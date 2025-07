Royal LePage du Quartier Logo

Royal LePage du Quartier inaugure un bureau prestigieux au centre-ville de Montréal et célèbre une décennie d’excellence

Présents dans notre réseau depuis plus de 10 ans, ils incarnent l’innovation et le leadership au Québec. a déclaré Dominic St-Pierre, vice-président de Royal LePage Canada.” — Dominic St-Pierre

MONTREAL, QUEBEC, CANADA, July 2, 2025 / EINPresswire.com / -- Royal LePage du Quartier inaugure un bureau prestigieux au centre-ville de Montréal et célèbre une décennie d’excellenceMontréal, le 19 juin 2025 – Royal LePage du Quartier a inauguré avec fierté son quatrième bureau, situé au 1404 boulevard René-Lévesque, marquant une expansion stratégique au cœur du centre-ville de Montréal. Plus de 150 invités distingués ont assisté à cet événement raffiné, agrémenté de cocktails signatures, d’huîtres fraîches et de bouchées élégantes, illustrant parfaitement l’ambition et le prestige de la marque.Ce nouveau bureau, qui accueillera plus de 100 courtiers, deviendra un centre névralgique pour les services immobiliers résidentiels et commerciaux, soutenu par des systèmes optimisés par l’IA, des formations de haut niveau et un service client haut de gamme.« Nous sommes fiers de voir Royal LePage du Quartier ouvrir ce bureau au centre-ville, » a déclaré Dominic St-Pierre, vice-président de Royal LePage Canada. « Présents dans notre réseau depuis plus de 10 ans, ils incarnent l’innovation et le leadership au Québec. »« Ce bureau du centre-ville reflète parfaitement notre ADN : puissance, innovation et humain avant tout. Nous investissons dans la culture, la technologie et la formation parce que nos courtiers — et nos clients — le méritent, » a déclaré Karim Dalati, président de Royal LePage du Quartier.« Notre mission a toujours été de redéfinir les standards d’une entreprise immobilière de classe mondiale, » a ajouté Yasmine Mardelli, associée directrice. « Depuis 10 ans, nous investissons dans les talents, la performance et les systèmes pour permettre à nos courtiers de s’élever, de diriger et de livrer des résultats exceptionnels. »En 2024, Royal LePage du Quartier a remporté les prix « Agence de l’année » et « Recruteur de l’année », consolidant son statut de leader dans l’industrie.Royal LePage du Quartier accueille maintenant des courtiers immobiliers résidentiels et commerciaux qui souhaitent se joindre à notre nouveau bureau du centre-ville. Pour en savoir plus ou planifier une visite privée, contactez [email/téléphone] ou visitez [votre site web].

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.