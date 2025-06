MillionaireMatch متاح الآن في الإمارات العربية المتحدة، ليرتقي بعالم المواعدة بين المليونيرات في الوطن العربي

DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES, June 23, 2025 / EINPresswire.com / -- يتوفر الآن تطبيق وموقع MillionaireMatch، أكبر مجتمع للمواعدة والتعارف بين المليونيرات وشبكة للتواصل التجاري في العالم، للعزاب في الإمارات العربية المتحدة. التطبيق متاح الآن للتسجيل ويمكن لجميع المستخدمين المحليين الوصول إليه. يمثل هذا إنجازًا مهمًا في توسع MillionaireMatch في الشرق الأوسط. تم تصميم الخدمة لتوفر للأفراد الأثرياء والعزاب الناجحين في الإمارات العربية المتحدة بيئة خاصة وحقيقية وموثوقة للقاء شركاء حياة يشاركونهم نفس التفكير حقًا.رائد عالمي في مواعدة المليونيرات منذ عام 2001منذ تأسيسه في عام 2001، نال MillionaireMatch ثقة الناجحين من جميع أنحاء العالم. يشتهر الموقع بالتزامه بالتحقق الصارم من الأعضاء، وحماية الخصوصية المتقدمة، وتقنية المطابقة الدقيقة. وعلى مدار أكثر من 20 عامًا، خدم MillionaireMatch روّاد الأعمال، النخبة، والأفراد الناجحين من أمريكا الشمالية وأوروبا وأسواق أخرى. يوفر بيئة خاصة، محترمة، وموثوقة تساعد الأعضاء على تكوين علاقات طويلة الأمد وذات مغزى. واليوم، يفتخر الموقع بأكثر من خمسة ملايين عضو مسجّل ويصنّف من بين أشهر العلامات التجارية الرائدة في مجال المواعدة الراقية بأمريكا الشمالية وأوروبا.وقالت داني جونسون، المتحدثة باسم MillionaireMatch: "تشتهر دولة الإمارات العربية المتحدة باقتصادها المزدهر وفرص الأعمال الوفيرة وأسلوب الحياة الفاخر. تقف دبي وأبو ظبي كرمزين للثراء والنجاح وتُعَدان مكانين مثاليين لبناء علاقات عالية الجودة. نحن متحمسون لتقديم منصة MillionaireMatch الرائدة عالميًا إلى الإمارات، ومساعدة الناجحين في إيجاد شركاء حياتهم وبناء روابط دائمة وهادفة."الميزات الرئيسية لـ MillionaireMatch● التحقق الصارم من الأعضاء: يتم التحقق من هوية وملف جميع الأعضاء بدقة. يضمن ذلك أن المستخدمين المُعتمدين فقط يمكنهم إرسال رسائل خاصة وإرسال الإعجابات والغمزات، ما يكفل موثوقية كل تفاعل.● ضمان السرية Confidentiality Guard™: يُمنع الأعضاء من مشاركة معلومات المستخدمين الآخرين الشخصية أو محادثاتهم الخاصة أو بياناتهم السرية مع جهات خارجية. يمتد ذلك إلى ما وراء المنصة ليشمل التفاعلات غير المتصلة بالإنترنت، مثل اللقاءات على القهوة.● شارة المليونير المُعتمد Certified Millionaire™: يمكن للأعضاء الحصول على هذه الشارة الحصرية من خلال تقديم مستندات تثبت دخلًا سنويًا يزيد عن 300,000 دولار أو صافي ثروة تتجاوز مليون دولار بعد سداد الالتزامات. يحصل حاملو الشارة على ثقة وأولوية أكبر في المطابقة.● خوارزمية المطابقة المتقدمة: يستخدم MillionaireMatch خوارزميات متطورة لمطابقة المستخدمين استنادًا إلى اهتماماتهم وقيمهم وأسلوب حياتهم، مما يساعد على اقتراح شركاء متوافقين لعلاقات طويلة الأمد.● أدوات تواصل متنوعة: تقدم المنصة الدردشة اللحظية، والرسائل الصوتية، ومكالمات الفيديو، والمزيد. تساعد هذه الميزات الأعضاء على التعبير عن ذواتهم الحقيقية وبناء روابط أعمق وأكثر طبيعية.● واجهة مستخدم باللغة العربية: لضمان تجربة سلسة وبسيطة للمستخدمين الناطقين بالعربية، قامت MillionaireMatch بتعريب منصتها بالكامل. من التسجيل إلى المراسلة والدعم، أصبحت جميع الميزات الأساسية متاحة الآن باللغة العربية. تُزيل هذه التحديثات الحواجز اللغوية وتؤكد التزام MillionaireMatch بتقديم تجربة سهلة الاستخدام ومناسبة ثقافيًا للمستخدمين المحليين.حول MillionaireMatchتأسس MillionaireMatch عام 2001، وهو أول وأكبر منصة مواعدة مخصصة للمليونيرات والعزاب الناجحين في العالم. توفر المنصة تجربة مواعدة راقية وحقيقية. تم تسليط الضوء على MillionaireMatch من قبل وسائل إعلام رائدة مثل فوربس، وول ستريت جورنال، وسي إن إن، وغيرها.قم بزيارة الموقع الرسمي على www.millionairematch.com . لبدء رحلة المواعدة المتميزة اليوم. التطبيق متاح أيضًا على متجر أبل للتطبيقات

