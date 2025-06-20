التعليم وبناء المهارات يفتحان آفاق العمل أمام اللاجئين الشباب في الأردن ولبنان

خلال زيارة إلى مركز "مكاني" التابع لليونيسف في الأردن، والمدعوم من صندوق عبد العزيز الغرير لتعليم اللاجئين، شاهد معالي عبد العزيز الغرير ومعالي الدكتور محمد الجاسر عروضاً قدّمها الأطفال تبرز ما تعلموه من جلسات الدعم التعليمي، وأنشطة في الفنون والرياضة ومهارات الحياة.