ريادة الأعمال البيئية تسهم في تمكين مبتكري الحلول الخضراء

برنامج «الغرير لريادة الأعمال البيئية» هو مبادرة تعاون مشترك أطلقتها مؤسسة عبد الله الغرير بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم ومركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع) ومدينة إكسبو دبي، بهدف ترسيخ الابتكار المستدام في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويأتي البرنامج ضمن "شراكة التعليم الأخضر" الاستراتيجية بين وزارة التربية والتعليم ومؤسسة عبد الله الغرير، التي تركز على "التحول الأخضر في المجتمعات" وتجسّد التزام المؤسسة بالاستدامة وبدعم تحقيق رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة.إثراء ريادة الأعمال الخضراءانطلق برنامج «الغرير لريادة الأعمال البيئية» في أكتوبر 2023، بهدف تمكين الشباب الإماراتي والعربي من مواجهة التحديات البيئية والتغلب عليها من خلال مشاريع الأعمال المبتكرة. وقد استقطب البرنامج أكثر من 1,000 متقدم، وتضمّن مواضيع مثل آليات تشكيل فريق العمل، وعروض لأفكار شركات ناشئة، وبرنامج مسرّعات، وقد تكلّل البرنامج بمسابقة عرض لأفكار مشاريع خلال مؤتمر الأطراف بشأن تغير المناخ (COP28)، حيث زوّد هذا النهج الشامل روّاد الأعمال الشباب بالمهارات والمعارف اللازمة لتطوير حلول مستدامة. وخلال البرنامج، تعرّف المشاركون على كافة جوانب تأسيس شركة ناشئة، بدءاً من تكوين فريق العمل وفهم الأدوار والمسؤوليات وصولاً إلى إتقان التسويق وفهم الاستراتيجيات وعملية تطوير المنتجات.ويأتي البرنامج في إطار مبادرات الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومنها "الأجندة الوطنية الخضراء 2030"، و"استراتيجية الإمارات للطاقة 2050". وفي هذا السياق، قالت عبير الأميري، مدير إدارة الشراكات والبرامج في مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع): "مع مساعي دولة الإمارات العربية المتحدة نحو الريادة العالمية في مجال التنمية المستدامة، تلعب مبادرات مثل برنامج ريادة الأعمال البيئية دوراً أساسياً في ذلك، ومن خلال تشجيع الابتكار وريادة الأعمال، نحن نسهم بتعزيز النمو الاقتصادي ونعمل على تطوير أهداف الاستدامة التي وضعناها".وأضافت: "يتوقف مستقبل كوكبنا على روح الابتكار والدافع الريادي لحضارتنا، ومن خلال تحفيز ودعم الشركات الناشئة التي تركز على الحلول المستدامة، فإننا نعمل على إعداد الجيل القادم من القادة ونضمن أن تساهم جهودنا الجماعية في تشكيل عالم أكثر اخضراراً ومراعاة للبيئة ومرونة، ونحن مسؤولون عن تمكين أصحاب الرؤى المبتكرة ودعمهم بالموارد والخبرات والمنصة التي يحتاجونها لترجمة أفكارهم إلى واقع ملموس ومؤثر. ونحن فخورون بشراكتنا مع وزارة التربية والتعليم ومؤسسة عبد الله الغرير في هذه المبادرة الرامية لبناء غد أكثر إشراقاً واستدامة لنا جميعاً".من جانبها، أكدت الدكتورة سونيا بن جعفر، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة عبد الله الغرير، على الرؤية الأوسع للبرنامج قائلة: "في برنامج ريادة الأعمال البيئية، نعمل على تمكين جيل جديد من رواد الأعمال الذين يعرفون أن النجاح الحقيقي للأعمال يبدأ بالاستدامة. هؤلاء هم صُنّاع التغيير الذين يقودون الابتكار ومسيرة التقدم نحو مستقبل أكثر اخضراراً ومراعاة للبيئة، ويسهمون في تمكيننا من تحقيق رؤية مئوية الإمارات 2071. نحن في مؤسسة عبد الله الغرير ملتزمون بإنشاء المنظومة الأمثل لنجاح حلولهم المستدامة، والمساهمة بشكل مباشر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وصياغة غد أفضل وأكثر إشراقاً".الاحتفال بتكريم الفائزينكرّم البرنامج ثلاثة مشاريع وهي: «عين من تيار» AIN by TYAR، و«جولدن جوتري» Golden JoTree، و «إيكوسات» EcoSat، حيث قدّمت هذه الشركات الناشئة حلولاً مبتكرة وفريدة للتحديات والقضايا البيئية.«عين من تيار» AIN by TYAR.. النهوض بالقطاع الزراعي«عين من تيار» هي شركة ناشئة مقرّها أبوظبي، طورت منتجاً زراعياً ذكياً باستخدام أجهزة إنترنت الأشياء التي تعمل بالطاقة الشمسية، وتمكّن هذه التكنولوجيا المزارعين من مراقبة مزارعهم وإدارتها من خلال تطبيق على الهاتف المحمول، بهدف ترشيد استهلاك المياه في قطاع الزراعة بنسبة 15% بحلول 2028.وفي تعليق على المنتج، قال محمد المحرزي، الرئيس التنفيذي لشركة «عين من تيار»: "تم تصميم التطبيق لتحسين استهلاك المياه والطاقة في الزراعة من خلال توفير مخططات قابلة للتنفيذ تستند إلى بيانات يتم تحليلها وتوصيات مخصصة من الذكاء الاصطناعي. وستوفر هذه التكنولوجيا للمزارعين المعلومات التي يحتاجون إليها لاتخاذ قرارات مستنيرة تعمل على تحسين الكفاءة والعوائد، كما أنها تثقّف المستخدمين حول الممارسات المستدامة وتساعدهم في التخطيط الفعّال للموارد مثل مضخات المياه والصمّامات الكهربائية".«جولدن جوتري» Golden JoTree.. الإنتاج المستدام لزيت نبات الجوجوباتستكشف شركة «جولدن جوتري» التي تتخذ من الشارقة مقراً لها إنتاج زيت نبات الجوجوبا باستخدام تقنيات زراعية متطورة وموارد الطاقة المتجددة.وقال عماد الدبابسة، المؤسس والرئيس التنفيذي لـشركة «جولدن جوتري»: "إن الاستفادة الاستراتيجية من المناخ الملائم في المنطقة، إلى جانب التكنولوجيا المتطورة، سيمكّننا من ضبط الظروف الزراعية واستخدام الموارد، والتي تشمل ألواح الطاقة الشمسية، وتوربينات الرياح، والتي تسهم بتخفيف البصمة الكربونية بشكل كبير، ونحن ملتزمون بالحفاظ على معيار صافي الانبعاثات الكربونية الصفرية في جميع عملياتنا، تماشياً مع أهداف التنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، كما أن جهودنا في البحث والتطوير تدعم مساعينا الحثيثة لتحسين جودة البذور وزيادة إنتاجية المحاصيل".«إيكوسات» EcoSat.. رصد الانبعاثاتتوظف شركة «إيكوسات» الذكاء الاصطناعي وصور الأقمار الصناعية لرصد وقياس الانبعاثات الكربونية الصادرة عن المركبات، والبصمة الكربونية للمصانع، وتساعد هذه التكنولوجيا المتخصصين في اتخاذ قرارات مستنيرة وواعية للتخفيف من التلوث، وتوفير البيانات اللازمة لوضع سياسات وطنية وتقديم بدائل منخفضة التكلفة لعمليات الرصد التقليدية. وبالإشارة إلى أعمال الشركة، قال أحمد الشامسي، الرئيس التنفيذي لـشركة «إيكوسات»: "أصبحت الاستراتيجيات الفعّالة للحد من التلوث وآثاره الضارة على الصحة العامة ممكنة بفضل التكنولوجيا التي طورناها، والتي تساعد الحكومات والمنظمات البيئية على اتخاذ قرارات نوعية ومدروسة".صياغة مستقبل أكثر اخضراراً ومراعاة للبيئةيواصل برنامج «الغرير ريادة الأعمال البيئية» دعم مسيرة التنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، فمن خلال تعزيز التعاون والابتكار، يسهم البرنامج في بناء مجتمع أكثر مرونة وازدهاراً، ونجاح هذه المبادرة يؤكد التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بالتنمية المستدامة ودور هذه البرامج في بناء مستقبل مستدام.

