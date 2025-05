Royal LePage du Quartier remporte le prix national de Recruteur de l’année et celui de l’Agence de l’année au Québec

Royal LePage du Quartier est nommé Recruteur de l’année au Canada et Agence de l’année au Québec lors des Prix nationaux Royal LePage 2024.

« Leur talent pour attirer et faire croître les meilleurs courtiers, tout en misant sur la technologie, est remarquable. » – Phil Soper, président de Royal LePage Canada” — Phil Soper

MONTREAL, QUEBEC, CANADA, May 15, 2025 / EINPresswire.com / -- Royal LePage du Quartier continue de redéfinir les standards de l’immobilier au Canada, ayant reçu deux des distinctions les plus prestigieuses lors du Gala national de Royal LePage. L’entreprise s’est vue décerner le prix national de Recruteur de l’année, récompensant sa croissance exceptionnelle et son leadership en matière de recrutement. Quelques minutes plus tard, elle a également été nommée Agence de l’année au Québec, confirmant sa position de chef de file en performance, culture d’entreprise et innovation.Ces reconnaissances soulignent des années d’investissement stratégique dans les talents, la formation et la technologie, portées par une vision audacieuse et un engagement indéfectible envers l’excellence.« Ces prix sont profondément significatifs pour notre équipe, » déclare Yasmine Mardelli, associée chez Royal LePage du Quartier. « Ils représentent la culture que nous avons bâtie avec cœur—une culture d’ambition, de collaboration et de croissance réelle. Nous ne faisons pas que recruter des courtiers, nous bâtissons des carrières. »C’est la sixième fois que l’agence remporte le titre national de Recruteur de l’année, après des victoires en 2015, 2016, 2017, 2018, 2021, et maintenant 2024. En 2023, Royal LePage du Quartier a également renforcé sa présence avec les acquisitions stratégiques de bureaux à Saint-Jean-sur-Richelieu et Ville Saint-Laurent. L’élan se poursuit avec l’ouverture prévue de son nouveau bureau phare au centre-ville de Montréal sur le boulevard René-Lévesque en juin 2025—un jalon majeur qui portera la marque au cœur de la métropole.« Royal LePage du Quartier est l’exemple parfait d’un courtage tourné vers l’avenir, » affirme Phil Soper , président et chef de la direction de Royal LePage Canada. « Leur capacité à recruter, former et propulser les meilleurs talents, tout en intégrant les technologies les plus avancées, est tout simplement remarquable. »Pionnière dans l’intégration de l’IA, de l’automatisation et de programmes de formation sur mesure, l’agence redéfinit ce que signifie réussir dans l’immobilier moderne.Avec une culture enracinée dans la performance et une volonté constante d’innover, Royal LePage du Quartier ne se contente pas de battre des records—elle redessine les règles du succès immobilier.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.