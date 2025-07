SunLED Life Science unterzeichnet Vertriebsvereinbarung mit Quantis Electronics für Sunbooster in Europa

Sunbooster von SunLED Life Sciences bringt die gesundheitlichen Vorteile von Sonnenlicht in Innenräume Sunbooster lässt sich ganz einfach an externe Bildschirme anbringen SunLED Logo

Sunbooster nutzt Nahinfrarotlicht, um die Vorteile von Sonnenlicht in Innenräume zu bringen, und ist ab Oktober 2025 verfügbar

Ich freue mich, mit Quantis zusammenzuarbeiten, um ein Produkt auf den Markt zu bringen, das gesundes Licht in Innenräume bringt und das Leben der Menschen verbessert.” — Dr. Anne Berends, Gründerin und CTO von SunLED Life Science

AMSTERDAM, NETHERLANDS, July 3, 2025 / EINPresswire.com / -- SunLED Life Science , ein auf Gesundheit fokussiertes Technologie-Startup, und Quantis Electronics haben eine Vertriebsvereinbarung geschlossen, um SunLEDs Sunbooster ab Herbst 2025 in Europa auf den Markt zu bringen. Sunbooster ist das erste Gerät, dass die natürliche, energiespendende Kraft des Sonnenlichts ins Haus holt. Nutzer können Sunbooster ähnlich wie eine externe Webcam ganz einfach an ihren Computerbildschirm oder Laptop clippen, um den natürlichen und unsichtbaren Teil des Sonnenspektrums, das Nahinfrarotlicht, einfach in die tägliche Arbeitsroutine zu integrieren. Hier gibt es ein Video über SunLED. Menschen verbringen durchschnittlich 90 Prozent ihrer Zeit in geschlossenen Räumen ohne natürliches Sonnenlicht, das seit Jahrhunderten unseren biologischen Rhythmus bestimmt. Ein essenzieller Bestandteil des Sonnenlichts fehlt besonders: Nahinfrarotlicht. Dieses Licht ist in Innenräumen abwesend. Doch wissenschaftliche Studien haben gezeigt, dass es den Körper stimulieren und die Vitalität fördern kann. Sunbooster bringt Nahinfrarotlicht an den Schreibtisch und hilft jenen, die wenig natürliches Licht abbekommen: Büroangestellte, Bildschirmarbeiter oder Menschen, die in den dunklen Monaten einen Energieschub brauchen.Unsichtbare Nahinfrarot-Wellen dringen tief in die Haut ein und stimulieren den Körper auf zellulärer Ebene. Sunbooster strahlt diese Art von Licht – das bis zu 50 Prozent des natürlichen Sonnenlichts ausmacht – in einer sicheren, UV-freien Form aus. Nahinfrarotlicht wird bereits in zertifizierten medizinischen Behandlungen eingesetzt, kann aber auch das tägliche Leben verbessern, indem es die Energieproduktion in den Zellen aktiviert. Die SunLED-Technologie basiert auf über 60 Jahren Lichtforschung und wurde von führenden internationalen Forschern klinisch getestet und ihre Wirksamkeit wissenschaftlich nachgewiesen.Wissenschaftliche Studien zeigen folgende positive gesundheitliche Vorteile:– Senkung des Ruhepuls um durchschnittlich fünf Schläge pro Minute nach vier Wochen – vergleichbar mit dreimal wöchentlich 45 Minuten Radfahren;– Verbessertes geistiges Wohlbefinden;– Geringere Tagesmüdigkeit;– Gestärktes Immunsystem.Mit Sunbooster bringt SunLED Life Science sein erstes Produkt für Privathaushalte auf den Markt, um seine patentierte Nahinfrarot-Technologie einem breiteren Publikum zugänglich zu machen. Für den Vertrieb in Europa entschied sich das Unternehmen für eine Partnerschaft mit dem Technologievertrieb Quantis Electronics mit Sitz in der Region Eindhoven. Quantis verfügt über jahrelange Expertise im Vertrieb hochwertiger Verbraucherprodukte und bietet ein umfangreiches Händlernetz, über das Sunbooster erhältlich sein wird.“Nach Jahren der Forschung und Entwicklung sind wir stolz, mit unserer bewährten Technologie den Schritt zur Markteinführung zu machen”, sagt Dr. Anne Berends, Gründerin und CTO von SunLED Life Science. “Ich freue mich, mit Quantis zusammenzuarbeiten, um ein Produkt auf den Markt zu bringen, das gesundes Licht in Innenräume bringt und das Leben der Menschen verbessert.”Sunbooster verfügt über drei leistungsstarke Nahinfrarot-LEDs, die unsichtbares, sicheres und völlig UV-freies Licht aussenden. Das Gerät ist dank einer intuitiven Schnittstelle einfach zu bedienen und kann an jedem Bildschirm angebracht werden. Es ist kompakt, tragbar, wird über USB mit Strom versorgt und fügt sich nahtlos in jeden Arbeitsbereich ein, ohne die tägliche Routine zu unterbrechen. Ein intelligenter Sensor erfasst automatisch die Lichtaufnahme. Bei einer Nutzung von bis zu drei Stunden pro Tag liefert das Gerät gezielte, energieeffiziente Lichtdosen, die innerhalb weniger Tage spürbare Ergebnisse liefern. Die Technologie ist patentiert und klinisch getestet.Über SunLED Life ScienceSunLED Life Science erforscht und entwickelt Lichtlösungen, die die gesundheitlichen Vorteile des Sonnenlichts in Innenräume bringen. Die patentierte und wissenschaftlich geprüfte Nah-Infrarot-Technologie von SunLED fördert Gesundheit und Wohlbefinden und lässt sich leicht in verschiedene Geräte wie Bildschirme und Leuchten, Armaturenbretter in Autos und vieles mehr integrieren. SunLED strebt nach einer Welt, in der jeder die Vorteile des natürlichen Sonnenlichts in Innenräumen nutzen kann.SunLED Life Science wurde 2024 gegründet und ist ein privates Unternehmen mit Hauptsitz in Amsterdam. Folgen Sie SunLED Life Science auf LinkedIn oder erfahren Sie mehr unter https://sunled.health

