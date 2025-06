Dólar atinge mínima em anos após CPI de maio desacelerar — EBC alerta para riscos assimétricos na inflação de junho

O dólar enfraquece após CPI mais brando — EBC alerta para riscos assimétricos antes dos dados de junho.

Inflação mais branda eleva apostas de corte de juros, mas EBC alerta para otimismo precoce diante de pressões no núcleo e impacto das tarifas.

DC, UNITED STATES, June 19, 2025 /EINPresswire.com/ -- Um Índice de Preços ao Consumidor (CPI) dos EUA mais fraco do que o esperado em maio reacendeu as expectativas do mercado por uma mudança de postura do Federal Reserve. Em resposta, o dólar norte-americano caiu para seu nível mais baixo desde abril de 2022, chegando a 98,6 no Índice Dólar (DXY) na manhã da última quinta-feira. Embora os mercados tenham reagido positivamente aos dados de inflação mais suaves, analistas do EBC Financial Group (EBC) alertam que o caminho até os cortes de juros está longe de ser garantido.

Inflação de maio desacelera, mas núcleo permanece resiliente

O índice cheio do CPI (inflação ao consumidor) dos EUA subiu 2,4% em maio na comparação anual — acima dos 2,3% de abril, mas ainda abaixo da expectativa do mercado de 2,5%. No mês, os preços avançaram apenas 0,1%, puxados por uma queda de 2,6% nos preços da gasolina. No entanto, o núcleo da inflação — que exclui itens voláteis como alimentos e energia — permaneceu inalterado em 2,8% na base anual, refletindo pressões persistentes nos setores de habitação, seguros e serviços. Os custos com moradia, que representam mais de um terço da cesta do CPI, subiram mais 0,3% em maio.

A reação inicial ao dado levou os rendimentos dos Treasuries a recuar e reacendeu as apostas por corte de juros, com os futuros do Fed Funds precificando, brevemente, uma probabilidade de quase 68% de corte em setembro. As bolsas americanas avançaram no dia, com o S&P 500 flertando com sua máxima histórica alcançada no início do ano. No entanto, tensões geopolíticas posteriores — especialmente envolvendo Israel e Irã — frearam o otimismo. Analistas do EBC Financial Group alertam os investidores a irem além da aparente suavidade dos números e manterem atenção aos riscos em transformação.

“Os mercados viram a alta de 0,1% e comemoraram, mas o foco do Fed vai além disso”, disse David Barrett, CEO da EBC Financial Group (UK) Ltd. “A inflação persistente nos serviços, o aumento dos custos com moradia e os novos riscos tarifários mostram que ainda não saímos do mato. Isso não é um pouso suave — é só uma breve abertura nas nuvens.”

Dólar em queda: alívio passageiro ou sinal de alerta?

O dólar norte-americano tem sido o maior impactado pela mudança de sentimento, com o índice DXY acumulando queda de cerca de 3% a 4% no ano. O euro se valorizou, e moedas de mercados emergentes, como México e países asiáticos, também registraram ganhos expressivos frente ao dólar.

A EBC alerta que, embora a fraqueza do dólar costume favorecer ativos de risco globais, ela também pode reintroduzir pressões inflacionárias — especialmente com o início da aplicação de tarifas sobre importações chinesas em setores estratégicos como veículos elétricos, semicondutores e tecnologias verdes.

“Um dólar mais fraco reduz o custo de importação para outros países — mas eleva os custos aqui dentro”, afirmou Barrett. “Com tarifas sobre mais de US$ 18 bilhões em produtos chineses entrando em vigor em junho, podemos ver um efeito cascata na inflação de bens. O mercado comemora agora, mas pode precisar se reposicionar rapidamente se o CPI voltar a acelerar.”

Inflação de junho: o próximo teste decisivo do mercado

Agora, todos os olhos se voltam para o relatório do CPI de junho, previsto para ser divulgado pouco antes do Simpósio Econômico do Federal Reserve em Jackson Hole, agosto. Com o mercado de trabalho dos EUA ainda apertado — desemprego em 4,0% e aumento de 3,9% nos ganhos médios por hora em base anual — até mesmo uma alta moderada da inflação pode complicar as decisões do Fed.

“O dado de junho será um teste de credibilidade”, acrescentou Barrett. “Se a inflação disparar enquanto o dólar permanecer fraco e as tarifas entrarem em vigor, o Fed pode enfrentar pressões conflitantes — apoiar o crescimento de um lado e conter a inflação do outro.”

Estratégia para investidores: atenção à assimetria

A EBC enfatiza que o ambiente atual do mercado é muito sensível a pequenas variações nos dados. O otimismo por cortes de juros levou a posições esticadas em câmbio, ações e mercado de juros, aumentando o risco de reversões rápidas.

Enquanto isso, a divergência entre bancos centrais está moldando os fluxos globais de capital. O Banco Central Europeu cortou juros em junho, e o Banco da Inglaterra deve seguir em julho — mas o Fed mantém cautela.

“Não é hora de perseguir narrativas de cortes de juros”, concluiu Barrett. “Riscos assimétricos estão se acumulando. Investidores devem ser ágeis, diversificar exposição entre moedas e setores, e se preparar para nova volatilidade. O próximo dado pode ser o ponto de virada — ou a reviravolta.”

