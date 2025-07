AVer Europe y Charmex anuncian una alianza estratégica de distribución

AVer Europe y Charmex

ROTTERDAM, NETHERLANDS, July 1, 2025 /EINPresswire.com/ -- AVer Information Europe B.V., líder en soluciones de videocolaboración, ProAV y tecnología educativa, se complace en anunciar su nueva alianza con Charmex Internacional S.A.U (“Charmex”), distribuidor audiovisual (AV) especializado con sede en España. A través de este acuerdo, Charmex se convierte en distribuidor oficial de toda la gama de soluciones AV innovadoras de AVer —incluyendo cámaras PTZ, visualizadores y sistemas de colaboración— para el mercado español.

Fundada en 1986, Charmex ha consolidado una sólida reputación como proveedor de referencia B2B en soluciones audiovisuales. Con una amplia experiencia en los sectores corporativo, educativo, eventos, señalización digital, streaming, salas de control y salud, y con alianzas con fabricantes de marcas globales, Charmex ofrece productos de primer nivel y servicios profesionales en toda Europa.

“Estamos encantados de dar la bienvenida a Charmex a la red de socios de AVer”, afirmó Rene Buhay, vicepresidente sénior de Ventas y Marketing en AVer Europe. “Su profundo conocimiento en soluciones AV, combinado con una presencia consolidada en la península ibérica y más allá, se alinea perfectamente con nuestra visión de elevar los estándares de colaboración para los clientes europeos. Juntos, estamos en una posición ideal para ofrecer soluciones de comunicación fluidas y de alta calidad”.

Por su parte, Santiago Verdú, CEO de Charmex, declaró: “Consideramos este acuerdo como un paso estratégico que nos permite seguir ampliando nuestro catálogo con soluciones de alto valor añadido. La inclusión de los productos especializados de AVer para vídeo colaboración en corporate, AV Pro y educación permitirá a Charmex continuar ofreciendo un valor añadido, gracias a nuestra capacidad para integrar toda la solución, desde el asesoramiento técnico hasta el soporte postventa”.

Además, subrayó: “Con esta alianza reforzamos nuestro compromiso de ofrecer a nuestros clientes una propuesta completa, fiable y adaptada a las exigencias de cada proyecto”.

Juntas, AVer y Charmex están estableciendo un nuevo estándar en la distribución AV, uniendo innovación, servicio y alcance para empoderar a las organizaciones con experiencias de comunicación más inteligentes y conectadas.

Sobre AVer Europe

AVer Europe es la filial regional de AVer, proveedor de renombre mundial en tecnologías de comunicación por video, ProAV y aprendizaje. Con una reputación consolidada por su calidad, fiabilidad y diseño innovador, AVer ofrece una amplia gama de productos audiovisuales, incluyendo cámaras PTZ, cámaras de documentos y kits de soluciones interactivas, diseñados para los sectores educativo, empresarial y gubernamental. AVer Europe opera a través de una sólida red de distribuidores y revendedores, garantizando excelencia tanto en hardware como en servicio.

Sobre Charmex

Charmex, proveedor audiovisual B2B de Tecnología aplicada a la Comunicación, inició su trayectoria profesional en 1986. Desde entonces, ha establecido acuerdos con los fabricantes más relevantes. El desarrollo de soluciones con tecnología de vanguardia le ha permitido alcanzar una posición de liderazgo y expandirse internacionalmente. Sus principales unidades de negocio incluyen el Corporate, Soluciones Inmersivas, Digital Signage, Eventos, Streaming, Educación, salas de control y Healthcare.



