Las Memorias de José Pereira 'De Héroe a Villano' ya están disponibles en español

El sobreviviente del caso Citgo6 y coach de resiliencia honra sus raíces con el lanzamiento ampliado de su bestseller internacional

HOUSTON, TX, UNITED STATES, July 1, 2025 / EINPresswire.com / -- José Pereira , conferencista internacional, coach de resiliencia y ex CEO de CITGO Petroleum, se enorgullece en anunciar el tan esperado lanzamiento en español de su libro más vendido, De Héroe a Villano: La Verdad No Contada Detrás del Secuestro de 5 Años de los CITGO6Este libro profundamente personal relata los 1.775 días que Pereira pasó como preso político en Venezuela tras haber sido detenido injustamente durante un viaje de negocios en 2017. Pero es mucho más que un relato personal: es un testimonio de fe, resistencia y liderazgo inquebrantable forjado en las pruebas más oscuras.La edición en español, al igual que su versión en inglés, está disponible en Amazon y en JoseConnect.com , abriendo la puerta para que lectores de habla hispana alrededor del mundo puedan conocer esta extraordinaria historia en el idioma de su infancia.Una Historia Que No Pudo Ser Silenciada.Escrito en gran parte a partir de más de 1.000 cartas manuscritas que Pereira intercambió en secreto con su esposa, Mervis Pereira, el libro ofrece a los lectores una mirada íntima al aislamiento, tormento mental y despertar espiritual que marcaron sus años de cautiverio. Las cartas, que fueron introducidas y sacadas de la prisión clandestinamente, se convirtieron en un salvavidas de amor y fe que los mantuvo a ambos aferrados a la esperanza.“Este libro nació en la oscuridad, con tinta prestada y trozos de papel”, afirma Pereira. “Poder ahora traerlo a la luz, especialmente en español, mi lengua materna, es un momento de profunda sanación y propósito. Es un regalo para mi comunidad, y un tributo a todos los que alguna vez fueron silenciados y aun así se atrevieron a sobrevivir”.Fe, Familia y La Lucha Por ResistirPereira atribuye a su fe cristiana y al apoyo de su esposa e hijos el haber sido su ancla durante años de incertidumbre. En De Héroe a Villano, comparte momentos de miedo intenso, de rendición, y de claridad divina que se convirtieron en la base de lo que más adelante se transformaría en su programa de liderazgo Unbreakable Leadership.“La verdadera resiliencia no es solo sobrevivir”, dice Pereira. “Es levantarse. Es elegir la fe sobre el miedo, sin importar los desafíos que te presente la vida”.¿Por Qué Ahora y Por Qué en Español?Desde su liberación en 2022 como parte de un canje de prisioneros entre Estados Unidos y Venezuela, Pereira se ha convertido en una de las voces principales en temas de diplomacia de rehenes, resiliencia global y liderazgo ético. Sus conferencias y el programa Unbreakable Leadership han impactado a líderes empresariales, agencias gubernamentales y organizaciones de derechos humanos en todo el mundo.Sin embargo, el lanzamiento de la versión en español de su libro representa un hito profundamente personal.“Llegar a la comunidad hispanohablante no es solo una decisión editorial, es regresar a casa”, expresó Pereira. “Nací en Venezuela. El español es el idioma en el que recé, sufrí y soñé. Este lanzamiento no es una simple traducción, es una restauración”.Una Voz Global en Ascenso en Resiliencia y LiderazgoLa historia de Pereira ha sido documentada por medios internacionales como CNN, Time, Reuters, ABC y Voice of America. Fue invitado destacado en el foro de Hostage Aid Worldwide durante la 78ª Asamblea General de las Naciones Unidas, y continúa trabajando de cerca con diplomáticos y grupos de defensa de derechos humanos en la lucha por ciudadanos detenidos injustamente.Su libro ha sido comparado con El Hombre en Busca de Sentido de Viktor Frankl, elogiado por su honestidad conmovedora, inteligencia emocional y profundidad espiritual.“La fe y resiliencia de José son verdaderamente inspiradoras”, dijo Red Hilton, editor de Belmont City Press, presentadora del pódcast Tell Us a Story, y amigo de Pereira. “Su historia demuestra que con fe inquebrantable y fortaleza interior, incluso las pruebas más oscuras pueden dar lugar a una transformación extraordinaria”.Sobre José PereiraJosé Pereira es fundador de JoseConnect.com y creador del programa de coaching Unbreakable Leadership. Ex CEO encarcelado injustamente por casi cinco años, Pereira ha transformado la adversidad en una misión de vida: enseñar a otros a levantarse con fuerza, claridad y convicción frente a la dificultad. Es un conferencista muy solicitado en temas de resiliencia, diplomacia internacional y liderazgo basado en valores.

