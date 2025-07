Expana y Gluna Shrimp Anuncian Alianza Exclusiva de Datos sobre el Mercado Camaronero Ecuatoriano

LONDON, UNITED KINGDOM, July 1, 2025 /EINPresswire.com/ -- Expana, el mayor proveedor mundial de precios y análisis de inteligencia de mercados agroalimentarios, ha firmado una alianza exclusiva con Gluna Shrimp para ampliar su cobertura de datos de precios de camarón de origen ecuatoriano.

Expana, empresa matriz de los proveedores de información de mercado Urner Barry, Feedinfo y Mintec, obtendrá los derechos globales exclusivos para distribuir e integrar los datos de precios en finca y de exportación de Gluna Shrimp en su plataforma. Esta colaboración incorpora más de 40 evaluaciones de precios en origen y dos informes mensuales a la plataforma de Expana, ofreciendo una visión integral del mercado camaronero a lo largo de toda la cadena de valor, desde el centro de producción hasta el consumidor final.

La alianza también incluye la incorporación de Gabriel Luna, fundador de Gluna Shrimp y creador del pódcast The Shrimp Cast, como consultor estratégico de Expana. Reconocido por Intrafish como uno de los 100 ejecutivos más influyentes de la industria de productos del mar en 2025, Luna aporta más de dos décadas de experiencia en la producción y comercialización de camarón premium. Es ampliamente respetado en la industria camaronera global, no solo por su profundo conocimiento del mercado y sus relaciones de confianza en Ecuador y América Latina, sino también por su fuerte presencia digital y su capacidad para comunicar dinámicas complejas del mercado a una audiencia profesional altamente comprometida.

“Esta asociación representa un avance significativo para ofrecer a los clientes de Expana información detallada y en tiempo real sobre los mercados camaroneros de Ecuador,” comentó Gabriel Luna. “Al integrar los datos de Gluna Shrimp en la plataforma de Expana, estamos empoderando a los actores del sector en áreas como compras, planificación de abastecimiento, comercial y gestión de riesgos para que tomen decisiones más estratégicas y fundamentadas.”

“El precio del camarón en origen es uno de los elementos más críticos que nuestros clientes buscan,” afirmó Spencer Wicks, CEO de Expana. “Ecuador es un mercado clave, y esta alianza refuerza nuestra posición como el proveedor líder de información sobre el mercado del camarón, brindando a la industria datos en origen que les permiten anticiparse a los cambios de precios en las siguientes etapas. Esta visión prospectiva permite a nuestros clientes planificar de forma proactiva y obtener una ventaja competitiva.”

“Esto es solo el comienzo,” añadió Wicks. “Ya estamos ampliando nuestra cobertura en Vietnam e India, y vemos esta alianza como el catalizador de una serie más amplia de informes de mercado ‘en origen’ sobre el camarón en todo el mundo.”

Acerca de Expana

En Expana ofrecemos inteligencia de mercado crítica que permite a nuestros clientes tomar decisiones fundamentadas basadas en datos. Como la Agencia de Reporte de Precios agroalimentario más grande del mundo, avalado por IOSCO, nuestra inteligencia abarca más de 30,000 series de precios y más de 1,000 proyecciones de precios, respaldadas por análisis fundamentales en terreno, datos meteorológicos y contenido editorial profundo. Proporcionamos visibilidad completa de la cadena de suministro, ayudando a nuestros clientes a navegar la volatilidad, optimizar márgenes y mantenerse por delante del mercado.

Durante más de 200 años, hemos construido confianza y credibilidad en el mercado gracias a nuestro profundo conocimiento especializado e innovación constante. Nuestra inteligencia es fundamental para los negocios de nuestros clientes y para toda la cadena de suministro. Al asociarse con Expana, obtendrá acceso a información de mercado que promueve una cadena de suministro más resiliente, más transparente y más sostenible. Más información en www.expanamarkets.com.

Acerca de Gluna Shrimp

Gluna Shrimp es una empresa fundada y dirigida por Gabriel Luna, enfocada en la industria camaronera de Ecuador. Ofrece servicios de asesoría de mercado, inspección de calidad y actúa como agente de compras para empresas internacionales que adquieren camarón ecuatoriano y mexicano. Gabriel Luna también es cofundador del Global Shrimp Council, una organización dedicada a promover el consumo de camarón a nivel mundial.

Contacto

Olympia Theocharous, Directora de Contenido, Comunicaciones y Eventos – en representación de Expana

Olympia.theocharous@expanamarkets.com

