Helvetic Clinics bestätigt europäische Marktführerschaft im Zahntourismus mit 20 % Wachstum im ersten Halbjahr 2025

BUDAPEST, BUDAPEST, HUNGARY, July 6, 2025 /EINPresswire.com/ -- Helvetic Clinics, von zahlreichen Experten als beste Klinik für Zahnbehandlungen im Ausland anerkannt, verzeichnet im ersten Halbjahr 2025 ein bemerkenswertes Wachstum von 20 % bei der Zahl der behandelten Patienten. Diese außergewöhnliche Entwicklung bestätigt die führende Position der ungarischen Klinik auf dem europäischen Markt für Zahntourismus.

Bedeutende geografische Expansion

Das stärkste Wachstum kommt aus dem deutschsprachigen Raum, insbesondere aus der Deutschschweiz, Deutschland und Österreich. Auch die englischsprachigen Märkte, vor allem Großbritannien und Irland, zeigen weiterhin eine solide Entwicklung. Helvetic Clinics behauptet zudem ihre führende Stellung auf den traditionellen frankophonen Märkten, insbesondere in der Westschweiz und in Belgien, und verzeichnet gleichzeitig ein deutliches Plus in Skandinavien (Schweden, Dänemark und Norwegen).

Diese Anerkennung basiert auf der herausragenden Qualität der angebotenen Dienstleistungen, belegt durch mehr als 2.500 Google-Bewertungen mit einer außergewöhnlichen Durchschnittsnote von 4,9/5 – ein klarer Beweis für die anhaltende Zufriedenheit der Patienten.

Erfolgreiche strategische Weitsicht

Pierre Chaker, Gründungspartner von Helvetic Clinics, kommentiert:

„Dieses außergewöhnliche Wachstum bestätigt unsere Strategie der europäischen Expansion. Wir haben diese steigende Nachfrage antizipiert und unsere Kapazitäten im vergangenen Jahr um 25 % erhöht, sodass wir heute den Zustrom internationaler Patienten souverän bewältigen können.“

Jean-François Empain, ebenfalls Gründungspartner, ergänzt:

„Die Investitionen in unsere Infrastruktur und unser medizinisches Team ermöglichen es uns, unsere hohen Standards aufrechtzuerhalten und gleichzeitig der wachsenden europäischen Nachfrage gerecht zu werden. Das Wachstum von 20 % zeigt das Vertrauen, das uns unsere internationalen Patienten entgegenbringen.“

Patientenstimmen aus Deutschland und der Schweiz

Sabine Keller, 54 Jahre, Zürich:

„Dank Helvetic Clinics habe ich mein Lächeln zurückgewonnen. Die Betreuung auf Deutsch, die hohe Qualität der Behandlung und die erheblichen Einsparungen haben meine Erwartungen übertroffen. Ich empfehle diese Klinik allen meinen Freunden.“

Thomas Bauer, 62 Jahre, München:

„Meine Zahnimplantate, die ich in Budapest erhalten habe, sind perfekt. Das deutschsprachige Team hat mich in jeder Phase begleitet. Zwei Jahre später bin ich immer noch äußerst zufrieden mit dem Ergebnis.“

Petra Meier, 47 Jahre, Basel:

„Von Anfang bis Ende eine hervorragende Erfahrung. Die Zahnärzte sind äußerst professionell und sprechen fließend Deutsch. Die Klinik verbindet Modernität mit menschlicher Wärme.“

Markus Steiner, 59 Jahre, Stuttgart:

„Vor meiner Abreise hatte ich einige Bedenken wegen der Zahnbehandlung im Ausland. Das Team von Helvetic Clinics hat mir alle Ängste genommen. Das Ergebnis: erstklassige europäische Qualität zu attraktiven Preisen – was will man mehr?“

Umfassende Expertise für europäische Patienten

Helvetic Clinics zeichnet sich durch ein umfassendes Angebot an ästhetischen und funktionellen Zahnbehandlungen aus, darunter modernste Zahnimplantate, hochpräzise Zahnkronen und alle aktuellen zahnmedizinischen Verfahren. Dieser ganzheitliche Ansatz ermöglicht es der Klinik, hochwertige Zahnmedizin zu erschwinglichen Preisen anzubieten – ohne Kompromisse bei der Qualität. So wird erstklassige europäische Zahnmedizin für alle zugänglich.

Kontinuierliches Engagement für Exzellenz

Helvetic Clinics bietet weiterhin einige der besten Zahnbehandlungen Europas, indem modernste medizinische Expertise, neueste Technologien und eine persönliche Betreuung in der jeweiligen Muttersprache der Patienten vereint werden.

„Wir danken allen unseren Patienten herzlich für ihr Vertrauen“, schließt die Klinikleitung. „Diese Anerkennung motiviert uns, weiterhin außergewöhnliche und für alle Europäer zugängliche Zahnbehandlungen zu bieten.“

Über Helvetic Clinics

Helvetic Clinics ist eine renommierte Zahnklinik in Budapest, die sich auf die Betreuung internationaler Patienten spezialisiert hat. Die Klinik ist bekannt für ihre medizinische Exzellenz und ihren persönlichen Ansatz und bietet ein umfassendes Spektrum an Zahnbehandlungen mit hochwertiger, mehrsprachiger Betreuung.

