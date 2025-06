沙特将参加2025年北京国际图书博览会，庆祝中沙文化年

沙特文学、出版与翻译委员会将率团亮相北京书展,推广沙特文化与文学,加强与中国在出版与翻译领域的合作交流。

RIYADH, SAUDI ARABIA, June 17, 2025 / EINPresswire.com / -- 沙特阿拉伯文学、出版与翻译委员会正积极筹备,领导沙特阿拉伯王国参加将于2025年6月在中国首都北京举行的国际图书博览会。本次活动为“沙中2025文化年”的重要组成部分,彰显了两国之间的深厚战略伙伴关系及推动两国人民文化和知识交流的共同愿望。 此次参与是沙特文学、出版与翻译委员会在国际文化舞台上展现沙特文化形象、推广沙特文学与知识成果,以及开拓文学、出版与翻译领域新合作机遇的重要举措,契合沙特阿拉伯“2030愿景”中将文化打造为促进发展、构建文明交流桥梁的重要目标。 沙特文学、出版与翻译委员会首席执行官阿卜杜勒拉蒂夫·瓦西尔博士(Dr. Abdul Latif Al-Wasel)表示,本次活动正值“沙中2025文化年”举办之际,旨在通过丰富多样的文化活动和倡议,巩固两国友谊,加强文化交流,突出彼此的文明多样性与创意活力。他强调,委员会致力于向中国公众展示沙特文化的现代风貌,体现其深厚的知识底蕴,并推介沙特作家与文学作品。 此次参展,沙特文学、出版与翻译委员会还将携手多家政府机构,共同组织文学研讨会、作家见面会和专题对话,聚焦两国之间的文化互动,力求在文学、出版和翻译领域建立长期伙伴关系,从而推动沙特文学的全球影响力,并为阿拉伯文化内容进入中国市场创造更多机会。 值得一提的是,沙特阿拉伯曾作为主宾国参与2024年北京国际图书博览会。在那次卓越的参展活动中,文学、出版与翻译委员会成功展现了沙特文化的丰富性和多元性,并组织了涵盖研讨会、文艺演出和互动项目的综合文化活动,受到了参观者的热烈欢迎,进一步增强了沙特文学在中国的影响力,巩固了两国之间的文化与知识合作纽带。

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.