves.

Nunca operes una embarcación bajo la influencia de drogas o alcohol: Las sanciones incluyen multas y suspensión de licencia.

Tomar un curso de seguridad para navegantes: Es obligatorio para personas nacidas a partir del 1 de septiembre de 1993 que operen ciertas embarcaciones.

Los operadores de motos acuáticas deben usar chaleco salvavidas, respetar la regla de los 15 metros (50 pies) y mantenerse fuera del agua después del atardecer.

Informarse sobre el clima, comunica tus planes y evita sobrecargar la embarcación.

Evitar el contacto con agua salada si tienes heridas abiertas, ya que las bacterias Vibrio ocurren de forma natural en aguas costeras de Texas. “Necesitamos que el público actúe con responsabilidad, planifique con anticipación y se tome la seguridad en serio”, afirmó Jones. “Muchas de las muertes ocurridas en aguas de Texas este año eran evitables.” Para obtener más información, visita el Programa de Educación para Navegantes de TPWD. ¿Si Ves algo Peligroso? Repórtalo de Forma Anónima Si eres testigo de comportamientos peligrosos o ilegales en el agua, no esperes. Repórtalo de manera anónima a través de Operation Game Thief (OGT), el programa de denuncia de delitos contra la vida silvestre en Texas. El programa ofrece recompensas de hasta $1,000 dólares por información que conduzca a la condena de personas que violen leyes de vida silvestre, pesca o navegación. Formas de reportar: Envíar un mensaje de texto: Escribe el código TXOGT seguido de tu denuncia al 847411

seguido de tu denuncia al 847411 Usar la app Texas OGT: Disponible para iOS y Android

Llamar anónimamente: 800-792-GAME (4263) Se recomienda incluir toda la información posible, así como fotos o videos útiles. El personal de la agencia revisará los reportes y podrá responder para solicitar más detalles, manteniendo siempre la confidencialidad del informante. No utilizar este sistema para emergencias. En caso de emergencia, llame inmediatamente al 911. “Nuestro deber es claro: garantizar que cada texano y visitante pueda disfrutar del aire libre de forma segura, y haremos cumplir la ley con todo el rigor necesario para lograrlo”, concluyó VanderRoest. Sobre los Guardias de Vida Silvestre de Texas Los Guardias de Vida Silvestre de Texas, parte de la División de Seguridad Pública del Departamento de Parques y Vida Silvestre de Texas (TPWD), son responsables de hacer cumplir las leyes relacionadas con la conservación de los recursos naturales y la seguridad pública con un enfoque comunitario. Su misión es proteger y promover la caza, pesca y recreación al aire libre para el disfrute de las generaciones presentes y futuras. También desempeñan un papel fundamental en operaciones de búsqueda y rescate durante desastres naturales, reflejando su compromiso con la protección del medio ambiente y de las personas de Texas. Si eres testigo de una infracción relacionada con la pesca, vida silvestre o navegación en curso, llama de inmediato al 1-800-792-GAME (4263) y repórtala a Operation Game Thief (OGT), el programa de denuncias anónimas de delitos contra la vida silvestre de Texas. También puedes enviar tu denuncia por mensaje de texto enviando la palabra clave TXOGT seguida de la información al 847411, o mediante la aplicación Texas OGT, disponible para dispositivos iOS y Android. Los operadores están disponibles las 24 horas, los 7 días de la semana.

