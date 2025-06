La Salud Mental: Una Conversación con la Presidenta del Concejo Kate Stewart “En Sintonía con el Concejo” el Viernes a las 2 p.m. por Radio América 

MARYLAND, June 21 - For Immediate Release: Wednesday, June 18, 2025 También se destacará la implementación del plan Ride On Reimagined del Departamento de Transporte del Condado de Montgomery ROCKVILLE, Md., 18 de junio del 2025—Los invitados del programa de esta semana En Sintonía con el Concejo del Condado de Montgomery serán la presidenta del Concejo del Condado de Montgomery Kate Stewart, quien preside los comités de Operaciones Gubernamentales, Política Fiscal y Auditoría, y también forma parte del Comité de Transporte y Medio Ambiente; y Christopher Conklin, director del Departamento de Transporte del Condado de Montgomery (MCDOT). El programa será transmitido por las ondas radiales el viernes, 20 de junio a las 2 p.m. en Radio América (WILC 900 AM) y por Apple Podcasts, Spotify y Amazon Music. El programa radial comenzará con la invitada especial, la presidenta del Concejo Stewart, quien destacará la importancia crítica del bienestar mental en nuestra comunidad. Como firme defensora de los servicios de salud mental, la presidenta Stewart ha trabajado para ampliar el apoyo en diversos sectores del Condado de Montgomery. Entre sus principales iniciativas se encuentra la mejora de los servicios de equipos móviles de crisis, respaldada por una asignación suplementaria de casi $3 millones. Esta iniciativa está diseñada para garantizar respuestas oportunas y compasivas a las crisis de salud mental, minimizando la necesidad de intervención policial y conectando a las personas con la atención que necesitan. Durante el programa, la presidenta Stewart compartirá información sobre el Centro de Crisis del Condado de Montgomery, la Línea Nacional 988 de Prevención del Suicidio y Crisis, y una variedad de recursos ofrecidos por organizaciones locales sin fines de lucro. El programa concluirá con una entrevista con el director del Departamento de Transporte del Condado de Montgomery (MCDOT, por sus siglas en inglés), Christopher Conklin, quien hablará sobre la implementación del plan Ride On Reimagined. Esta iniciativa busca modernizar la red de autobuses del condado mediante la mejora de la eficiencia del servicio, la expansión de la cobertura de rutas y el avance hacia objetivos de sostenibilidad. La primera fase del plan está programada para comenzar el 29 de junio y se centrará en mejoras específicas que se pueden implementar dentro del presupuesto existente, sentando las bases para un sistema de transporte más accesible y eficiente. El Concejo del Condado de Montgomery y Radio América se han asociado para proporcionar a la comunidad latina información clave sobre temas que les conciernen. Esta colaboración ha dado fruto a un programa semanal de una hora todos los viernes, denominado “En Sintonía con el Concejo” donde los residentes pueden expresar sus opiniones y hacer preguntas, por medio de la estación de habla hispana más popular del área metropolitana de Washington, D.C. En este programa semanal, nuestra presentadora Marcela Rodríguez discutirá asuntos de interés para la comunidad latina del Condado de Montgomery, y se proporcionará la información sobre los recursos disponibles. Al igual, que la fomentación de la seguridad de los radioescuchas. # # # Release ID: 25-215

