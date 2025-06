El Gobernador Newsom firma un presupuesto estatal equilibrado que reduce los impuestos a los veteranos, financia completamente las comidas escolares gratuitas, construye más viviendas y crea empleos

El Presidente del Senado Mike McGuire dice: “El Estado está entregando un presupuesto responsable y puntual en un año difícil, centrado en la restricción fiscal y la inversión en las personas y los programas que hacen de este estado un gran estado. Este presupuesto prioriza una financiación récord para nuestros hijos y escuelas públicas, protege el acceso a la atención médica para millones de las personas más vulnerables y creará más viviendas a una escala sin precedentes en años. Gracias a este acuerdo presupuestario, el estado ayudará a que más personas salgan de las calles y encuentren refugios permanentes, y ampliaremos los equipos de CalFire, desplegando cientos de bomberos adicionales de CalFire a tiempo completo, lo que salvará vidas y nos hará a todos más seguros contra incendios forestales. Y este acuerdo ayuda a preparar a nuestro estado para el caos continuo y la enorme incertidumbre causada por la administración de Trump. Gracias al líder del Comité de Presupuesto del Senado Scott Wiener, a la Asamblea y al Gobernador Newsom y a sus equipos por su arduo trabajo para la gente de California.”

El Presidente de la Asamblea Robert Rivas dice: Este es un momento increíblemente difícil para los californianos. Trump está socavando nuestra economía con aranceles imprudentes, recortes drásticos y agentes de ICE aterrorizando a nuestras comunidades. En un momento en que tantos ya están en dificultades, está aumentando el miedo y la inestabilidad. En contraste, los demócratas han presentado un presupuesto que protege a California. Reduce la burocracia para construir más viviendas con mayor rapidez, porque la vivienda es la base de la asequibilidad y la oportunidad. Preserva inversiones cruciales en atención médica, salud femenina, educación y seguridad pública. Y cumple con nuestro compromiso de no aumentar los impuestos a las familias, los trabajadores ni a las pequeñas empresas. En tiempos sin precedentes, en circunstancias difíciles, los demócratas están cumpliendo con los californianos.

El presupuesto refleja un compromiso compartido para proteger las oportunidades y mejorar la accesibilidad en California, frente a los ataques selectivos de la administración de Trump. Preserva programas clave de cuidado médico para los californianos que han sido atacados por los republicanos. También preserva programas esenciales de la red de seguridad social, incluyendo servicios de apoyo domiciliario y la salud reproductiva femenina, a la vez que realiza inversiones históricas en la educación pública, desde el pre-kínder universal y las comidas escolares gratuitas hasta la ampliación de los programas antes y después de la escuela, los cursos de verano, clases con menos estudiantes y el fortalecimiento de la formación profesional y la educación superior. El presupuesto demuestra el compromiso del estado con el reconocimiento de los veteranos mediante la creación de recortes de impuestos para los jubilados militares, reconociendo su servicio y apoyando su seguridad financiera.

El presupuesto preserva programas clave de atención médica para los californianos que están en la mira de los republicanos. Conserva programas vitales de protección social, como los servicios de apoyo domiciliario y la salud reproductiva femenina. Como parte del presupuesto, el Gobernador firmará legislación que protege al acceso al cuidado médico, el presupuesto lidera los esfuerzos para otorgar licencias y regular a los Administradores de Beneficios Farmacéuticos por primera vez, aumentando la transparencia y la rendición de cuentas en la cadena de suministro farmacéutica. La legislación también amplía la autoridad de CalRx para adquirir medicamentos de marca y responder a interrupciones del suministro por motivos políticos, ayudando a proteger el acceso a medicamentos críticos como la mifepristona.

El presupuesto protege la posición de California como la cuarta economía más grande del mundo – apoyando a las empresas y el continuo crecimiento económico, incluyendo la emblemática industria cinematográfica californiana. La próxima semana, el Gobernador firmará legislación adicional como parte de la expansión del programa de crédito fiscal para cine y televisión, lo que catapultará aún más el impacto del programa a $750 millones anuales.

El presupuesto equilibrado se produce en un momento en que California continúa enfrentando importantes presiones fiscales impulsadas por las imprudentes políticas económicas y de inmigración de la administración de Trump. Según el Departamento de Finanzas de California, se proyecta que el régimen arancelario de Trump le costará al estado aproximadamente $16 mil millones en ingresos del Fondo General durante el próximo año fiscal. Un nuevo estudio publicado el 17 de junio por el Instituto Económico de la Área de la Bahía (Bay Area Council Economic Institute), en colaboración con UC Merced, concluyó que las deportaciones masivas de Trump podrían recortar $275 mil millones de la economía de California, eliminar $23 mil millones en ingresos fiscales anuales y afectar gravemente a industrias clave como la agricultura, la construcción y la industria hotelera.

Ante estos crecientes desafíos, el Gobernador emitió una proclamación para acceder a las reservas estatales bajo. Y este presupuesto responsable y equilibrado protege a los californianos, crea más viviendas, preserva programas esenciales, refuerza la disciplina fiscal e invierte en la fortaleza económica a largo plazo del estado.

El Gobernador anunció hoy la firma de los siguientes proyectos de ley:

