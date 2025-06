LA FRANCE TRIOMPHE AUX DECANTER WORLD WINE AWARDS 2025

Decanter World Wine Awards 2025 Master of Wine and DWWA Co-Chair, Sarah Jane Evans

La France s’impose comme le pays le plus médaillé de ce concours de renommée internationale, y compris dans les catégories les plus prestigieuses.

PARIS, FRANCE, June 26, 2025 -- les résultats des Decanter World Wine Awards 2025 (DWWA) confirment une année exceptionnelle pour la France, qui décroche le plus grand nombre de médailles Best in Show, Platinum et Gold (décernées aux vins obtenant un score supérieur à 95 points).Les DWWA, qui fêtent leurs 22 ans cette année, sont aujourd'hui considérés comme le concours de vins le plus important et le plus influent au monde, et sont réputés pour la rigueur de leur processus d'évaluation. Lors de cette édition, les vins provenant de 57 pays ont été évalués par 248 experts internationaux de haut niveau issus de 35 pays, dont 22 Master Sommeliers et 72 Masters of Wine, un record dans l'histoire du concours.Les médailles décernées lors des DWWA comprennent les Best in Show (les 50 meilleurs vins du concours), puis les médailles Platinum et Gold (pour tous les vins ayant obtenu un score supérieur à 95 points), suivies des médailles Silver et Bronze. Cette année, les 50 médailles Best In Show n’ont représenté que 0,30 % des vins dégustés. Parmi les récompenses figure également le Top 30 Value Gold, qui met en avant des vins de qualité proposés à moins de 15 £ la bouteille.La France remporte un impressionnant total de 187 médailles dans les catégories de prestige, dont 14 Best in Show, 33 Platinum et 140 Gold, un résultat qui surpasse tous les autres pays dans ces catégories. Elle termine également en tête du tableau des médailles.La Champagne est la région la plus récompensée, avec 27 distinctions de prestige et 571 médailles au total. Les trois médailles Best in Show ont été décernées à des champagnes millésimés Barons De Rothschild, Rare Collection Blanc de Blancs Extra Brut 2014, Lanson, Noble Brut 2008 et Rare Champagne, Brut 2012. À propos de ce dernier, les juges ont déclaré Cela faisait plusieurs années que nous n’avions pas vu trois champagnes figurer parmi les 50 Best in Show (les précédents cas remontant aux éditions 2019 et 2020 des DWWA), mais cet assemblage s’est révélé tout aussi remarquable que les deux autres. En tout, la région a obtenu six médailles Platinum, 18 Gold, 307 Silver et 327 Bronze.La catégorie du format en magnum, introduite il y a trois ans, a été étendue à tous les vins effervescents cette année. C’est la première fois qu’un champagne dans ce format de bouteille obtient une médaille Platinum et 97 points. Au total, 11 champagnes en magnum ont été primés, dont cinq avec un score supérieur ou égal à 90 points.La Loire a décroché une médaille Best in Show pour la seconde année consécutive avec le Domaine Landrat-Guyollot, Gemme Océane, Pouilly-Fumé 2022. Elle s’est également distinguée dans la nouvelle catégorie des magnums, avec une médaille Platinum pour le Bouvet Ladubay, Ogmius Brut, Saumur 2015, ce qui illustre la diversité des vins que la Loire peut produire. La région a également remporté 13 médailles Gold, dont deux figurent dans le Top 30 Value Gold : Lionel Gosseaume, Les Marcottes, Touraine 2023 et Paris-Simoneau, Réserve Sauvignon Blanc, Touraine 2024.Avec 26 distinctions prestigieuses, la région de Bordeaux confirme une fois de plus l’excellence de ses vins. Cette région de renommée mondiale a plus que doublé son nombre de médailles Best in Show de 2024, avec trois médailles cette année, toutes décernées à des vins du millésime 2022, dont un Sauternes. Elle a également obtenu quatre médailles Platinum et 19 Gold, dont deux Value Gold.La Bourgogne a remporté 24 médailles de prestige, les lauréats des Best in Show étant Albert Bichot, Hospices De Beaune Cuvée Cyrot Chaudron, Clos de la Roche Grand Cru 2023 et Jean-Marc Brocard, Bougros, Chablis Grand Cru 2023. C’est la troisième fois qu’un Chablis Grand Cru figure parmi les Best in Show, mais c’est une première pour un millésime des années 2020 et pour un Bougros. La région a aussi décroché six médailles Platinum, dont deux pour un Santenay Premier Cru, une première pour cette appellation.La Corse a célébré sa toute première médaille Platinum, pour San Ghjuvà, Riserva, Vin de Corse 2022, un vin rouge 100 % Nielluccio.Le Languedoc-Roussillon a décroché une médaille Platinum pour son Domaines Bonfils, Château Vaugelas V, Corbières 2023, le premier vin de la catégorie Value (proposé à un prix inférieur à 15 £) à recevoir une médaille Platinum dans ce concours. La région a également remporté trois autres médailles Platinum, ainsi qu’une médaille Best in Show pour son Château Ollieux Romanis, Cuvée Prestige, Corbières-Boutenac 2022.En ce qui concerne le Jura, c’est la deuxième année consécutive que le producteur Michel Tissot & Fils reçoit une médaille Best in Show, cette fois-ci pour son Château-Chalon 2017, une prouesse remarquable qui témoigne d’une qualité constante.L’Alsace, quant à elle, a totalisé 123 médailles, dont une Platinum pour son Domaine Saint Remy, Pinot Noir, Grand Cru Hengst 2022, et 12 Gold.La Provence s’est vu décerner une médaille Best in Show pour son Château Cavalier, Cuvée Marafiance, Côtes de Provence 2024. La région a également obtenu quatre médailles Platinum et 14 Gold, dont deux pour des vins affichés à moins de 15£ (Maison Mirabeau, X, Coteaux d’Aix-en-Provence 2024), leur permettant de figurer dans le Top 30 Value Gold.Le Rhône a remporté 22 médailles Gold, dont trois Value Gold avec Bonpas, Grande Réserve des Challières, Luberon 2024, se classant ainsi dans le Top 30 Value Gold. Le Rhône a également reçu une médaille Best in Show et deux Platinum.Le Beaujolais continue de montrer la grande qualité de ses vins avec sept récompenses prestigieuses, dont une médaille Best in Show pour son Domaine du Mont Verrier, Janin, Morgon 2023, un Platinum et cinq Gold. Les juges ont noté Après le premier succès de deux crus de Beaujolais dans la catégorie Best in Show l’an dernier, nous étions impatients de savoir si de nouveaux candidats allaient se démarquer.Le Sud-Ouest a récolté trois médailles Platinum et six Gold, dont deux pour des vins à moins de 15 £.

