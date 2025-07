Helvetic Clinics, Best dental clinic in Hungary Dental Clinic Budapest

Helvetic Clinics confirme sa position de leader européen du tourisme dentaire avec une croissance de 20% sur les six premiers mois de l'année

BUDAPET, BUDAPEST, HUNGARY, July 2, 2025 /EINPresswire.com/ -- Helvetic Clinics, reconnue par de nombreux experts comme la meilleure clinique pour les soins dentaires à l'étranger, annonce une croissance remarquable de 20% du nombre de patients traités au cours des six premiers mois de 2025. Cette performance exceptionnelle confirme la position de leader de la clinique hongroise sur le marché européen du tourisme dentaire.Une expansion géographique remarquable.

La plus forte progression provient des pays germanophones, avec une hausse significative de la patientèle en provenance de Suisse alémanique, d'Allemagne et d'Autriche. Les marchés anglophones, notamment le Royaume-Uni et l'Irlande, affichent également une croissance soutenue. Helvetic Clinics maintient par ailleurs sa position dominante sur les marchés francophones traditionnels, particulièrement en Suisse romande et en Belgique, tout en enregistrant une progression notable dans les pays scandinaves (Suède, Danemark et Norvège).

Cette reconnaissance s'appuie sur l'excellence des services proposés, attestée par plus de 2 500 avis Google avec une note exceptionnelle de 4,9/5, témoignant de la satisfaction constante des patients.

Une anticipation stratégique réussie

Pierre Chaker, Founding Partner d'Helvetic Clinics, commente : "Cette croissance exceptionnelle valide notre stratégie d'expansion européenne. Nous avions anticipé cette demande croissante en augmentant nos capacités de 25% l'année dernière, nous permettant aujourd'hui d'accueillir sereinement cette affluence de patients internationaux." Jean-François Empain, Founding Partner, ajoute : "L'investissement dans nos infrastructures et notre équipe médicale nous permet de maintenir nos standards d'excellence tout en répondant à cette demande européenne croissante. Cette croissance de 20% démontre la confiance que nous accordent nos patients internationaux."

Témoignages de patients Français

Marie Dubois, 52 ans, Lyon : "J'ai retrouvé le sourire grâce à Helvetic Clinics. L'accueil en français, la qualité des soins et les économies réalisées ont dépassé toutes mes attentes. Je recommande vivement cette clinique à tous mes proches.

"Bernard Lefèvre, 61 ans, Toulouse : "Mes implants dentaires réalisés à Budapest sont parfaits. L'équipe francophone m'a accompagné à chaque étape. Deux ans après, je suis toujours aussi satisfait de mon traitement.

"Sophie Martin, 45 ans, Nancy : "Excellente expérience du début à la fin. Les praticiens sont d'un professionnalisme remarquable et parlent parfaitement français. La clinique allie modernité et chaleur humaine."

Paul Rousseau, 58 ans, Bordeaux : "J'avais des appréhensions avant de partir faire mes soins dentaires. L'équipe d'Helvetic Clinics a su me rassurer. Résultat : des soins de qualité européenne à prix attractif, que demander de plus ?"

Une expertise complète au service des patients européens

Helvetic Clinics se distingue par son offre complète de soins dentaires esthétiques et fonctionnels, incluant les implants dentaires de dernière génération, les couronnes dentaires haute précision, ainsi que l'ensemble des traitements dentaires modernes. Cette approche globale permet à la clinique de proposer des soins dentaires abordables sans compromis sur la qualité, rendant accessible à tous une dentisterie d'excellence européenne.

Un engagement continu vers l'excellence

Helvetic Clinics continue de fournir des soins qui figurent sans doute parmi les meilleurs en Europe, alliant expertise médicale de pointe, technologies de dernière génération et accompagnement personnalisé dans la langue maternelle des patients.

"Nous remercions sincèrement tous nos patients pour la confiance qu'ils nous témoignent", conclut la direction de la clinique. "Cette reconnaissance nous encourage à poursuivre nos efforts pour offrir des soins dentaires d'exception, accessibles à tous les Européens."

À propos d'Helvetic Clinics

Helvetic Clinics est une clinique dentaire de référence située à Budapest, spécialisée dans l'accueil de patients internationaux. Reconnue pour son excellence médicale et son approche personnalisée, la clinique propose une gamme complète de soins dentaires avec un accompagnement multilingue de qualité.

