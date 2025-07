TelluBase lanza nuevas funciones y datos globales en su última actualización semestral

TelluBase - The Subnational Consumer Classes Hub Shane Ezepik

TelluBase es la base de datos socioeconómicos y de poder adquisitivo a nivel global y subnacional, con 218 países, 2600 ciudades y 2500 subdivisiones, 2000-2050

Shane y su equipo han llevado a TelluBase a otro nivel, revolucionando el acceso a datos subnacionales y dando a las empresas precisión sin precedentes sobre dónde y cómo competir.” — Bobo Shen, Chief Product Officer

BOSTON, MA, UNITED STATES, July 9, 2025 / EINPresswire.com / -- Tellusant se enorgullece en anunciar una importante expansión de TelluBase, la plataforma global de datos y pronósticos de la empresa, con la incorporación de nuevas capacidades de modelado de escenarios diseñadas para ofrecer una visión más profunda sobre los posibles resultados demográficos, económicos y climáticos del futuro.La actualización presenta tres nuevos escenarios demográficos, además del caso base existente:▪ Un escenario de migración cero, que modela un mundo hipotético en el que la migración transfronteriza cesa por completo. Este escenario ofrece un contrapunto extremo a la población móvil actual y permite evaluar hasta qué punto los futuros nacionales dependen de las tendencias migratorias.▪ Escenarios de alta y baja fertilidad, que capturan desviaciones en las tasas de natalidad a lo largo del tiempo. La variante de baja fertilidad es especialmente relevante para responsables de políticas y estrategas que monitorean la disminución de la natalidad en sociedades ricas y envejecidas. Todos los escenarios demográficos incluyen no solo datos de población, sino también implicaciones económicas y sobre las clases de consumidores.Las proyecciones demográficas se basan en conjuntos de datos de las Naciones Unidas, mientras que los resultados macroeconómicos se derivan mediante técnicas de modelado exclusivas de Tellusant.Además, TelluBase ahora incluye tres escenarios de recesión:▪ Un escenario de aranceles, que estima las consecuencias económicas del restablecimiento de aranceles por parte de EE. UU. y las medidas de represalia en otras partes del mundo, desarrollado mediante un modelo estadístico propietario basado en eventos.▪ Escenarios de recesión alta y baja, informados por un análisis histórico de la variabilidad e impacto de las recesiones a lo largo del tiempo, regiones e industrias.Tellusant también ha mejorado su modelado de escenarios de cambio climático, incorporando el consenso científico más reciente para perfeccionar las proyecciones regionales y sectoriales bajo distintas trayectorias de emisiones.La actualización de TelluBase también integra los datos globales y regionales más recientes y autorizados, con casos base, optimistas y pesimistas, incluyendo cifras históricas y proyecciones del FMI (Perspectivas de la Economía Mundial, abril de 2025), Naciones Unidas, Banco Mundial y Banco Asiático de Desarrollo, junto con decenas de miles de puntos de datos recopilados de oficinas nacionales de estadística en todo el mundo.Todos los datos han sido meticulosamente armonizados bajo un estándar global único, lo que garantiza que cada país, ciudad y región subnacional pueda compararse de forma directa y significativa a través del tiempo y la geografía.𝗦𝗢𝗕𝗥𝗘 𝗧𝗘𝗟𝗟𝗨𝗕𝗔𝗦𝗘TelluBase es la base de datos económica y demográfica más completa del mundo para la toma de decisiones estratégicas. Con más de 30 años de desarrollo, TelluBase es la única base de datos que desglosa los grupos de consumidores por clase y edad en 218 países, 2600 ciudades, 2500 subdivisiones primarias y 25 000 subdivisiones secundarias, desde el año 2000 hasta 2050.Originado en una iniciativa pionera en 1992 del Dr. Staffan Canback, TelluBase ha evolucionado de un conjunto de datos estático a una plataforma dinámica basada en la web, que ofrece a las empresas una visión sin precedentes de la economía global del consumidor. Va más allá de los promedios nacionales para proporcionar una visión hipergranular y prospectiva de los mercados—por país, ciudad, región, clase y edad.TelluBase se vuelve aún más potente cuando se combina con datos de productos o categorías. Al vincular econométricamente, por ejemplo, las ventas de marcas con el tamaño de la clase media en ubicaciones específicas, los usuarios pueden identificar exactamente dónde están las oportunidades de mercado, cómo evolucionarán con el tiempo y cómo se comparan las regiones. Estas metodologías se detallan en el reconocido artículo del Dr. Canback, “Where in the World Is the Market?”.TelluBase incluye capacidades de inteligencia artificial dentro de nuestro marco StratboardIQ, que permite generar informes contextuales por país para complementar las series de datos de TelluBase, presentaciones listas para usar en PowerPoint extraídas directamente de los datos, y una interfaz de consultas en lenguaje natural para obtener resúmenes rápidos.Con TelluBase, tu perspectiva del mundo cambiará para siempre. No es solo una base de datos: es el mundo como nunca antes lo habías visto.— — —

