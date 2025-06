Roberto Carlos é Nomeado Embaixador Oficial da FundedFast

BRAZIL, June 10, 2025 / EINPresswire.com / -- O ex-jogador da Seleção Brasileira, Roberto Carlos, é o mais novo embaixador oficial da FundedFast . A parceria oficial entre o consagrado atleta e a empresa de trading proprietário foi anunciada no dia 10 de junho de 2025.Fundada em 2024, a FundedFast é uma empresa global de trading proprietário que oferece acesso ao trading em larga escala. Com o início das operações da empresa no Brasil, a parceria com Roberto Carlos é vista como um movimento estratégico essencial.Juntamente com Roberto Carlos, a FundedFast visa fornecer aos traders acesso direto ao capital institucional por meio de contas financiadas, com foco na disciplina no trading, espelhando a mesma disciplina que levou o ex-atleta a uma carreira profissional de grande sucesso.Impulsionando uma Mudança Cultural nas Finanças do Futebol BrasileiroA oportunidade que mudou a vida de Roberto Carlos surgiu quando o ex-jogador teve a oportunidade de se tornar um atleta profissional. Em sua declaração sobre a parceria com a FundedFast, o ex-lateral direito da Seleção Brasileira recordou como tudo o que tinha era uma bola e um campo. Por meio de disciplina e dedicação, Roberto abriu seu caminho e se tornou uma referência do esporte no Brasil e no mundo.O legado de disciplina e dedicação de Roberto Carlos no futebol é exatamente a mentalidade que os traders devem adotar ao entrar no mundo do prop trading. Essa conexão está no cerne da parceria entre o premiado ex-jogador e a FundedFast.Um Símbolo de Determinação e Sucesso FinanceiroAs vitórias de Roberto Carlos no campo foram construídas com muito trabalho, consistência e disciplina. Para os traders de hoje, essas mesmas qualidades são essenciais para o sucesso a longo prazo.“Lembro-me de crescer em Garça com nada além de uma bola, um sonho e determinação”, comentou Roberto Carlos na campanha de lançamento da parceria com a empresa de prop trading. “O que mudou minha vida foi que alguém me deu uma chance. E é isso que a FundedFast está aqui para fazer para a próxima geração de traders.” - finalizou o ex-jogador do Brasil.Michael Csongor, Gerente Geral da FundedFast destacou o orgulho da plataforma no desenvolvimento da parceria com Roberto Carlos. “Estamos extremamente orgulhosos de estar ao lado de Roberto Carlos em nossa missão de descobrir talentos excepcionais no trading. O Brasil nos inspira aqui na FundedFast, não apenas pela sua paixão, mas pela profunda riqueza de potencial que vemos em sua comunidade de traders” - destacou Michael.Além de acreditar em seus traders, a FundedFast é significativamente mais acessível do que seus concorrentes. A plataforma também oferece ferramentas integradas projetadas para oferecer uma chance real de obter uma conta financiada aos traders disciplinados que sigam uma estratégia clara.Por meio da FundedFast, os participantes podem passar por duas fases de avaliação para provar suas habilidades e disciplina no trading. Após a conclusão bem-sucedida, o trader ganha acesso a contas de trading de até R$ 2 milhões sem arriscar seu próprio capital. Os traders também se beneficiam de mentorias contínuas e acesso a recursos exclusivos.Empoderando a Próxima Geração de TradersA carreira profissional de Roberto Carlos e seu status de lenda internacional o tornam uma figura inspiradora para traders iniciantes. Sua disciplina e profissionalismo em campo agora servem como modelo para aqueles que buscam alcançar o sucesso por meio do prop trading.“Comece pequeno. Pense grande. A FundedFast acredita em você — assim como alguém um dia acreditou em mim” - disse Roberto Carlos em sua campanha como embaixador oficial da FundedFast no Brasil.A história de Roberto Carlos reflete a essência do que a FundedFast visa proporcionar. Assim como o ex-atleta começou com uma bola e motivação, os traders podem começar sua jornada com apenas R$149, uma das taxas de entrada mais baixas do mercado, além de contar com a participação em até 90% dos lucros e ter suporte em português 24/7.Sobre a FundedFastA FundedFast é uma empresa global de trading proprietário que oferece capital escalável e ferramentas de nível institucional para traders ao redor do mundo. Com uma profunda crença na acessibilidade, justiça e empoderamento, a FundedFast apoia traders em diversos níveis, oferecendo estrutura profissional e flexibilidade incomparável.

