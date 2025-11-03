تدشين صالة كاتريون في مطار الملك فهد الدولي بالدمام

تصميم أنيق يجمع بين الفخامة والراحة، يوفّر للضيوف تجربة استرخاء راقية قبل السفر. تعكس الألوان الدافئة والتفاصيل الخشبية روح الضيافة السعودية بلمسات عالمية. توفّر الصالة مساحات مريحة وإطلالة بانورامية على مدرج المطار تمنح المسافرين تجربة مميزة.

تدشين صالة كاتريون الجديدة في مطار الملك فهد بالدمام، لتجسّد رؤية الشركة في إعادة تعريف تجربة الضيافة السعودية بمعايير فاخرة ومستدامة.

DAMMAM, SAUDI ARABIA, November 3, 2025 / EINPresswire.com / -- أعلنت شركة كاتريون عن الافتتاح الرسمي لـ"صالة كاتريون" الجديدة في مطار الملك فهد الدولي بالدمام، ضمن خططها المستمرة لتوسيع حضورها في صالات المطارات السعودية، وتقديم مفهوم متجدد يجمع بين الأصالة والرفاهية، ويعكس التزامها بإعادة تعريف تجربة الضيافة في قطاع السفر.وتجسّد صالة كاتريون رؤية الشركة في تطوير مساحات ضيافة تفاعلية تدمج بين التصميم العصري والراحة، مع مراعاة أعلى معايير الجودة والتميّز في التشغيل والخدمة. وتمتد الصالة على مساحة تبلغ نحو 907 متر مربع، بطاقة استيعابية سنوية تصل إلى 650 ألف ضيف، وتقدّم خدماتها لركاب الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال لشركات الطيران المحلية والأجنبية، إلى جانب أعضاء برامج الولاء والضيوف من الزوار، بما يوفّر بيئة راقية تمنح المسافر إحساسًا بالراحة والخصوصية.ويأتي افتتاح الصالة في الدمام امتدادًا لاستراتيجية كاتريون في تعزيز تجارب الضيافة داخل المطارات السعودية، وتوسيع خدماتها بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تطوير قطاع السياحة والنقل الجوي وتحسين جودة حياة الزوار والمسافرين.وتُجسّد الصالة الجديدة مفهوم كاتريون للاستدامة كأحد ركائزها المؤسسية، من خلال دمج مبادئها في التصميم والتشغيل وتجربة الضيف، بما يعبّر عن التزام الشركة بالمسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG). ويأتي هذا التوجه تأكيدًا على دور كاتريون في دعم التحول الوطني نحو ممارسات تشغيلية مستدامة، تُعزز كفاءة الأعمال وترتقي بمعايير الضيافة في المملكة.وتعبّر الصالة الجديدة عن هوية كاتريون العصرية التي تضع الضيف في قلب التجربة، من خلال تصاميم تعكس روح الضيافة السعودية بلمسات عالمية، وخدمات تراعي احتياجات المسافرين وتمنحهم تجربة سفر أكثر راحة وتفاعلاً.وأكدت كاتريون أن تدشين الصالة الجديدة يشكّل محطة جديدة في مسيرة الشركة نحو الارتقاء بخدمات الضيافة داخل المطارات، وترسيخ مكانتها كشركة وطنية رائدة تمتلك خبرة تمتد لأكثر من أربعة عقود في مجال التموين والضيافة المتكاملة، تجمع بين الابتكار والتميّز والاستدامة.عن كاتريون:كاتريون شركة رائدة عالميًا في خدمات التموين على متن الطائرات والضيافة المتكاملة، بخبرة تتجاوز أربعة عقود. وتلتزم كاتريون بالابتكار والجودة والاستدامة، عبر تقديم حلول مخصصة تلبي احتياجات عملائها في القطاعين العام والخاص. ومن خلال استثماراتها في التقنيات الحديثة، وبناء الشراكات الاستراتيجية، وتطبيق الممارسات المستدامة، ترسّخ كاتريون مكانتها كإحدى أبرز الشركات العالمية في قطاع التموين والضيافة.

