Gene Matrix стартира българско подразделение и открива геномичен хъб в София, за да бъде пионер в AI-прецизната медицина

Genetic Cancer Insights

Новият AI-геномичен хъб в България предлага фармакогеномични тестове (PGx), нутригеномни панели и GeneCancer™ скрининг на 108 гена с готови за лекар доклади.

With our Sofia Genomics Hub, we’re making precision medicine accessible to every family in Bulgaria, empowering proactive care through actionable DNA insights” — Tarek Younis, Founder & CEO, Gene Matrix LLC

SOFIA, BULGARIA, June 18, 2025 / EINPresswire.com / -- Gene Matrix LLC, световен лидер в AI-задвижваното геномно тестване, днес обявява официалния старт на Gene Matrix Bulgaria и тържественото откриване на новия си иновативен лабораторно-изследователски център в Tech Park Sofia . Това стратегическо разширение в Източна Европа предоставя на пациенти, лекари и научни партньори в България и целия регион Балкани достъп до най-модерните ДНК тестове — фармакогеномика, нутригеномика и водещия GeneCancer™ панел за наследствен рак (108 гена) — с готови за лекар доклади само за 7 дни.„Това е ключов момент за персонализираната медицина на Балканите,“ заяви Тарек Юнис, основател и главен изпълнителен директор на Gene Matrix. „Съчетаването на нашите CLIA- и CAP-акредитирани лабораторни стандарти с динамичната софийска научноизследователска екосистема ще даде възможност на българските пациенти и лекари да получават приложими геномни анализи по-бързо, по-точно и на по-достъпна цена от всякога.“Цялостно портфолио от геномни решенияGene Matrix Bulgaria представя гладък процес на вземане на слюнкови проби у дома, комбиниран със защитен, многоезичен облачен портал (съвместим с HIPAA и GDPR). Всички тестове включват:GenePGx (Фармакогеномика)• Анализира 200+ гена, засягащи над 250 лекарства — антидепресанти, болкоуспокояващи, статини, ППИ и др.• Намалява пробно-грешното предписване и нежеланите лекарствени реакции (ADRs) с до 30 %.• Предоставя ясни препоръки според CPIC и автоматизирани предупреждения за висок риск.GeneDiet & GeneSport (Нутригеномика)• GeneDiet оценява гени, свързани с метаболизма на макронутриенти, абсорбцията на микронутриенти и хранителни непоносимости.• GeneSport профилира гени, влияещи на спортни постижения — чувствителност към кофеин, пътища за възстановяване и състав на мускулни влакна.• Доставя персонализирани планове за хранене, насоки за добавки и режими на тренировка, оптимизирани според генотипа.GeneCancer™ (Наследствена онкология)• Скрининг на 108 високопроникващи гена, включително BRCA1/2, TP53, MLH1, PALB2 и други, в съответствие с NCCN протоколи.• Маркира патогенни варианти за ранна диагностика: мамографии, колоноскопии, MRI, профилактични хирургични стратегии.• Предлага опционални виртуални консултации с генетичен съветник за насоки към пациента и семейството.GeneResilience (Стрес и имунитет)• Открива варианти, свързани с регулацията на кортизола, възпалителния отговор и антиоксидантните пътища.• Предоставя персонализирани препоръки за оптимизиране на съня, техники за намаляване на стреса и хранителни стратегии за подкрепа на имунитета.GeneBaby (Педиатрична геномика)• Фокусира се върху маркери, важни за бебета и деца — чувствителност към лекарства, развитие на хранителни нужди и предразположение към алергии.• Оборудва педиатрите и родителите с данни за подкрепа на ранното детско здраве и растеж.Всеки комплект включва лесен за използване стерилен тампон за слюнка, предплатена плик за връщане и достъп до облачния портал. Отчитането е готово за изтегляне и споделяне с лекар само за 7 дни.Софийският геномичен хъб: AI среща автоматизациятаНамирайки се в 16-етажна сграда с площ 425 000 ft² в Tech Park Sofia, новият център на Gene Matrix Bulgaria съчетава авангардна лабораторна автоматизация с реално-времеви AI интерпретации:Автоматизирана лаборатория и високопроизводително секвениранеHamilton роботи за обработка на стотици проби слюнка дневно.Thermo Fisher NextSeq и NovaSeq платформи за високопрецизно секвениране.Стриктни CLIA- и CAP-акредитирани процеси за контрол на качеството на всяка крачка.AI интерпретационен модулДостъп до уникален AI pipeline, който анализира суровите вариантни повиквания, съпоставя ги с CPIC и NCCN насоки и генерира приложими резултати за секунди.Непрекъснати machine-learning ъпдейти при публикуване на нови научни изследвания.Защитен облачен порталМногоезичен интерфейс (английски, български) с ролеви достъп за пациенти, лекари и изследователи.Интерактивни табла с визуализации на взаимодействия лекарство-ген, пътища на хранителните вещества и профили на онкологичен риск.Експорт на PDF и интеграция чрез HL7-FHIR за безпроблемно импортиране в болнични EHR системи.Генетично-консултантски кабинетиЧастни зали за присъствени консултации.Виртуални кабини за онлайн генетични консултации.Сертифицирани генетични консултанти, говорещи български и английски, предоставят индивидуално тълкуване на резултатите, насоки за семейно планиране и психологическа подкрепа.„Това не е просто лаборатория — това е иновационен хъб за прецизната медицина на Балканите,“ заяви Иван Димитров, ръководител R&D в Gene Matrix Bulgaria. „От мащабни популационни скрининги до транслационни изследователски проекти, ние вдигаме нивото в геномната здравна грижа.“Стратегически партньорства и обществени здравни инициативиGene Matrix Bulgaria вече си партнира с водещи институции:Медицински университет – СофияСъвместни изследвания върху фармакогеномните маркери в българската популация, определяне на честота на алели и оптимизиране на дозови протоколи.Национален онкологичен институтПилотни GeneCancer™ програми за скрининг на високорискови семейства, оценка на ранно откриване и икономическите ползи от намалени случаи на напреднал рак.Министерство на здравеопазванетоИнтегриране на фармакогеномни сигнали в националната система за електронни рецепти, с цел намаляване на ADR-хоспитализации с 15 % в рамките на две години.Частни болнични мрежиЛокации за вземане на проби на място и пряка свързаност с EHR за бърза доставка на отчети и подпомагане на клиничните решения.Тези инициативи целят измерими резултати: по-малко нежелани реакции, по-ранно откриване на рак и оптимизирани здравни разходи — полагайки основите на бъдещи национални насоки за прецизна медицина.Икономическо и научно въздействиеОтвъд клиничния ефект, Gene Matrix Bulgaria се ангажира да стимулира регионалното биотехнологично развитие:Обучение на талантиСтартиране на стипендии и стажантски програми с университетите в София, обучавайки над 100 млади молекулярни генетици, биоинформатици и лабораторни техници през следващите три години.Геноменна консорциумна платформаУчредяване на сигурна, анонимизирана платформа за споделяне на данни, отворена за академични и индустриални партньори, с цел ускоряване на генетичните изследвания, специфични за Балканския регион.Създаване на работни местаОткриване на 120+ висококвалифицирани позиции в лабораторни операции, AI инженеринг, продажби и клиентска поддръжка, засилвайки софийската кластерна екосистема в биотехнологиите.„Инвестираме в България, защото вярваме в потенциала ѝ като биотехнологичен хъб на Централна Европа,“ добави Юнис.Цитати от нашите лидери„Демократизирането на достъпа до авангардни геномни анализи дава възможност на всеки човек да поеме контрол над своето здраве — преди заболяванията да го поразят.“— Др. Елена Петрова, директор „Страна“, Gene Matrix Bulgaria„Прецизната медицина вече не е лукс за избрани — тя трябва да е част от рутинните здравни грижи. Нашият хъб в София превръща тази визия в реалност.“— Проф. Георги Иванов, главен медицински съветник, Национален онкологичен институтЗа Gene Matrix LLCОснована през 2020 г. в Чикаго и оперираща на пет континента, Gene Matrix LLC е компания, водена от мисията да превърне ДНК данните в конкретни здравни решения чрез AI-задвижвани геномни тестове. Предоставяме фармакогеномични, нутригеномични и тестове за наследствен рак — обработени в CLIA- и CAP-акредитирани лаборатории, с патентован AI анализ и доставени чрез защитени облачни портали. Служим на доставчици на здравни услуги, правителства и потребители, ускорявайки превантивната грижа, персонализираното лечение и инициативите за обществено здраве по целия свят.Научете повече и медийни ресурсиПосетете нашия български сайт: https://genematrix.bg/ Научете за глобалните ни предложения: https://www.genematrix.io/ Изтеглете висококачествени изображения и видео материали: https://genematrix.io/media Заявете интервю или обиколка на лабораторията: bulgaria@genematrix.euКонтакт за медииGene Matrix Bulgaria Press Office📧 bulgaria@genematrix.eu

