Lancement du « povo2.0 Japan SIM » chez Lawson pour les visiteurs étrangers au Japon à partir du 1er juillet 2025

CHIYODA-KU, TOKYO, JAPAN, June 26, 2025 /EINPresswire.com/ -- KDDI Corporation annonce le lancement du service « povo2.0 Japan SIM » à partir du 1er juillet 2025, disponible dans environ 14 600 magasins Lawson à travers le Japon (1). Ce service est destiné aux visiteurs étrangers souhaitant acquérir des données mobiles pendant leur séjour au Japon. Lawson est l'une des plus grandes chaînes de supérettes au Japon.

Quatre formules de données mobiles sont proposées, selon les besoins de chaque utilisateur : 3 Go (valable 7 jours), 10 Go (valable 30 jours), 25 Go (valable 30 jours) ou un forfait données illimitées (valable 7 jours) (2). L’achat s’effectue en espèces directement en caisse. Grâce à la technologie eSIM intégrée aux smartphones, l’activation se réalise entièrement en ligne, permettant un accès au service en seulement 3 minutes après l’achat (3).

Le service povo2.0 utilise le réseau mobile étendu et fiable de la marque au, propriété de KDDI Corporation, garantissant une couverture stable dans tout le Japon. En facilitant l’accès à une connectivité mobile rapide et sécurisée, KDDI Corporation contribue à offrir aux visiteurs étrangers une expérience de voyage plus confortable et enrichissante.

Date de lancement du service :

1er juillet 2025

Procédure d'utilisation du « povo2.0 Japan SIM » :

Le client peut se procurer la carte « povo2.0 Japan SIM » dans l’un des magasins Lawson participants et la présenter à la caisse. Il suffit ensuite d’indiquer au personnel le forfait souhaité. Le paiement s’effectue exclusivement en espèces. Après l’achat, il convient de scanner le code QR situé au dos de la carte afin d’accéder à une page dédiée. En saisissant le code PIN figurant sur la carte, le volume de données correspondant est activé instantanément.

Liste des forfaits proposés pour le « povo2.0 Japan SIM » :

Forfait : Prix TTC

Ajout de données 3 Go (valable 7 jours) : 2 200 yens

Ajout de données 10 Go (valable 30 jours) : 3 280 yens

Ajout de données 25 Go (valable 30 jours) : 4 580 yens

Données illimitées (valable 7 jours) : 4 500 yens

L’offre peut faire l’objet de modifications sans préavis.

Pour plus d’informations, consulter : https://povo.jp/japan-sim/gift-card/

Notes :

(1) Hors points de vente ne proposant pas les cartes cadeaux.

(2) La vitesse peut être réduite en cas de congestion du réseau.

(3) Données basées sur des tests internes réalisés par KDDI Corporation ; le délai peut varier selon les conditions d’utilisation.

