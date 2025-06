沙特阿拉伯在2025年北京国际图书博览会上开设展馆，由文学、出版与翻译委员会领衔

沙特阿拉伯亮相2025北京国际图书博览会,文学、出版与翻译委员会领衔深化中沙文化合作。

RIYADH, SAUDI ARABIA, June 19, 2025 / EINPresswire.com / -- 沙特阿拉伯王国今天在中国首都北京的国家会议展览中心,正式开设其在2025年北京国际图书博览会的展馆。该展会于6月18日至22日举行,由沙特文学、出版与翻译委员会领衔组织,汇聚多家文化与国家机构的参与。本次活动是“2025中沙文化年”的重要组成部分,彰显了两国长期友好关系与持续合作的坚实基础,也体现了双方深化文化与知识交流的共同愿景。 本次展馆由文学、出版与翻译委员会主导,参与单位包括:沙特阿拉伯国王萨勒曼全球阿拉伯语综合中心、国王阿卜杜勒阿齐兹公共图书馆、国王法赫德国家图书馆、“沙特—中国文化合作”穆罕默德·本·萨勒曼王子奖、翻译协会、出版协会及“Nasher”出版与发行公司。上述单位共同展示沙特文化多样性与国际影响力,体现出协同发展的文化格局。 展馆内容丰富,涵盖多样的文学与文化内容,彰显沙特文化活动的蓬勃发展,突出创意与知识领域的进展,助力沙特在全球出版地图中的定位,亦为观众提供了解沙特在内容开发和人才培育方面经验的机会。 通过参与本届书展,沙特希望进一步加深与中华人民共和国的文化合作,拓展在翻译、出版与创作等领域的知识交流。这一目标契合“2030愿景”中建设繁荣且具全球影响力的文化产业的战略方向。此次参与亦体现出文学、出版与翻译委员会致力于推动国际文化交流,作为国家文化战略的核心组成部分。 沙特展馆体现了文化对话与开放交流的精神。书展作为国际平台,为沙特展示其图书出版业的发展成果、推动文化倡议与创新项目,提供了重要机遇。同时也是加强与思想领袖及国际出版界建立深入关系的重要契机。 值得一提的是,沙特曾在2024年作为主宾国亮相北京国际图书博览会,当时文学、出版与翻译委员会展示了沙特文化的丰富性与多样性,举办了一系列包含研讨会、艺术演出与互动活动的综合文化项目,受到参观者广泛欢迎。 此举不仅加深了沙特文学在中国的影响力,也进一步巩固了两国在文化与知识领域的合作桥梁。

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.