Maak kennis met SunBooster, het apparaat dat schermtijd omzet in een boost voor je welzijn

AMSTERDAM, NETHERLANDS, September 10, 2025 / EINPresswire.com / -- SunLED Life Science B.V. , een start-up die zich richt op gezondheidstechnologie, heeft vandaag aangekondigd dat de pre-orders in de Benelux zijn geopend voor SunBooster , een nabij-infrarood (NIR) apparaat dat de essentiële gezondheidsvoordelen van natuurlijk zonlicht naar binnen brengt. Ontworpen om eenvoudig te bevestigen aan computermonitoren en laptops, levert SunBooster tijdens schermtijd een bewezen effectieve dosis NIR-licht aan gebruikers terwijl zij werken of studeren, wat energie en stemming verbetert en het welzijn op de lange termijn ondersteunt. SunBooster is nu beschikbaar voor pre-order voor een speciale introductieprijs van €149, een korting van 25% op de adviesprijs van €199. De verzending wordt verwacht eind oktober 2025. De meermaals bekroonde SunBooster ontving de IFA Innovation Award 2025, won de Gadgety Award 2025 en werd door Inside Digital uitgeroepen tot Best of Show tijdens MWC Barcelona 2025. Bekijk hier een korte video over SunLED Het groeiende probleem van de moderne levensstijl binnenshuis.De gemiddelde persoon in geïndustrialiseerde landen brengt 90% van zijn of haar wakkere uren binnenshuis door. Naarmate de dagen korter worden en de wintertijd ingaat, neemt de blootstelling aan natuurlijk zonlicht nog verder af, wat invloed heeft op stemming en welzijn. Dit blijkt onder andere uit het feit dat in Nederland alleen al naar schatting 8,5% — ofwel meer dan 1,5 miljoen mensen — lijdt aan ten minste een milde vorm van seizoensgebonden affectieve stoornis (SAD) door een gebrek aan natuurlijk zonlicht in de wintermaanden. Bovendien zijn de meeste mensen zich er niet van bewust dat alle binnenverlichting – zelfs zonlicht dat door ramen naar binnen valt – geen nabij-infraroodlicht bevat, een essentieel maar onzichtbaar deel van het zonnespectrum dat 50% van het zonlicht uitmaakt. Zonder dit licht lijden energie, stemming en algeheel welzijn.Word ‘Sunergized’ met SunBooster.“Mensen besteden gemiddeld meer dan zeven uur per dag aan het kijken naar schermen,” zegt dr. Anne Berends, CEO, CTO en medeoprichter van SunLED Life Science. “SunBooster verandert schermtijd van een energieverslinder naar een welzijnsbevorderaar. Het is een eenvoudige en effectieve oplossing voor zowel individuen als werkgevers die energie, stemming en algeheel welzijn voor zichzelf of hun medewerkers willen verbeteren.”De gepatenteerde, wetenschappelijk gevalideerde technologie van SunBooster maakt gebruik van fotobiomodulatie om gedurende enkele uren tijdens het gebruik van een scherm een gerichte dosis nabij-infraroodlicht toe te dienen. SunBooster is ontwikkeld door SunLED Life Science na een periode van meer dan zes jaar onderzoek en ontwikkeling en is het eerste nabij-infrarood apparaat dat de systemische gezondheidsvoordelen van zonlicht binnenshuis brengt en toegankelijk maakt voor mensen, zodat ze het moeiteloos kunnen integreren in hun werkplek en dagelijkse routine. Kenmerken en voordelen zijn onder meer:– Strak, Uniek Ontwerp met Automatische Activering: Eenvoudig te bevestigen op elke externe monitor of laptop en wordt automatisch geactiveerd via ingebouwde sensoren.– Moeiteloze, gerichte NIR-licht toediening: Drie nabij-infrarood-LED’s van 850 nm leveren gedurende een periode van twee tot drie uur een gerichte dosis NIR-licht.– SunBooster Gebruikers Feedback: Gebruikers kunnen hun wekelijkse blootstelling aan NIR-licht bijhouden.– Stroomvoorziening: Wordt gevoed via een standaard USB-C-aansluiting en kan eenvoudig worden aangesloten op elke externe monitor, laptop of tablet.– Uitgebreid Onderzoek en Ontwikkeling en Wetenschappelijk Gevalideerde Technologie: SunLED’s NIR-technologie is ontwikkeld tijdens zes jaar onderzoek in samenwerking met toonaangevende instellingen en universiteiten. Een dubbelblind klinisch onderzoek aan de Rijksuniversiteit Groningen in 2023 toonde aan dat de NIR-lichttechnologie van SunLED o.a. de stemming verbeterde en slaperigheid verminderde — waarbij deelnemers aangaven zich tot zes keer zo energiek te voelen vergeleken met de placebogroep.– Prijzen voor Bedrijven en Consumenten: Bulkprijzen en brandingopties beschikbaar voor bedrijven; adviesprijs van €199 voor consumenten. Consumenten die nu pre-orderen, profiteren van een speciale introductiekorting van 25% en betalen slechts €149.– Beschikbaarheid op de Markt: SunBooster wordt in oktober 2025 gelanceerd in de Benelux — vlak voor het einde van de zomertijd — en wordt gedistribueerd in samenwerking met Quantis Electronics. De lancering in de Duitse en Noordse markten volgt kort daarna."Nabij-infrarood (NIR)-gestuurde beauty-apparaten zijn de afgelopen tijd sterk in populariteit toegenomen vanwege hun gezondheids- en welzijnsvoordelen," voegde Berends toe. "SunBooster breidt deze voordelen van NIR uit naar een breder publiek, waaronder kantoormedewerkers, studenten, kinderen en gamers, in een gebruiksvriendelijke uitvoering en strak design. Ingebouwde NIR-lichttechnologie staat op het punt de volgende upgrade te worden van beeldschermapparatuur — net zoals webcams ooit begonnen als opklikbare apparaten en nu overal ingebouwde technologie zijn geworden."

