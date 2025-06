Osaka eSIM propose désormais des forfaits longue durée pour les visiteurs étrangers séjournant à Osaka

Comment utiliser l’eSIM Osaka

Deux nouveaux forfaits disponibles : 30 Go (30 jours) et 15 Go (15 jours) pour les visiteurs étrangers au Japon

CHIYODA-KU, TOKYO, JAPAN, June 25, 2025 /EINPresswire.com/ -- La Fondation d’intérêt public « Bureau de la Convention et du Tourisme d’Osaka » (siège social : Chuo-ku, Osaka, Osaka, Président : Hiroshi Mizohata, ci-après « Bureau de la Convention et du Tourisme d’Osaka ») et la société KDDI Corporation (siège social : Chiyoda-ku, Tokyo, Président Directeur Général : Hiromichi Matsuda, ci-après « KDDI ») annoncent qu’à partir du 25 juin 2025, la gamme de services « Osaka eSIM » destinée aux visiteurs étrangers au Japon sera étendue avec le lancement de forfaits « 30 Go (30 jours) » et « 15 Go (15 jours) », spécialement conçus pour les séjours de longue durée.

Options « Osaka eSIM »

[Destinées aux visiteurs étrangers au Japon]

[NOUVEAU] 30 Go (30 jours)

Tarif : 2 780 yens

Période de disponibilité : à partir du 25 juin 2025 à 10h00 (date de fin indéterminée)

[NOUVEAU] 15 Go (15 jours)

Tarif : 1 670 yens

Période de disponibilité : à partir du 25 juin 2025 à 10h00 (date de fin indéterminée)

Données illimitées (3 jours) (note 1)

Tarif : 790 yens

Période de disponibilité : à partir du 13 avril 2025 (date de fin indéterminée)

Données illimitées (24 heures) (note 1)

Tarif : 330 yens

Période de disponibilité : à partir du 13 avril 2025 (date de fin indéterminée)

Données illimitées (6 heures) (note 1)

Tarif : 250 yens

Période de disponibilité : à partir du 13 avril 2025 (date de fin indéterminée)

Données illimitées (2 heures) (note 1)

Tarif : 180 yens

Période de disponibilité : à partir du 13 avril 2025 (date de fin indéterminée)

(Référence)

■ À propos d’Osaka eSIM

Osaka eSIM est un service de communication mobile proposé par la Fondation d’intérêt public Bureau de la Convention et du Tourisme d’Osaka, en collaboration avec le groupe KDDI.

Ce service repose sur le kit de développement logiciel « povo SDK », qui permet d’intégrer les fonctionnalités de communication mobile de povo dans ses propres offres. Il donne ainsi accès à un réseau mobile rapide et stable, avec la qualité garantie par au.

Grâce au système de modules complémentaires, les utilisateurs peuvent facilement personnaliser leur forfait en fonction de la quantité de données souhaitée et de la durée de validité, et effectuer leur achat en ligne rapidement. L’activation du service peut être réalisée en un minimum de trois minutes (note 2).

Campagne d’abonnement « Osaka eSIM »

À l’occasion du lancement du service Osaka eSIM, une campagne promotionnelle est organisée, permettant d’obtenir un forfait de données illimitées (24 heures) (note 1) en cadeau.

Bénéficiaires : visiteurs étrangers au Japon

Contenu de la campagne : en saisissant un code promotionnel lors de l’inscription, les utilisateurs reçoivent un forfait données illimitées (24 heures) (note 1).

Période de validité : du 13 avril 2025 jusqu’à nouvel ordre.

■ Procédure d’utilisation de « Osaka eSIM »

Veuillez vous référer à la deuxième image ci-jointe.

Pour plus d’informations à destination des visiteurs étrangers au Japon, veuillez consulter le site suivant : https://povo.jp/osaka-esim/en/agreement/

À propos du service de communication destiné aux visiteurs étrangers proposé par le Bureau de la Convention et du Tourisme d’Osaka

Depuis janvier 2014, le Bureau de la Convention et du Tourisme d’Osaka (siège situé à Chuo-ku, Osaka, présidé par Hiroshi Mizohata) propose un service de Wi-Fi public gratuit baptisé « Osaka Free Wi-Fi » (ci-après « OFW »), largement utilisé par de nombreux touristes étrangers visitant Osaka.

En outre, depuis octobre 2024, en collaboration avec Wire and Wireless Co., Ltd., l’OFW a été renforcé afin d’élargir sa couverture et d’en améliorer le confort d’utilisation, grâce à l’adoption de la norme internationale de certification « OpenRoaming » (note 3), déjà mise en œuvre en Amérique, en Europe et au Japon, sous la forme du service « Osaka Free Wi-Fi OpenRoaming ».

En complément de ce service ponctuel qu’est l’OFW, le service « Osaka eSIM » est également proposé, offrant une couverture étendue et permettant une utilisation simple même en déplacement.

En vue de l’Exposition universelle Osaka-Kansai, qui devrait accueillir un grand nombre de visiteurs, un environnement de communication fluide et confortable est en cours de déploiement afin d’améliorer la satisfaction des touristes visitant la région.

À propos du povo SDK

Le povo SDK est un service de connectivité ouvert qui permet d’intégrer les services de communication povo dans des services personnalisés développés par des entreprises, afin de proposer des forfaits sur mesure.

Avec la croissance des services d’abonnement pour la vidéo, la musique, les billets électroniques et les paiements mobiles, la nécessité d’une connectivité stable et continue dans la vie quotidienne est de plus en plus forte.

Grâce au povo SDK, il est possible de proposer des « toppings » exclusifs, tels que des forfaits offrant un usage illimité des données pour certains services spécifiques.

La durée de validité et le volume de données peuvent être personnalisés avec souplesse, permettant ainsi de concevoir des options optimales adaptées aux besoins des utilisateurs des services intégrant le povo SDK.

Site dédié au povo SDK : https://povo.jp/open-telecom-sdk/

(1) La vitesse de communication peut être réduite en cas de congestion du réseau.

(2) Le délai avant la mise en service est basé sur des mesures effectuées par KDDI. Ce délai peut varier en fonction de la situation de l’utilisateur

(3) OpenRoaming est une infrastructure internationale de roaming Wi-Fi, développée conjointement par la Wireless Broadband Alliance (WBA) – une organisation industrielle mondiale regroupant des opérateurs de télécommunications et des fournisseurs de services Wi-Fi publics – et ses entreprises membres. Wire and Wireless Co., Ltd., membre de la WBA, collabore avec Cityroam, qui exploite l’infrastructure de roaming au Japon, afin de fournir des services compatibles avec OpenRoaming.

Sauf indication contraire, tous les prix indiqués incluent la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

Contact presse

KDDI Digital Life CORPORATION

Responsable Relations Presse : press-release@k-digitallife.com

