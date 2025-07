La revolución digital llega desde India Colibyt abre oficinas en Latinoamérica y lanza ofertas únicas para empresas

Con presencia activa en Asia, Europa y Medio Oriente, Colibyt llega a Latinoamérica con soluciones reales, velocidad de ejecución y ofertas únicas para empresas

La llegada de Colibyt no solo representa una expansión, es una oportunidad para que las empresas de la región accedan a soluciones tecnológicas que ya están transformando industrias a nivel global” — Isabel Cardona

MEDELLIN, MEDELLIN, COLOMBIA, July 1, 2025 / EINPresswire.com / -- Colibyt una compañía tecnológica con sede principal en India y presencia consolidada en mercados altamente competitivos como Asia, Europa y Medio Oriente, anuncia su llegada oficial a Latinoamérica con la apertura en países claves: México, Colombia, Chile, Peru y Argentina.La expansión no es casual, forma parte de una estrategia de crecimiento global basada en la democratización de la transformación digital para empresas de todos los tamaños. Con una combinación de experiencia global y liderazgo regional, Colibyt aterriza en la región con una propuesta clara tecnología accesible, resultados medibles y acompañamiento local desde el día uno.Un gigante global con corazón latinoColibyt no es una promesa vacía, Con más de 12 años de trayectoria, ha ayudado a más de 4.000 empresas en tres continentes a escalar de forma eficiente, rápida y segura, aplicando soluciones digitales como:Comercio electrónico y expansión digital* Desarrollo de marketplaces personalizados (B2B, B2C y D2C)* Integración con pasarelas de pago y sistemas logísticos* Soluciones omnicanal con puntos de venta físicos y digitales* Herramientas de dropshipping, fulfillment y distribución automatizadaInteligencia empresarial y analítica* Dashboards en tiempo real con KPIs personalizados* Herramientas de Business Intelligence (BI) para toma de decisiones* Sistemas de monitoreo predictivo y análisis de comportamiento del cliente* Automatización de reportes y visualización avanzada de datosAutomatización y eficiencia operativa* Robotic Process Automation (RPA) para tareas repetitivas* Automatización de ventas, marketing y servicio al cliente* Bots conversacionales con inteligencia artificial* Flujos de trabajo personalizados según el tipo de industriaGestión del talento y recursos humanos* Plataformas para reclutamiento, onboarding y gestión de desempeño* Sistemas de nómina, control de horas y beneficios* Soluciones de formación en línea y universidades corporativas* Evaluación de clima organizacional y cultura digitalLogística y operaciones inteligentes* Soluciones para gestión de inventarios y cadenas de suministro* Ruteo inteligente, seguimiento en tiempo real y logística inversa* Integración con ERP y herramientas contables locales* Software para control de calidad y trazabilidad de productosCiberseguridad, cumplimiento y gobernanza* Auditoría de infraestructura tecnológica* Implementación de estándares de protección de datos (GDPR, ISO, etc.)* Sistemas de control de accesos, firewalls inteligentes y backup cloud* Soluciones para cumplimiento fiscal y normativo en LATAMTokenización de activos y Web3 (para empresas innovadoras)* Plataformas para tokenización de bienes raíces, arte, contratos y más* Wallets empresariales y smart contracts a medida* Integración con blockchains públicas y privadas* Soluciones DeFi y staking corporativo con cumplimiento legalAhora, su llegada a Latinoamérica representa una nueva etapa de crecimiento, respaldada por un equipo directivo que conoce las dinámicas del mercado regional.Liderazgo con visión regionalEl equipo que lidera esta expansión es una muestra del enfoque multicultural y estratégico de la compañía:Mauricio Correa, CEO global, es un empresario chileno con más de 20 años en tecnología, reconocido por construir puentes entre Asia y América Latina.María Paula Castaño, Chief Marketing Officer (CMO), es una estratega colombiana especializada en posicionamiento de marcas tech en mercados emergentes.Leonardo Vega, Chief Operating Officer (COO) para Latinoamérica, también colombiano, cuenta con amplia experiencia en desarrollo de negocios, procesos operativos y alianzas corporativas.“Sabemos que cada mercado tiene sus particularidades. Por eso no venimos con una fórmula estándar, sino con flexibilidad, experiencia real y un equipo que conoce el mismo idioma en todos los sentido de nuestros clientes latinoamericanos”, afirma Mauricio Correa, desde la sede central en India.Feria de precios y descuentos, julio será el mes de las oportunidadesPara marcar este hito en la región, Colibyt lanza durante todo julio su "Feria de Precios y Descuentos", dirigida a startups, pymes y corporativos que quieran dar el siguiente paso en su digitalización.Entre los beneficios más destacados:Descuentos del 20% al 40% en paquetes anuales de software y serviciosConsultorías gratuitas de diagnóstico para empresas en proceso de transformaciónAcceso exclusivo a pilotos sin costo con herramientas propias de Colibyt.comWorkshops y entrenamientos gratuitos con el equipo regionalMesas de negocios y sesiones 1:1 con los directores para identificar soluciones a medida“Este tipo de acceso a herramientas y equipo ejecutivo no suele estar disponible para empresas medianas o pequeñas. Estamos decididos a cambiar eso y a nivelar el terreno de juego”, destaca María Paula Castaño.Tecnología práctica, sin promesas vacíasA diferencia de otras consultoras o proveedores globales que ofrecen soluciones encerradas, Colibyt apuesta por una implementación ágil, enfocada en obtener resultados rápidos y sostenibles. Además, cada empresa cuenta con un equipo de acompañamiento local, que asegura que las herramientas se adapten al contexto regulatorio, fiscal y cultural de cada país.Traemos tecnología probada, con casos de éxito documentados en sectores como fintech, educación, salud, retail y logística. Y lo más importante: traemos la capacidad de ejecutar rápido, sin burocracia y con foco en lo que de verdad importa: el crecimiento del negocio. añade Mauricio correa.Convocatoria abierta a empresas y aliados estratégicosAdemás de la feria comercial, Colibyt estará realizando durante julio:Eventos presenciales en Ciudad de México, Bogotá, Medellin, Lima, Santiago y Buenos AiresReuniones B2B personalizadas para identificar oportunidades de integración tecnológicaCharlas y paneles sobre innovación, IA, automatización y transformación digitalEspacios de networking con empresas, gremios y cámaras de comercioAlianzas estratégicas con universidades, aceleradoras y fondos de inversiónSobre Colibyt.comColibyt es una empresa tecnológica global fundada en India, especializada en soluciones digitales integrales para empresas en crecimiento. Con más de 12 años de operación en Asia, Europa y Medio Oriente, la compañía ha ayudado a miles de organizaciones a digitalizar sus procesos, optimizar recursos y escalar con tecnología práctica, ágil y adaptable.

