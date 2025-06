Alamaula vuelve a la Argentina: clasificados gratis sin comisiones ni vueltas

clasificados gratis

La histórica plataforma de clasificados Alamaula regresa con publicación gratuita, sin comisiones, y promociones opcionales vía Mercado Pago.

Recuperamos lo simple: publicá gratis, vendé sin comisiones, sin reglas confusas, sin intermediarios y sin depender de gigantes que te cobran por aparecer. Alamaula es libre y es argentina.” — Matías Gemelli. emprendedor Argentino.

BUENOS AIRES, BUENOS AIRES, ARGENTINA, June 18, 2025 /EINPresswire.com/ -- En un contexto donde el comercio digital y los clasificados online están dominados por plataformas con reglas cerradas y comisiones elevadas, una vieja conocida vuelve al escenario argentino con una propuesta renovadora: Alamaula, el legendario sitio de clasificados gratuitos, renace con fuerza como una alternativa libre, ágil y nacional.

El proyecto es liderado por Matías Gemelli, emprendedor argentino y fundador de la reconocida tienda de iluminación UBID.com.ar, quien decidió recuperar este dominio histórico y dotarlo de nueva vida. Con una plataforma desarrollada íntegramente en el país, servidores locales, integración con medios de pago nacionales y un enfoque centrado en el usuario, Alamaula busca recuperar un espacio vital para la compra y venta directa entre personas.

Una marca que marcó una época

Alamaula nació a comienzos de los 2000 como una plataforma sencilla y efectiva para publicar clasificados en Argentina y otros países de América Latina. Con el tiempo fue creciendo hasta ser adquirida por OLX y luego absorbida por el gigante Naspers. Sin embargo, en los últimos años, su presencia se desdibujó del mapa digital argentino.

Hoy, con una visión estratégica diferente, Gemelli decide traerla de vuelta, pero esta vez bajo un enfoque independiente y centrado en valores como la descentralización, el acceso libre y la soberanía digital. El dominio alamaula.com.ar vuelve a estar en funcionamiento, totalmente operativo, gratuito y abierto a todo el país.

Un relanzamiento hecho en Argentina

El desarrollo de esta nueva etapa de Alamaula está en manos de Lucema SRL, empresa nacional que además gestiona la tienda UBID. Con inversión propia, equipo técnico argentino y servidores radicados en el país, la plataforma se rehízo desde cero, conservando la simplicidad que caracterizaba a la versión original pero agregando nuevas funcionalidades.

Entre ellas se destacan:

Publicación gratuita e ilimitada de anuncios, sin vencimiento.

Recepción de consultas por WhatsApp directo (opcional).

Inclusión de fotos, ubicación geográfica, rubros y subrubros.

Avisos destacados mediante promociones pagas con Mercado Pago.

Moderación activa para evitar fraudes, spam o publicaciones engañosas.

La plataforma es liviana, responsiva y totalmente accesible desde celulares, tablets o computadoras. Además, está pensada para ser fácil de usar por personas de todas las edades y niveles de experiencia digital.

¿Qué diferencia a Alamaula de MercadoLibre y otras plataformas?

Hoy el ecosistema de clasificados está dominado por pocos actores que imponen tarifas elevadas, reglas complejas y comisiones que afectan tanto a vendedores como compradores. Frente a eso, Alamaula se propone como un espacio donde el contacto es directo, no se cobra comisión, y la publicación es siempre gratuita.

MercadoLibre, por ejemplo, cobra comisiones del 13% al 20% por cada venta, además de exigir ciertos estándares para aparecer bien posicionado. Facebook Marketplace, por su parte, ofrece alcance pero no tiene herramientas de gestión ni filtrado serio. OLX desapareció casi por completo del país.

En cambio, Alamaula apunta a recuperar el modelo de clasificados tradicional pero con tecnología del siglo XXI. El usuario publica, recibe consultas, responde y concreta por su cuenta. El sitio solo media en la visibilidad del aviso, y ofrece destacados pagos opcionales.

Un espacio para todos: desde oficios hasta inmobiliarias

Una de las grandes apuestas del nuevo Alamaula es su amplitud de categorías. Hoy pueden publicarse anuncios en rubros como:

Inmuebles (alquiler, venta, temporarios)

Autos, motos y vehículos

Servicios (gasistas, plomeros, técnicos, clases particulares, etc.)

Empleo

Compra/venta de productos usados

Tecnología, muebles, artículos del hogar

Mascotas y animales

Agro, herramientas y maquinaria

Arte y oficios creativos

Además, se incorporó una sección especial para negocios locales y PyMEs, que permite dar visibilidad a comercios barriales, emprendedores y vendedores particulares que hoy se ven invisibilizados en grandes plataformas.

Monetización sustentable: Google AdSense + promociones

Para sostener económicamente el proyecto sin cobrarle al usuario, Alamaula apuesta por un modelo mixto:

Publicidad programática con Google AdSense, que permite monetizar el tráfico sin interferir en la experiencia.

Promociones destacadas, donde los usuarios pueden elegir posicionar su anuncio en los primeros lugares, pagando con Mercado Pago.

Esto permite que el servicio base siga siendo gratuito para todos, al tiempo que se vuelve autosustentable y escalable.

"No queremos transformar a Alamaula en un negocio cerrado. Queremos que sea un espacio público digital, sostenido por publicidad y por quienes voluntariamente eligen destacar sus avisos. Como pasaba antes en los diarios impresos", explica Gemelli.

Mirando al futuro: App, nuevas funciones y expansión

Ya se está desarrollando una aplicación móvil nativa para Android, que permitirá publicar, editar y recibir notificaciones en tiempo real. También se proyecta una versión para iOS y una sección de análisis para anunciantes, donde podrán ver estadísticas de sus publicaciones.

Además, Alamaula está integrando un sistema de newsletters automáticos por categoría, para que los usuarios reciban novedades según sus intereses. También se evalúan convenios con cooperativas y municipios para facilitar el uso del sitio en zonas rurales o desconectadas.

El objetivo a mediano plazo es posicionarse como el portal de clasificados número 1 en Argentina, combinando escalabilidad digital con un enfoque federal, inclusivo y sustentable.

Primeros datos: crecimiento orgánico y gran recepción

Desde su relanzamiento beta en marzo de 2025, Alamaula ya cuenta con:

Más de 25.000 anuncios publicados en distintas categorías.

Usuarios activos en las 23 provincias y CABA.

Alta adopción en ciudades intermedias como Córdoba, Rosario, Mendoza, Salta, San Juan y Mar del Plata.

Buen desempeño en buscadores: primeras posiciones para términos como "clasificados gratis Argentina", "publicar aviso gratis" y "venta sin comisiones".

Los primeros testimonios de usuarios destacan la facilidad de uso, la rapidez con la que reciben consultas, y la posibilidad de vender sin pagar comisiones.

Una invitación abierta: publicar sin vueltas

En tiempos donde todo parece hiperregulado y monetizado, Alamaula vuelve con una consigna clara: publicá sin vueltas, sin comisiones y sin depender de terceros. El sitio no te pide documentos, no te obliga a pagar nada, y está pensado para facilitar la economía real, entre personas reales.

Ya sea que tengas una casa para alquilar, un auto para vender, un oficio para ofrecer o simplemente algo que no usás más y querés sacarle valor, Alamaula es tu lugar.

Sobre Matías Gemelli y el equipo detrás del proyecto

Matías Gemelli es un emprendedor digital argentino con más de 15 años de trayectoria en comercio electrónico. Fundador de UBID Iluminación, una tienda online con presencia nacional y cientos de productos en stock, decidió relanzar Alamaula como parte de un proyecto más grande: recuperar plataformas digitales para el uso local y directo.

Con un equipo técnico distribuido entre Buenos Aires, Córdoba y Rosario, la nueva Alamaula opera con autonomía, inversión 100% nacional, y vocación de largo plazo. No busca venderse, ni asociarse con fondos, ni replicar modelos externos. Su única misión es ser útil.

