Digitale Antworten auf den Wandel: Wie PROMOS consult die Immobilienwirtschaft für die Economy 4.0 aufstellt

BERLIN, GERMANY, July 4, 2025 / EINPresswire.com / -- Prozesseffizienz steigern, Ressourcenengpässe abfedern, regulatorische Anforderungen meistern: Die Digitalisierung in der Immobilienwirtschaft ist längst keine Frage mehr des „Ob“, sondern des „Wie“. PROMOS consult, Digitalisierungspartner für die Branche, gibt darauf konkrete Antworten und zwar mit einem modularen Lösungsportfolio, das technische Innovation mit tiefem Branchenverständnis verbindet.Im Mittelpunkt steht dabei der Anspruch, die Herausforderungen der Economy 4.0 aktiv zu gestalten: mit durchdachten Softwarelösungen für Immobilienunternehmen, die nicht nur Abläufe automatisieren, sondern auch die Kommunikation mit Mieterinnen und Mietern verbessern und Mitarbeitende entlasten. Dabei setzt PROMOS auf ein durchdachtes Cloud-Konzept, branchenspezifisch vorkonfiguriertes ERP-System, mobile Anwendungen sowie auf Künstliche Intelligenz – unter anderem für die automatisierte Bearbeitung von Mieteranliegen.Die Lösungen sind darauf ausgelegt, Prozesse nicht nur digital abzubilden, sondern sie neu zu denken: schneller, transparenter, nachhaltiger. So helfen sie Unternehmen, trotz steigender Bau- und Zinskosten sowie wachsender Berichtspflichten handlungsfähig zu bleiben und sich zukunftssicher aufzustellen. Ein zentrales Element: die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Kunden. Gemeinsam werden digitale Lösungen geplant, eingeführt und kontinuierlich weiterentwickelt – von der Beratung über die Umsetzung bis zur langfristigen Begleitung im operativen Betrieb.„Der digitale Wandel ist kein Projekt mit Enddatum, sondern ein Prozess. Was es dafür braucht, sind verlässliche Partnerschaften auf Augenhöhe, tiefes Verständnis für die Branche und Technologien, die echte Wirkung entfalten“, heißt es aus dem Unternehmen.Wie das konkret aussieht, zeigt ein aktuelles Video, das in Zusammenarbeit mit Acumen Media entstanden ist. Darin gibt die Geschäftsführung von PROMOS consult gemeinsam mit Kundenunternehmen Einblicke in Strategien, Herausforderungen und reale Umsetzungen. Aus Kundenperspektive sprechen die TAG Immobilien AG und die ProPotsdam GmbH über ihre Erfahrungen in der digitalen Transformation.Pressekontakt Unternehmen:PROMOS consultProjektmanagement, Organisation und Service GmbHJulia FranzRungestraße 1910179 BerlinE-Mail redaktion@openpromos.com

PROMOS Consult | Immobilienwirtschaft im digitalen Wandel

