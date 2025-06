EBC Financial Group：5月の消費者物価指数（CPI）の下落で、ドルが数年ぶり安値に下落、6月のインフレ動向に非対称リスクがある

EBC Financial Group:消費者物価指数(CPI)の軟調で、ドルが暴落します。6月のインフレデータ発表を前に非対称リスクが高まる中、ドルが数年ぶりの安値を記録します

低調なインフレ指標が利下げ期待を煽りますが、EBCはコアインフレ圧力の強固さと関税の影響が迫る中で早まった楽観論に警鐘を鳴らしています。

DC, UNITED STATES, June 18, 2025 /EINPresswire.com/ -- 5月の米国消費者物価指数(CPI)が予想を下回ったことで、FRB(連邦準備制度理事会)の政策方針転換への期待が再燃しました。そのため、米ドルは2022年4月以来の安値に下落し、先週木曜日の朝には米ドル指数(DXY)で98.6まで下落しました。市場はインフレ指標の軟化を受けて上昇しているものの、EBC Financial Group(EBC)のアナリストは、利下げへの道筋が必ずしも保証されているわけではないと指摘しています。

5月のCPIは低下、しかしコアインフレ率は持続

5月の総合CPIは前年比2.4%上昇し、4月の2.3%から上昇したものの、市場予想の2.5%には依然として達しませんでした。月次ベースでは、ガソリン価格の2.6%下落が牽引し、物価全体はわずか0.1%の上昇にとどまりました。しかし、変動の大きい食品とエネルギーを除いたコアインフレ率は前年比2.8%で横ばいと

なり、住宅、保険、サービス分野は引き続き堅調に推移しました。CPI構成銘柄の3分の1以上を占める住宅費は、5月にさらに0.3%上昇しました。

5月のCPI発表に対する当初の反応で、米国債利回りは低下し、利下げへの期待が再燃しました。フェデラルファンド(FF)先物市場では、9月のFRBによる利下げ確率が一時68%近くまで織り込まれました。米国株価指数は当日上昇し、S&P 500は今年初めに記録した史上最高値をわずかに下回る水準で推移しました。しかし、その後の地政学的緊張、特にイスラエルとイランの情勢をめぐる動きにより、上昇は抑制されています。EBCのアナリストは、投資家に対し、表面的な軟調さにとどまらず、リスク動向の変化に引き続き注意を払うよう促しています。

EBC(英国)のCEO、デビッド・バレット氏は「市場は0.1%の利上げに歓喜しましたが、FRBの焦点はより深いところにあります。サービス物価の高騰、住宅費の上昇、そして新たな関税のリスクは、まだ危機を脱していないことを示しています。これはソフトランディングではなく、一時的な雲の切れ間といえます。」と述べています。

ドル安:短期的な追い風か、長期的な問題か?

米ドルはセンチメントの変化の矢面に立たされており、DXY(ドルインデックス)は年初来で約3~4%下落しています。ユーロは上昇し、メキシコやアジアの新興国通貨は米ドルに対して大幅に上昇しました。

ドル安は世界的なリスク資産を支えることが多い一方で、EV、半導体、グリーンエネルギー技術といった戦略セクター全体にわたる中国からの輸入品に対する関税が段階的に導入されるにつれて、インフレ圧力も再燃させるともアナリストは警告しています。

バレット氏は「ドル安は他国の輸入コストを低下させる一方で、国内では輸入コストを上昇させます。6月には180億ドル相当の中国製品に対する関税が施行するため、コア商品のインフレへの波及効果が期待されます。現在好景気に沸いている市場も、消費者物価指数(CPI)が再び上昇すれば、急速にポジションを転換せざるを得なくなる可能性があります。」と述べています。

6月消費者物価指数:市場の次なる試金石

今、すべての注目は、8月に開催される連邦準備制度理事会(FRB)のジャクソンホール経済シンポジウムの直前に発表される6月消費者物価指数(CPI)に集まっています。米国の労働市場は依然として逼迫して

おり、失業率は4.0%、平均時給は前年比3.9%上昇しています。そのため、たとえ緩やかなインフレ率の上昇であっても、FRBの意思決定を複雑化させる可能性があります。

バレット氏はさらに、「6月のデータは信頼性の試金石となるでしょう。ドル安が続き、関税が発動される中でインフレが急上昇した場合、FRBは一方では成長を支えつつ、他方ではインフレ率の水準を維持するという、相反する圧力に直面することになるでしょう。」と付け加えました。

投資家戦略:非対称性に注意

EBCアナリストは、現在の市場環境はわずかなデータの変化に非常にセンシティブになっていると強調します。利下げへの楽観的な見方は、FX、株式、金利市場におけるポジションの歪みを招き、急激な反転リスクを生み出しています。

一方、中央銀行間の乖離が世界の資本フローに影響を与えています。欧州中央銀行(ECB)は6月に利下げを実施し、イングランド銀行も7月に追随すると広く予想されていますが、FRBは依然として慎重な姿勢を崩していません。

バレット氏は「今は利下げの噂に飛びつく時期ではありません。非対称リスクが高まっています。投資家は機敏性を維持し、通貨とセクターへのエクスポージャーを分散し、新たなボラティリティに備える必要があります。次のデータ発表は、市場の転換点となる可能性もある一方で、物語の展開を覆す可能性もあります。」と結論付けました。

