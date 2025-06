ดอลลาร์ร่วงแตะระดับต่ำสุดในรอบหลายปี หลัง CPI พฤษภาคมชะลอตัว – EBC Financial Group เตือนความเสี่ยงเงินเฟ้อเดือนมิถุนายน

ดอลลาร์แตกร้าวหลังตัวเลข CPI อ่อนแอ — EBC เตือนระวังความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น ขณะที่ดอลลาร์ร่วงแตะระดับต่ำสุดในรอบหลายปี ก่อนประกาศตัวเลขเงินเฟ้อเดือนมิ.ย.

เงินเฟ้ออ่อนหนุนลดดอกเบี้ย แต่ EBC เตือนอย่าชะล่าใจ เหตุแรงกดดันฐานยังสูง-ผลกระทบภาษียังไม่ชัดเจน

DC, UNITED STATES, June 18, 2025 /EINPresswire.com/ -- ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ ประจำเดือนพฤษภาคมที่ออกมาต่ำกว่าคาด ได้จุดประกายความคาดหวังของตลาดต่อการเปลี่ยนท่าทีของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) อีกครั้ง ส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงแตะระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนเมษายน 2022 โดยดัชนีค่าเงินดอลลาร์ (DXY) ร่วงลงแตะระดับ 98.6 ในช่วงเช้าวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา แม้ตลาดจะปรับตัวเชิงบวกต่อข้อมูลเงินเฟ้อที่อ่อนตัวลง แต่บรรดานักวิเคราะห์จาก EBC Financial Group (EBC) เตือนว่า เส้นทางสู่การปรับลดอัตราดอกเบี้ยยังไม่ใช่เรื่องที่การันตีได้

CPI พฤษภาคมชะลอตัว แต่เงินเฟ้อพื้นฐานยังทรงตัว – EBC เตือนอย่าชะล่าใจ

ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนพฤษภาคมของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 2.4% เมื่อเทียบกับปีก่อน แม้สูงกว่าระดับ 2.3% ในเดือนเมษายน แต่ยังต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 2.5% ขณะที่ในรายเดือน ดัชนีเพิ่มขึ้นเพียง 0.1% โดยได้แรงหนุนจากราคาน้ำมันเบนซินที่ลดลงถึง 2.6% อย่างไรก็ตาม เงินเฟ้อพื้นฐาน ซึ่งไม่รวมหมวดอาหารและพลังงาน ยังคงทรงตัวที่ 2.8% เทียบกับปีก่อน โดยเฉพาะในกลุ่มที่อยู่อาศัย ประกันภัย และบริการ ซึ่งยังคงมีแรงกดดันด้านราคาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะค่าเช่าที่อยู่อาศัยซึ่งคิดเป็นกว่าหนึ่งในสามของตะกร้า CPI และเพิ่มขึ้นอีก 0.3% ในเดือนพฤษภาคม

หลังการเผยแพร่ตัวเลข CPI นักลงทุนตอบรับเชิงบวก ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับลดลง และความคาดหวังต่อการลดดอกเบี้ยของ Fed เพิ่มขึ้น โดยสัญญาซื้อขายล่วงหน้าชี้ว่า มีโอกาสเกือบ 68% ที่ Fed จะลดดอกเบี้ยในเดือนกันยายน ขณะเดียวกัน ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ พุ่งขึ้นทันที โดย S&P 500 ขยับใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่เคยทำไว้เมื่อต้นปี อย่างไรก็ตาม ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ โดยเฉพาะสถานการณ์ระหว่างอิหร่านและอิสราเอล ทำให้แรงบวกของตลาดเริ่มชะลอลง

นักวิเคราะห์จาก EBC Financial Group เตือนให้นักลงทุนมองลึกไปกว่าตัวเลขที่ผิวเผิน และจับตาความเสี่ยงที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา

“ตลาดเห็นตัวเลข 0.1% แล้วดีใจ แต่สิ่งที่ Fed ให้ความสำคัญคือสิ่งที่ลึกกว่านั้น” เดวิด บาร์เร็ตต์ ซีอีโอของ EBC Financial Group (UK) Ltd. กล่าว “เงินเฟ้อในภาคบริการที่ยังเหนียวแน่น ค่าเช่าที่อยู่อาศัยที่ยังคงสูง และความเสี่ยงจากภาษีนำเข้าชุดใหม่ บอกเราว่าเรายังไม่พ้นจุดอันตราย นี่ไม่ใช่การลงจอดอย่างนุ่มนวล—แต่เป็นเพียงแสงสว่างชั่วคราวในวันที่มีเมฆหมอกเท่านั้น”

ดอลลาร์อ่อน: แรงหนุนระยะสั้นหรือปัญหาระยะยาว? – EBC เตือนผลกระทบเงินเฟ้อซ่อนอยู่

ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ยังคงเผชิญแรงกดดันจากกระแสการเปลี่ยนแปลงของตลาด โดยดัชนี DXY ปรับตัวลดลงราว 3–4% นับตั้งแต่ต้นปี ขณะที่เงินยูโรปรับแข็งค่าขึ้น และสกุลเงินตลาดเกิดใหม่ เช่น เปโซเม็กซิโกและเงินเอเชียหลายประเทศ ต่างแข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์

อย่างไรก็ตาม EBC Financial Group เตือนว่า แม้ดอลลาร์ที่อ่อนค่ามักส่งผลดีต่อสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลก แต่อาจเป็นตัวกระตุ้นแรงกดดันเงินเฟ้อรอบใหม่ โดยเฉพาะเมื่อสหรัฐฯ เริ่มทยอยเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากจีนในกลุ่มยุทธศาสตร์ เช่น รถยนต์ไฟฟ้า เซมิคอนดักเตอร์ และเทคโนโลยีพลังงานสะอาด

“ค่าเงินดอลลาร์ที่อ่อนช่วยลดต้นทุนการนำเข้าสำหรับประเทศอื่น แต่กลับทำให้ต้นทุนเหล่านั้นสูงขึ้นในสหรัฐฯ เอง” เดวิด บาร์เร็ตต์ ซีอีโอของ EBC Financial Group (UK) Ltd. ระบุ “เมื่อภาษีนำเข้ามูลค่ากว่า 18,000 ล้านดอลลาร์ต่อสินค้าจีนเริ่มมีผลในเดือนมิถุนายน เราคาดว่าแรงกระเพื่อมเหล่านี้อาจซึมเข้าสู่เงินเฟ้อในกลุ่มสินค้าแกนกลาง ตลาดที่กำลังดีใจกับข่าวเงินเฟ้อต่ำในวันนี้ อาจต้องปรับพอร์ตอย่างรวดเร็วหาก CPI กลับมาเร่งตัวอีกครั้ง”

จับตา CPI เดือนมิถุนายน: บททดสอบสำคัญก่อนประชุมใหญ่ที่ Jackson Hole

ตลาดกำลังจับตารายงานเงินเฟ้อเดือนมิถุนายนของสหรัฐฯ ซึ่งจะเปิดเผยก่อนการประชุมใหญ่ของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ที่ Jackson Hole ในเดือนสิงหาคม โดยแม้เงินเฟ้อจะเริ่มชะลอตัว แต่ตลาดแรงงานยังคงตึงตัว อัตราว่างงานล่าสุดอยู่ที่ 4.0% ขณะที่ค่าแรงเฉลี่ยต่อชั่วโมงเพิ่มขึ้น 3.9% เมื่อเทียบกับปีก่อน สะท้อนว่าแม้การเปลี่ยนแปลงของเงินเฟ้อจะเล็กน้อย ก็อาจส่งผลต่อการตัดสินใจของ Fed ได้

“ข้อมูลเดือนมิถุนายนจะเป็นบททดสอบด้านความเชื่อมั่น” เดวิด บาร์เร็ตต์ ซีอีโอของ EBC Financial Group (UK) Ltd. กล่าว “หากเงินเฟ้อกลับมาร้อนแรง ขณะที่ดอลลาร์ยังอ่อนค่าต่อเนื่องและภาษีนำเข้าเริ่มมีผล Fed จะเผชิญกับแรงกดดันสองด้าน—ต้องพยุงเศรษฐกิจให้เติบโต แต่ก็ต้องควบคุมเงินเฟ้อไม่ให้หลุดกรอบ”

กลยุทธ์นักลงทุน: จับตาความเสี่ยงที่ไม่สมดุล – EBC เตือนเตรียมรับมือความผันผวนรอบใหม่

EBC Financial Group เตือนว่า สภาวะตลาดในปัจจุบันมีความอ่อนไหวสูงต่อการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลเศรษฐกิจเพียงเล็กน้อย ความหวังเรื่องการลดดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น ทำให้การวางตำแหน่งในตลาดค่าเงิน หุ้น และพันธบัตรเริ่มตึงตัว ซึ่งอาจนำไปสู่การกลับทิศอย่างรวดเร็วหากข้อมูลเปลี่ยน

ในขณะเดียวกัน ความแตกต่างด้านนโยบายของธนาคารกลางแต่ละประเทศเริ่มมีบทบาทในการเปลี่ยนทิศทางของเงินทุนทั่วโลก โดยธนาคารกลางยุโรป (ECB) ได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนมิถุนายน ขณะที่ธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) ถูกคาดว่าจะดำเนินตามในเดือนกรกฎาคม แต่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ยังคงระมัดระวัง

“นี่ไม่ใช่เวลาที่จะวิ่งตามกระแสลดดอกเบี้ย” เดวิด บาร์เร็ตต์ ซีอีโอของ EBC Financial Group (UK) Ltd. กล่าวสรุป “ความเสี่ยงที่ไม่สมดุลกำลังสะสมอยู่ นักลงทุนควรปรับตัวให้ยืดหยุ่น กระจายพอร์ตทั้งในด้านสกุลเงินและกลุ่มอุตสาหกรรม และเตรียมพร้อมรับมือกับความผันผวนระลอกใหม่ ข้อมูลเศรษฐกิจรอบถัดไป อาจเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญ—หรือพลิกบทใหม่ของเรื่องราวก็เป็นได้”

เกี่ยวกับ EBC Financial Group

EBC Financial Group (EBC) ก่อตั้งขึ้นในย่านการเงินที่มีชื่อเสียงของลอนดอน เป็นแบรนด์ระดับโลกที่มีความเชี่ยวชาญด้านนายหน้าการเงินและการบริหารสินทรัพย์ ผ่านบริษัทย่อยที่ได้รับใบอนุญาตในเขตอำนาจศาลการเงินหลักทั่วโลก รวมถึงสหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย หมู่เกาะเคย์แมน มอริเชียส และประเทศอื่นๆ EBC เปิดโอกาสให้นักลงทุนรายย่อย นักลงทุนมืออาชีพ และนักลงทุนสถาบัน เข้าถึงตลาดการเงินทั่วโลกและโอกาสการซื้อขายที่หลากหลาย ครอบคลุมตราสารการเงินต่างๆ ทั้งสกุลเงิน สินค้าโภคภัณฑ์ หุ้น และดัชนี

EBC ได้รับรางวัลมากมายและให้คำมั่นที่จะรักษามาตรฐานจริยธรรมสูงสุด โดยบริษัทย่อยของ EBC ได้รับใบอนุญาตและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลในแต่ละเขตอำนาจศาล ได้แก่ EBC Financial Group (UK) Limited ซึ่งได้รับใบอนุญาตจาก Financial Conduct Authority (FCA) ของสหราชอาณาจักร; EBC Financial Group (Cayman) Limited ซึ่งได้รับการกำกับดูแลโดย Cayman Islands Monetary Authority (CIMA); EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd และ EBC Asset Management Pty Ltd ซึ่งได้รับใบอนุญาตจาก Australian Securities and Investments Commission (ASIC); และ EBC Financial (MU) Ltd ซึ่งได้รับใบอนุญาตและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Financial Services Commission Mauritius (FSC)

หัวใจสำคัญของ EBC คือทีมงานมืออาชีพผู้คร่ำหวอดในอุตสาหกรรมการเงินกว่า 40 ปี ผ่านวิกฤตเศรษฐกิจครั้งสำคัญ ตั้งแต่ Plaza Accord และวิกฤตฟรังก์สวิสปี 2015 ไปจนถึงความผันผวนในตลาดช่วงวิกฤต COVID-19 เราสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ ความเคารพ และความปลอดภัยของสินทรัพย์ลูกค้า เพื่อให้มั่นใจว่าทุกความสัมพันธ์กับนักลงทุนจะได้รับการดูแลอย่างจริงจังในทุกขั้นตอน

ในฐานะพันธมิตรแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอย่างเป็นทางการของสโมสร FC Barcelona, EBC ให้บริการเฉพาะทางในเอเชีย ลาตินอเมริกา ตะวันออกกลาง แอฟริกา และโอเชียเนีย อีกทั้งยังร่วมมือกับ United to Beat Malaria สนับสนุนการริเริ่มด้านสุขภาพทั่วโลก นอกจากนี้ EBC ยังสนับสนุนโครงการ ‘What Economists Really Do’ ของภาควิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด เพื่อช่วยให้สาธารณชนเข้าใจเศรษฐศาสตร์และการประยุกต์ใช้เศรษฐศาสตร์ต่อความท้าทายสำคัญในสังคม และเพื่อส่งเสริมความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของประชาชนในวงกว้าง

