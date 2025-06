UBID revoluciona la iluminación en Argentina con su propuesta integral de luces LED y soluciones eléctricas inteligentes

UBID ofrece luces LED, plafones y soluciones eléctricas con diseño, eficiencia y entrega a todo el país para hogares, comercios y proyectos de decoración.

Nuestra misión no es solo vender productos, sino ayudar a cada persona a iluminar y decorar mejor su hogar, con eficiencia y estilo.” — Matías Gemelli, fundador de UBID Iluminación y alamaula.com.ar

BUENOS AIRES, BUENOS AIRES, ARGENTINA, June 9, 2025 /EINPresswire.com/ -- La tienda online argentina se posiciona como una de las principales referentes del país en productos de bajo consumo, eficiencia energética, decoración e instalaciones eléctricas con envío a todo el país.

En un mundo donde la eficiencia energética, el diseño moderno y la conectividad del hogar son cada vez más importantes, UBID Iluminación se impone como una solución integral para quienes buscan productos de calidad en iluminación, decoración y electricidad. Con base en Argentina y distribución nacional, la tienda online [ubid.com.ar](https://ubid.com.ar/) ofrece una experiencia de compra accesible, ágil y asesorada, con cientos de productos en stock listos para transformar cualquier espacio.

Desde luces LED decorativas hasta plafones LED de techo, pasando por apliques, lámparas de escritorio, guirnaldas y soluciones de materiales eléctricos, UBID ha evolucionado de ser un ecommerce de iluminación a convertirse en un marketplace especializado que combina innovación, estética y funcionalidad. Con productos pensados para hogares, oficinas, comercios y proyectos arquitectónicos, su catálogo abarca todo lo necesario para iluminar con eficiencia y decorar con identidad.



La revolución del LED: menos consumo, más diseño

La transición del hogar argentino hacia la tecnología LED es un fenómeno creciente. Según datos del sector, más del 80% de los hogares de clase media ya han reemplazado al menos una luminaria tradicional por una lámpara LED, y la tendencia continúa. UBID acompaña esta transformación con un portfolio que incluye lámparas LED de todo tipo: roscas E27 y E14, GU10, bipin, tubos T8, lámparas vintage, RGB, reflectores exteriores y soluciones inteligentes para automatización del hogar.

Estas lámparas no solo consumen hasta un 90% menos de energía, sino que también duran mucho más que sus predecesoras. Además, con avances en diseño, hoy una **lámpara LED** puede ser parte esencial de una ambientación. Hay modelos con acabado esmerilado, transparente, tipo filamento visible o regulables (dimmables), perfectos para proyectos de decoración o interiorismo.

La estética ya no está reñida con la funcionalidad. Una lámpara puede ser eficiente y, al mismo tiempo, embellecer un espacio. Por eso, UBID también promueve un enfoque donde la luz es parte activa del diseño de interiores.

Plafón LED: protagonista silencioso de la decoración contemporánea

Entre los productos más demandados del sitio, el plafón LED se ubica en el top de ventas. Su diseño compacto y minimalista lo convierte en un recurso clave para techos bajos o ambientes que necesitan iluminación uniforme. Se utiliza ampliamente en cocinas, baños, pasillos, oficinas, locales comerciales y departamentos pequeños.

La variedad disponible en UBID incluye modelos embutidos y de superficie, en versiones redondas o cuadradas, con potencias que van desde los 6W hasta los 48W. También se comercializan plafones con sensor de movimiento, ideales para espacios de circulación, y plafones con tecnología de temperatura de color variable.

Desde el punto de vista de la decoración, los plafones permiten mantener un estilo limpio y moderno, sin perder potencia de luz. Su perfil bajo combina perfectamente con estilos escandinavos, minimalistas e industriales. Muchos arquitectos los eligen como fuente principal de iluminación artificial en reformas contemporáneas.

"Iluminación cerca de mí": el ecommerce como respuesta a la demanda actual

Las búsquedas como iluminación cerca de mí o electricidad cerca de mí" crecieron de forma notable en Argentina durante los últimos tres años. Este cambio refleja una necesidad clara del consumidor: acceder a productos de calidad sin depender de la disponibilidad local.

UBID supo leer esa demanda. Con fotos reales, stock actualizado, fichas técnicas, opiniones verificadas y atención al cliente humana, el sitio reemplaza a la ferretería o casa de iluminación de barrio, pero con catálogo ampliado y mejores precios. Además, su sistema de envíos cubre todo el territorio nacional, lo que garantiza que cualquier cliente —desde Jujuy hasta Tierra del Fuego— pueda recibir una lámpara o un interruptor en 3 a 7 días.

El sitio también incluye promociones frecuentes: 5% off por compra múltiple, 10% adicional pagando por transferencia, y 3 cuotas sin interés en productos seleccionados. Esto permite que tanto clientes individuales como profesionales accedan a productos de alto rendimiento sin sacrificar presupuesto.

Más que productos: UBID como socio en proyectos de decoración

Además de vender luminarias, UBID se ha convertido en proveedor de confianza para estudios de arquitectura, diseñadores de interiores y profesionales del sector. La empresa trabaja con marcas reconocidas como Sica, Carilux, France y su propia línea UBID, seleccionando cuidadosamente cada artículo para garantizar calidad, durabilidad y estética.

Las luces LED de su catálogo son utilizadas en múltiples proyectos de **decoración interior** y exterior, tanto en viviendas particulares como en oficinas corporativas, hoteles, restaurantes, locales comerciales y espacios públicos. En todos los casos, la combinación de eficiencia energética y diseño limpio permite crear atmósferas agradables, sostenibles y modernas.

Además, UBID ofrece soporte técnico, asesoramiento personalizado y disponibilidad real en tiempo récord, lo que agiliza procesos de obra y garantiza entregas sin demoras.

Electricidad cerca de mí: soluciones confiables, a un clic

En su sección de materiales eléctricos, UBID ofrece más de 500 productos diferentes. Desde térmicas y diferenciales, hasta fichas, disyuntores, módulos, tomas, llaves y accesorios para instalaciones empotradas o exteriores. Cada producto cuenta con información detallada, imágenes reales y la posibilidad de comparar marcas.

Esta categoría es muy buscada por usuarios que necesitan resolver urgencias o renovar instalaciones, y que suelen buscar electricidad cerca de mí en internet. UBID aparece como solución inmediata con productos de marcas nacionales y compatibles con las normativas eléctricas argentinas.

También es una opción clave para desarrolladores inmobiliarios, contratistas o electricistas matriculados que buscan abastecer obras con rapidez y garantía.

Sostenibilidad y futuro: la luz como parte del cambio

UBID entiende que el futuro de la iluminación está directamente relacionado con el compromiso ambiental. Por eso promueve el uso exclusivo de productos LED en todas sus categorías, evitando el stockeo de productos incandescentes o halógenos que ya están en desuso en muchas ciudades del mundo.

Además, en su contenido educativo y redes sociales, la marca impulsa prácticas de consumo consciente, como aprovechar luz natural, evitar sobredimensiones de potencia, usar sensores de presencia o temporizadores, y reciclar lámparas adecuadamente.

Con una mirada hacia el largo plazo, UBID proyecta ampliar su catálogo con productos solares, luminarias autónomas y sistemas de iluminación inteligente , todo adaptado al clima, consumo y regulaciones locales.

Conclusión: una propuesta pensada para iluminar, decorar y durar

El crecimiento de UBID no se basa solo en el volumen de ventas, sino en la calidad de su propuesta. El usuario argentino busca practicidad, asesoramiento, estética y eficiencia. UBID responde con un sitio funcional, productos testeados, atención directa y una experiencia de compra cuidada.

Con categorías como luces LED, plafón LED, lámpara LED, y soluciones reales para quienes buscan iluminación cerca de mí o electricidad cerca de mí, la tienda se posiciona como un actor clave del comercio electrónico local. Pero va más allá: se integra al mundo del diseño, de la **decoración responsable**, del consumo sustentable y del confort cotidiano.



