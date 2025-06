Osaka eSIM startet neue Datenoptionen für internationale Besucher mit längerem Aufenthalt in Japan

So verwenden Sie die „Osaka eSIM“

CHIYODA-KU, TOKYO, JAPAN, June 25, 2025 /EINPresswire.com/ -- Das Osaka Convention & Tourism Bureau (mit Sitz im Stadtbezirk Chuo, Stadt Osaka, Präfektur Osaka; Vorsitzender: Hiroshi Mizohata) und die KDDI Corporation (mit Sitz im Stadtbezirk Chiyoda, Tokio; Präsident und CEO: Hiromichi Matsuda) haben bekannt gegeben, dass ab dem 25. Juni 2025 neue Optionen für die „Osaka eSIM“ verfügbar sein werden. Für Langzeitbesucher werden neue Daten-Add-ons, darunter 30 GB (30 Tage) und 15 GB (15 Tage), eingeführt.

■ „Osaka eSIM“-Add-ons

[Für ausländische Besucher]

[NEU] 30 GB (30 Tage)

Preis: 2 780 JPY

Verfügbar ab: 25. Juni 2025 – Enddatum unbestimmt

[NEU] 15 GB (15 Tage)

Preis: 1 670 JPY

Verfügbar ab: 25. Juni 2025 – Enddatum unbestimmt

Unbegrenztes Datenvolumen (3 Tage) (Hinweis 1)

Preis: 790 JPY

Verfügbar ab: 13. April 2025 – Enddatum unbestimmt

Unbegrenztes Datenvolumen (24 Stunden) (Hinweis 1)

Preis: 330 JPY

Verfügbar ab: 13. April 2025 – Enddatum unbestimmt

Unbegrenztes Datenvolumen (6 Stunden) (Hinweis 1)

Preis: 250 JPY

Verfügbar ab: 13. April 2025 – Enddatum unbestimmt

Unbegrenztes Datenvolumen (2 Stunden) (Hinweis 1)

Preis: 180 JPY

Verfügbar ab: 13. April 2025 – Enddatum unbestimmt

(Hinweise)

■ Über Osaka eSIM

Osaka eSIM ist ein mobiler Kommunikationsdienst, der vom Osaka Convention & Tourism Bureau in Zusammenarbeit mit der KDDI-Gruppe angeboten wird. Dabei wird das „povo SDK“ verwendet, das es dem Unternehmen ermöglicht, die Kommunikationsdienste von povo in sein eigenes Angebot zu integrieren. So können Nutzer die Qualität und Sicherheit des au-Netzwerks nutzen.

Kundinnen und Kunden können die gewünschten Tarife online erwerben und über sogenannte „Toppings“ individuell an ihren Datenbedarf und Aufenthaltsdauer anpassen – in nur etwa drei Minuten. (Hinweis 2)

■ Spezialangebot für Erstnutzer von Osaka eSIM

Zur Feier des Starts des Dienstes bietet Osaka eSIM ein Spezialangebot für Erstnutzer: Kundinnen und Kunden erhalten kostenloses „Unbegrenztes Datenvolumen (24 Stunden)“ (Hinweis 1).

Teilnahmeberechtigt: Ausländische Besucher

Details des Angebots: Nach der Registrierung einen Promocode eingeben, um „Unbegrenztes Datenvolumen (24 Stunden)“ zu erhalten (Hinweis 1)

Gültigkeitszeitraum: Ab dem 13. April 2025 – Enddatum unbestimmt

■ So nutzen Sie „Osaka eSIM“

Bitte beachten Sie das zweite Bild.

Weitere Informationen zu den verfügbaren Tarifen für ausländische Besucher finden Sie unter:

https://povo.jp/osaka-esim/en/agreement/

■ Über die Kommunikationsdienste für ausländische Reisende, die vom Osaka Convention & Tourism Bureau angeboten werden

Im Januar 2014 begann das Osaka Convention & Tourism Bureau, kostenloses öffentliches WLAN unter dem Namen „Osaka Free Wi-Fi“ (OFW) für Besucher der Stadt – insbesondere für internationale Touristen – bereitzustellen.

Zusätzlich arbeitete das Büro mit Wire and Wireless Co., Ltd. zusammen, um ab Oktober 2024 den Dienst „Osaka Free Wi-Fi OpenRoaming“ anzubieten. Dieser ist kompatibel mit „OpenRoaming“ (Hinweis 3), einem internationalen Authentifizierungsstandard, der zunehmend in Europa, den USA und Japan übernommen wird. Ziel ist es, OFW weiter auszubauen und die Nutzung komfortabler zu gestalten.

Neben OFW, das nur an bestimmten Orten verfügbar ist, bietet das Büro auch den Dienst „Osaka eSIM“ an, der eine weite Abdeckung bietet und sich besonders gut während der Fortbewegung in der Stadt nutzen lässt.

Im Hinblick auf die Expo 2025, zu der eine große Zahl von Touristen in Osaka erwartet wird, setzt sich das Büro dafür ein, eine komfortable und nahtlose Kommunikationsumgebung bereitzustellen und die Zufriedenheit der Besucher zu steigern.

■ Über das povo SDK

Das povo SDK ist ein offener Kommunikationsdienst, der es Unternehmen ermöglicht, die Kommunikationsdienste von povo in ihr eigenes Angebot zu integrieren und eigene Tarifpläne anzubieten.

Musik- und Video-Streaming-Abonnements, E-Tickets und Smartphone-Zahlungen sind zunehmend verbreitet, was den Bedarf an einer stabilen Internetverbindung im Alltag der Menschen weiter erhöht.

Durch das povo SDK können Unternehmen unbegrenzte Datenvolumen für bestimmte Dienste oder auch eigene „Toppings“ anbieten, die von anderen Anbietern nicht bereitgestellt werden.

Sowohl die Dauer als auch das Datenvolumen dieser Add-ons können individuell angepasst werden, sodass maßgeschneiderte Angebote entsprechend den Bedürfnissen der Kundinnen und Kunden möglich sind.

povo SDK Website: https://povo.jp/open-telecom-sdk/

(Hinweis 1) Die Netzwerkgeschwindigkeit kann bei hoher Auslastung eingeschränkt sein.

(Hinweis 2) Die Zeit bis zur tatsächlichen Nutzung des Dienstes wird von KDDI berechnet und kann je nach Situation des Nutzers variieren.

(Hinweis 3) Eine internationale WLAN-Roaming-Infrastruktur, entwickelt von der Wireless Broadband Alliance (WBA) und ihren Partnerunternehmen – einem weltweiten Zusammenschluss von Telekommunikationsanbietern und öffentlichen WLAN-Betreibern.

Wire and Wireless arbeitet mit Cityroam zusammen, einem WBA-Mitglied, das die Roaming-Infrastruktur in Japan betreibt, um Dienste anzubieten, die mit OpenRoaming kompatibel sind.

* Sofern nicht anders angegeben, enthalten die angegebenen Preise die Mehrwertsteuer.

