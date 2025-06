MOTA 2025 – LE PRINCIPAL FORUM ANNUEL CONSACRÉ À L’INDUSTRIE MINIÈRE AFRICAINE REVIENT À PARIS LES 2 ET 3 JUILLET 2025

Mining On Top Africa (MOTA) 2025- les 2 et 3 juillet à l’hôtel Meliá Paris La Défense.

MOTA 2025 est votre passerelle vers une croissance durable dans un paysage minier africain en pleine transformation.

PARIS, ÎLE-DE-FRANCE, FRANCE, June 17, 2025 / EINPresswire.com / -- Mining On Top Africa MOTA ), le principal congrès minier africain, revient à Paris, France, pour sa 8e édition annuelle, les 2 et 3 juillet à l’hôtel Meliá Paris La Défense.MOTA 2025 est votre passerelle vers une croissance durable dans un paysage minier africain en pleine transformation. Placé sous le thème « S’unir pour la prospérité : maximiser les bénéfices des richesses géologiques de l’Afrique », cet événement de deux jours réunit des leaders de l’industrie, investisseurs, décideurs politiques et innovateurs pour promouvoir un secteur minier africain compétitif à l’échelle mondiale et fondé sur la durabilité.Au fil des années, MOTA s’est imposé comme la plateforme de référence pour renforcer les alliances Europe-Afrique dans le secteur minier, tout en offrant une occasion unique de mise en réseau entre les acteurs européens et les entreprises africaines actives dans l’exploration des métaux et minéraux.L’édition 2025 mettra l’accent sur les moyens de rassurer les investisseurs miniers et de sécuriser leurs capitaux, même en période d’instabilité politique. Les débats porteront sur les mesures à adopter entre l’Europe et l’Afrique pour instaurer une coopération minière mutuellement bénéfique.Notre panel d'intervenants de haut niveau se penchera sur des questions essentielles : Que peut-on envisager à court, moyen et long terme pour le développement du secteur minier africain ? Les attentes mondiales sont-elles irréalistes ou peut-on, grâce à des partenariats avec l’Europe, atteindre des standards miniers conformes aux objectifs internationaux ? Comment construire une coopération gagnant-gagnant entre les deux continents ?Sessions clés – Pourquoi ne pas manquer cet événement1. Présentations par paysL’honorable Mohamed Lamine Sy Savane, Ministre Directeur du Cabinet du Gouvernement, Bureau du Premier Ministre de la République de Guinée, présentera les réformes administratives et les perspectives de développement : la Guinée au cœur d’une transformation économique et sociale.M. Seydou Moussa KONE, Directeur Général de la SODEMI (Société pour le Développement Minier de la Côte d’Ivoire), interviendra sur la croissance du secteur minier en Côte d’Ivoire et les priorités stratégiques de la SODEMI via son laboratoire d’analyse minérale, ses services de recherche géologique et géophysique, ainsi que les opportunités d’investissement en cours.D’autres pays mis à l’honneur : le Sénégal, la RDC, le Ghana, la Mauritanie, entre autres.2. Mettre en œuvre des cadres réglementaires alignés sur les politiques mondiales pour attirer les investissementsCe panel explorera les adaptations nécessaires des cadres miniers pour intégrer des politiques locales réalistes, stimuler le développement des infrastructures et encourager l’investissement tout en assurant transparence et bonne gouvernance.Intervenants confirmés :• Stéphane Brabant, Associé Senior, Trinity LLP• Andrea Vissol, Expert en stratégie et politiques, ENABEL – Agence belge de développement• Michael Edem Akafia, Président, Chambre des Mines du Ghana & Vice-président Affaires extérieures, Goldfields3. Financer le secteur minier africainFinancer de nouveaux projets miniers représente un défi, particulièrement face aux risques géopolitiques, aux besoins en infrastructures, et aux exigences ESG. Le panel analysera les opportunités de financement pour répondre à la demande mondiale en minéraux, les nouvelles tendances en finance de transition, et les mécanismes de finance verte à la disposition des entreprises minières.Panélistes :• Anass Joundy, Directeur Associé, BERD• James Kenny, Directeur Général, Frontier Rare Earths• Franklin Edochie, Vice-Président Senior, Responsable métaux et mines, AFC• James Wallbank, Associé Gérant, Ibaera Capital4. Créer de la valeur dans la chaîne minière – stratégies de croissance transformatriceCe panel portera sur les stratégies de valorisation locale (bénéficiation), les investissements nécessaires pour développer la chaîne de valeur, la collaboration avec des experts internationaux pour fixer des objectifs réalistes de transformation minière, et l’adaptation aux normes européennes pour les produits exportés, afin de favoriser la participation locale et l’industrialisation.Intervenants :• Ewa Katarzyna Klimowicz, Responsable stratégie et partenariats, Extractives Global Programmatic Support, Banque Mondiale• Ismael Diakité, Président de la Chambre des Mines de Guinée & Représentant du Consortium SMB Winning• Dr Chukwuemeka (Chux) Onaa, Responsable Afrique & Amérique du Nord, VDMA – Équipements miniers• Jason Brewer, Directeur Général, Marula Mining5. Améliorer la durabilité dans le secteur minier – excellence ESG et pratiques minières éthiquesAlors que l’intégration des critères ESG s’impose dans toute la chaîne de valeur, ce panel discutera de l’intégration de l’exploitation artisanale, de la traçabilité des ressources, et de l’importance des rapports ESG transparents. Les partenariats Europe-Afrique seront examinés comme leviers pour une exploitation minière durable et responsable.Intervenants :• Adrian Mill, Directeur Général, ESS (Environmental and Social Sustainability)• Susannah McLaren, Responsable sourcing responsable & durabilité, Cobalt Institute• Tidiane Barry, Vice-Président Afrique de l’Ouest et Directeur Général de la mine Essakane, IAMGOLD• Pierre Petit-De Pasquale, Directeur des Normes, IRMA – Initiative for Responsible Mining Assurance• Mzila Mthenjane, Directeur Général, Minerals Council South AfricaSponsors et PartenairesMOTA 2025 est fièrement sponsorisé par la SODEMI en tant que sponsor Or et le CEEC en tant que sponsor associé, et soutenu par les associations minières suivantes : AAMEG, EBCAM, CIAN, Affectio Mutandi et VDMA.Pour en savoir plus et vous inscrire, rendez-vous sur : https://miningontop-africa.com/ À propos d’ AME TRADE Fondée en 2006, AME Trade Ltd est devenue un acteur majeur dans la facilitation des investissements sur les marchés émergents africains. Forte de plus de 20 ans d’expérience, l’entreprise est spécialisée dans l’organisation d’événements B2B sectoriels, de conférences et de services de marketing digital, notamment dans les domaines des mines, de l’énergie, de la finance et des hydrocarbures.Active dans 29 pays africains, AME Trade collabore avec des experts de l’industrie et des PME locales pour organiser des événements à fort impact, favorisant le développement durable et la croissance économique. Sa présence sur le terrain lui confère un avantage concurrentiel unique.Ses services comprennent : des programmes de formation sur mesure, des services de marketing digital, ainsi que la production de rapports d’intelligence économique. Rejoignez-nous pour construire un développement économique africain prospère, durable et inclusif.Pour plus d’informations : www.ametrade.org Suivez-nous sur : LINKEDIN | TWITTERPour les demandes médias, veuillez contacter :Bureau 403, 4e étage, Hamilton House,Mabledon Place, Londres, WC1H9BBmarketing@ametrade.org

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.