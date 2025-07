El reconocido pastelero Amaury Guichon aporta su arte al Programa de Hospitality Oficial del Mundial de Clube FIFA 2025™

Amaury Guichon, The Chocolate Guy - BEYOND Hospitality FCWC

Una obra exclusiva de chocolate se presentará en la final en Nueva York, Nueva Jersey

NEW JERSEY, NY, UNITED STATES, July 2, 2025 /EINPresswire.com/ -- BEYOND Hospitality anuncia una colaboración con el mundialmente reconocido chef, “The Chocolate Guy” Amaury Guichon, para el Programa de Hospitality Oficial del Mundial de Clubes FIFA 2025™, que sumará una extraordinaria propuesta culinaria a esta experiencia de torneo de primer nivel.

Famoso por crear esculturas de chocolate de gran escala y postres elaborados, el pastelero y chocolatero franco-suizo Guichon ha trascendido el mundo gastronómico. Se ha convertido en un fenómeno en redes sociales, con más de 85 millones de seguidores, incluidos 21,3 millones de suscriptores en YouTube y 27,1 millones de seguidores en TikTok que se maravillan con sus últimas creaciones.

Como parte de esta activación, Guichon estará presente en el Flagship Lounge durante las semifinales y en la final en el MetLife Stadium en Nueva York, Nueva Jersey, donde fanáticos e invitados podrán disfrutar de su estilo único, creado específicamente para el evento.

El eje de la colaboración será una escultura inédita de chocolate, que se revelará durante la final: una pieza cuyo diseño se mantendrá en secreto hasta el día del partido.

"En BEYOND, siempre buscamos superar las expectativas en la experiencia del cliente", afirmó Jaime Byrom, Executive Chairman of BEYOND Hospitality. "Asociarnos con Amaury, un verdadero ícono del mundo culinario, es una forma más de ofrecer algo excepcional a los aficionados de uno de los eventos más emocionantes del año".

“Estoy muy entusiasmado con esta colaboración en un evento tan increíble. Me emociona destacar el icónico Mundial de Clubes FIFA a través de mi trabajo y tener la oportunidad de conectar con los asistentes”, afirma Guichon.

El Mundial de Clubes FIFA 2025™ reúne a 32 de los mejores clubes del mundo y se desarrolla del 14 de junio al 13 de julio de 2025 en 12 estadios de los Estados Unidos, ofreciendo a los fanáticos leales y nuevos la oportunidad de ver a los grandes del fútbol y a los clubes icónicos enfrentarse en suelo estadounidense.

BEYOND Hospitality fue designado como el Proveedor de Hospitality Oficial para esta edición inaugural del Mundial de Clubes FIFA 2025™ este pasado diciembre 2024. FIFA confía que este torneo será el más inclusivo dentro de cualquier competencia de clubes – el torneo que lleva los clubes al mundo – y BEYOND Hospitality está invitando a todo el mundo a que hagan de este evento lo más épico asegurando su Hospitality Oficial para el torneo.

Se compartirán más detalles sobre la propuesta de postres de Guichon y la revelación de la escultura de chocolate a medida que se acerque la final.

Miles de boletos ya han sido adquiridos por aficionados a lo largo del calendario de partidos y aún quedan diferentes categorías de hospitality con entrada incluida para una extraordinaria experiencia de futbol este verano.



Hospitality Oficial del mayor nivel

Todos los productos del Hospitality Oficial para el Mundial de Clubes FIFA 2025™ incluyen entradas al partido, así como el acceso a suites o lounges dentro del estadio, increíbles asientos y una excelente oferta en alimentos y bebidas con un servicio de primera característico de BEYOND Hospitality que maximizará la experiencia de todos nuestros clientes, invitados y aficionados por igual.

Distintas categorías del Hospitality Oficial están disponibles que abarcan desde lo casual y relajado hasta lo más sofisticado y lujoso:

• El Flagship Lounge situada en la cima de nuestra oferta, ofrece lo más lujoso en un espacio comercial de hospitality compartido con una oferta gastronómica de seis tiempos y mucho más.

• Suites Privadas exclusivas con sus asientos allí mismo, un área de recepción y un menú de cinco tiempos.

• Suites Compartidas con acceso directo a sus asientos y una espectacular oferta gastronómica.

• VIP Lounge que incluye una sofisticada experiencia en ubicaciones privilegiadas dentro de un hospitality compartido con los VIPs de la FIFA.

• Premier Lounge que ofrece un confort único, vistas excelentes y un menú de cuatro tiempos.

• Club Plus con un lounge compartido dentro del estadio, asientos preferenciales y una oferta de alimentos estilo delicatessen.

• Club Seat ofrece asientos premium dentro de los partidos elegidos, así como vouchers que podrán canjearse para distintas opciones en alimentos y bebidas.

Se encuentran también disponibles Paquetes tales como el Venue Series que permite a los aficionados escoger su estadio base o el Final Round Series que ofrece a los aficionados la opción de asegurar su lugar en las semifinales y la final.

Para más información, visite fifaclubworldcup.com/hospitality o contacte a BEYOND Hospitality en FCWC25.Hospitality@beyond-hospitality.com

Acerca de BEYOND Hospitality

No solo ofrecemos hospitality, lo redefinimos.

BEYOND Hospitality Group fue fundado en 2023 por visionarios y expertos en el ámbito del hospitality deportivo, que suman décadas de experiencia y una trayectoria reconocida con el fin de reinventar eventos extraordinarios. BEYOND es más que un socio operativo: llevamos a cabo desde la creación, organización de programas de hospitality para los organizadores de eventos y estrategia, hasta el desarrollo de productos y presupuesto, gestión del inventario, ventas, marketing y mucho más. En conjunto, nuestros servicios culminan en extraordinarias experiencias de hospitality deportivo en todo el mundo, para usuarios finales y propietarios, organizadores y promotores de eventos.

Para más información, visite www.beyond-hospitality.com

Todos los productos de Hospitality y series están sujetos a disponibilidad y serán comercializados de acuerdo a los Términos y Condiciones comerciales del Mundial de Clubes FIFA 2025™ y en los niveles de servicio de BEYOND Hospitality.

