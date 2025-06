Крупнейшие предприятия нефтегазохимии выступят в Самарканде в сентябре: курс на модернизацию и инвестиции

«Нефтегазохимия и нефтепереработка Центральной Азии и Каспия» - 9-11 сентября 2025 Трансформация нефтепереработки и нефтехимии через инновации

SAMARQAND, SAMARQAND, UZBEKISTAN, June 23, 2025 / EINPresswire.com / -- До старта одного из самых значимых и масштабных отраслевых событий региона — 12-го международного саммита «Нефтегазохимия и нефтепереработка Центральной Азии и Каспия» — осталось чуть более двух месяцев. Саммит пройдет 9–11 сентября 2025 года в Hilton Regency Samarkand и соберет ведущих игроков рынка, признанных экспертов и лидеров отрасли.Саммит организован компанией Globuc (Великобритания) при официальной поддержке АО "Узбекнефтегаз".Среди подтвержденных спикеров конференции - Лазиз Кудратов, Министр инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан, и Азизходжа Кабилов, Заместитель министра энергетики Республики Узбекистан. Помимо представителей государственных структур, программу поддерживают руководители национальных нефтегазовых компаний и топ-менеджеры ведущих международных технологических и инжиниринговых корпораций, в числе которых:- Тулкин Юсупов, CEO, SANEG- Жандос Кайыргельды, Генеральный директор, Silleno- Зафарджон Тешабаев, Директор, Ферганский НПЗ- Игорь Ильин, Председатель Правления, KMG Petrochem- Аброржон Худойберганов, Руководитель департамента нефтепереработки и нефтехимии, Узбекнефтегаз- Александра Бекишева, генеральный директор, Казгипронефтетранс- Орхан Алиев, Начальник отдела управления бизнесом нефтеперерабатывающего и нефтехимического сегмента, SOCAR- Султан Гараев, Вице-президент по бизнес-экселленсу, SOCAR Turkey- Олег Сабитов, Group Manager – Fuels and Petrochemicals Integration, Worley Consulting- Пётр Содиловский, Региональный вице-президент, Veolia Water Technologies- Лукас Ротермих, Менеджер глобального рыночного сегмента – Chemicals & Petrochemicals, WIKA- Хемендра Хакхар, Директор по развитию бизнеса, Lummus Technology- Симоне Гамба, Руководитель направления технологий меламина, Casale SA- Райан Монис, Директор, Chemical Consulting, S&P Global Commodity InsightsВ общей сложности мероприятие объединит более 300 участников из 20 стран, что подчеркивает его статус крупнейшей отраслевой площадки Центральной Азии и Каспия. В этом году особое внимание будет уделено практическим вопросам модернизации НПЗ и развитии нефтехимии, декарбонизации предприятий и привлечению инвестиций.Среди ключевых тем этого года:Крупные газохимические проекты в Центральной Азии и Каспийском регионеОбзор флагманских проектов: Uzbekistan GTL, модернизация основных НПЗ региона и обновления от проекта Silleno. Экспертные доклады от SANEG, Узбекнефтегаз, и многих других ведущих компаний.Создание инвестиционного климата в регионеПравительственные инициативы и меры поддержки, направленные на формирование благоприятной среды для привлечения инвестиций в нефтепереработку и нефтехимию.Интеграция нефтепереработки и нефтехимииПрактические кейсы и стратегии от ведущих международных компаний: Worley Consulting, SOCAR Turkey, Lummus Technology, Casale SA.Расширение НПЗ, модернизация и передовые Greenfield-проектыОбсуждение масштабных проектов по расширению мощностей нефтепереработки и внедрению передовых технологий при участии Worley Consulting,,Ферганского НПЗ и Узбекнефтегаз.Цифровое преимущество – ИИ и умные технологииИИ-автоматизация и предиктивное обслуживание - при участии Veolia Water Technologies и KPMG Центральная Азия и Каспий.Формат мероприятия:- Двухдневная деловая программа: пленарные сессии, круглые столы, тематические дискуссии Технический визит на Uzbekistan GTL- Практические воркшопы и персонализированные встречи 1:1Программа конференциТехнический визитКонтакт для СМИ и партнеров: Анаит Арутюнян — a.arutyunyan@globuc.comПо вопросам спонсорства: Евника Половинкина — evnika.polovinkina@globuc.com

