HYDE « BEAUTY & THE BEAST » en direct dans tous les cinémas du Japon et d’Asie, en streaming mondial

TOKYO, JAPAN, July 14, 2025 /EINPresswire.com/ -- Le concert « HYDE [INSIDE] LIVE 2025 WORLD TOUR BEAUTY & THE BEAST», qui aura lieu le dimanche 10 août 2025 au KT Zepp Yokohama (préfecture de Kanagawa, Japon), sera diffusé en direct dans les cinémas au Japon ainsi qu’en Asie.

Après la sortie très attendue de son album original « HYDE [INSIDE] » l’an dernier — son premier en près de cinq ans — HYDE a entamé une tournée mondiale qui l’a mené à travers le Japon, l’Asie et les États-Unis : le HYDE [INSIDE] LIVE 2024 WORLD TOUR.

Cette année, il poursuit cette tournée avec une nouvelle série de concerts, débutant le samedi 21 juin au Zepp Haneda (Tokyo). Ce nouveau chapitre s’annonce comme la plus grande tournée mondiale de sa carrière, avec des dates au Japon, en Amérique latine, en Asie, et en Europe.

Le concert supplémentaire au KT Zepp Yokohama sera présenté sous le thème « BEAUTY & THE BEAST » : la zone debout du 1er étage sera divisée verticalement, avec le côté BEAUTY (réservé aux femmes) d’un côté, et le côté BEAST (réservé aux hommes) de l’autre – une configuration unique et originale !

Ne manquez pas HYDE sur scène en 2025, une performance toujours aussi intense, à vivre au cinéma ou en streaming en direct !

■Site officiel de HYDE:https://www.hyde.com/

◼️ Lien vers le teaser: https://youtu.be/HAu2cznWCJQ

【 Informations générales 】

Titre

HYDE [INSIDE] LIVE 2025 WORLD TOUR BEAUTY & THE BEAST

◆Projection en direct au cinéma◆

https://liveviewing.jp/overseas/hydelive-2025-eng/

Date et heure

Dimanche 10 août 2025 — Début du spectacle à 10h06 (heure française, CEST)

Villes de projection :

Melbourne, Hong Kong, Séoul, Macao, Taipei, Taichung, Tainan, Bangkok

◆Diffusion en direct ◆

Billetterie en ligne https://liveship.tokyo/en/hydelive-2025/

Date et horaires

Dimanche 10 août 2025

Ouverture : 9h50 / Début du spectacle : 10h06 (heure française, CEST)

◆ Période de rediffusion (à la demande) : Disponible dès que possible après la fin du live,

jusqu’au jeudi 14 août à 16h59 (heure française, CEST)

Plateforme de diffusion

LIVESHIP

Tarif

4 500 ¥ (taxes incluses)

Période de vente des billets

Du vendredi 18 juillet 2025 à 5h00

au jeudi 14 août 2025 à 14h00 (heure française, CEST)

※ Les détenteurs d’un billet pour la diffusion en direct pourront regarder le concert autant de fois qu’ils le souhaitent pendant la période de rediffusion.

※ Une fois la période de rediffusion terminée, l’accès au contenu prendra fin, même si la lecture est en cours.

※ Veuillez noter que la version rediffusée pourrait faire l’objet de légères modifications ou d’un montage.



《 Projection en direct au cinéma 》

【 Informations importantes 】

※ Cet événement est une projection participative : les spectateurs sont libres d’encourager et d’applaudir, comme lors d’un concert en direct. Merci de prendre connaissance de ce format et d’y consentir avant l’achat des billets.

※ En cas de dépassement important de l’horaire prévu, la projection pourra être interrompue avant la fin du spectacle. Merci de votre compréhension.

※ Étant une diffusion en direct, la qualité de l’image et du son peut être affectée par l’état du réseau.

※ L’achat de billets à des fins commerciales, la revente ou le transfert de billets (y compris via les sites d’enchères, plateformes de revente ou points de vente tiers) est strictement interdit.

※ En cas de perte, vol, détérioration ou absence de billet, aucune réémission ne pourra être effectuée, quelles que soient les circonstances.

※ En raison de la configuration des salles de cinéma, il est possible que vous soyez séparé(e) de votre/vos accompagnant(s). Merci de votre compréhension.

※ Toute utilisation d’un appareil (caméra, smartphone, etc.) pour enregistrer ou filmer le contenu diffusé à l’écran est strictement interdite. La capture ou le partage non autorisé du contenu sur Internet peut faire l’objet de poursuites pénales. En cas d’infraction constatée dans la salle, le contenu enregistré pourra être supprimé sur-le-champ, et aucun remboursement du billet ne sera accordé.

※ Des prises de vue (photo ou vidéo) pourront être réalisées dans la salle à des fins d’archives ou de diffusion médiatique.

Ces images pourront être utilisées sur différents supports. Merci de votre compréhension et de votre coopération.

※ Dans certains cinémas, la consommation de nourriture et de boissons peut être restreinte.

※ En cas de séisme ou d’alerte liée à une catastrophe naturelle, la projection pourra être temporairement interrompue pour des raisons de sécurité, quelle que soit la localisation du public ou de l’événement.

※ Les informations relatives à l’événement sont susceptibles d’être modifiées sans préavis.

【 Règles de courtoisie à respecter pendant la projection 】

※ L'utilisation d'accessoires pour encourager (bâtons lumineux, serviettes, etc.) est autorisée, à condition de ne pas gêner la visibilité des autres spectateurs. (Les accessoires susceptibles de perturber le visionnage des autres sont strictement interdits.)

※ Merci d’éviter tout comportement perturbateur, comme faire du bruit excessif ou entraver l’expérience des autres spectateurs.

※ Veuillez rester assis à la place attribuée et regarder la diffusion en direct depuis le siège correspondant à votre billet.

※ Les règles peuvent varier selon les cinémas. Nous vous recommandons de consulter le site officiel de votre cinéma et de respecter son règlement intérieur.

《 Diffusion en direct (streaming) 》

※ Cet événement étant diffusé en ligne, des perturbations de l’image ou du son, voire des interruptions temporaires ou un arrêt anticipé, peuvent survenir en raison de problèmes liés à la connexion Internet ou au système. L’organisateur ne pourra être tenu responsable des dysfonctionnements causés par la connexion Internet ou l’environnement de visionnage du spectateur.

Aucun remboursement ne sera accordé en cas de problème de ce type. Merci de votre compréhension.

※ Les frais de connexion Internet et autres coûts liés à la visualisation sont à la charge du spectateur.

※ Étant donné que la diffusion peut consommer un volume important de données, l’utilisation d’une connexion Wi-Fi est fortement recommandée.

※ La retransmission de la diffusion en direct dans des lieux publics ou à des fins commerciales (restaurants, espaces partagés, etc.), que ce soit à titre gratuit ou payant, est strictement interdite.

※ En cas de visionnage en cours de diffusion, vous ne pourrez voir le contenu qu’à partir du moment où vous vous connectez, sans possibilité de retour en arrière.



HYDE [INSIDE] LIVE 2025 WORLD TOUR BEAUTY & THE BEAST

Site officiel de l’événement : https://liveviewing.jp/hydelive-2025-eng/

Organisé par : VAMPROSE

Distribué par : Live Viewing Japan / Live Viewing Entertainment

© VAMPROSE Inc. Tous droits réservés.

【 Note concernant l’utilisation des visuels 】

Il est strictement interdit de modifier, recadrer ou retoucher les images fournies.

Legal Disclaimer:

