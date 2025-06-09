ريادة الأعمال البيئية تسهم في تمكين مبتكري الحلول الخضراء

برنامج «الغرير لريادة الأعمال البيئية»: برنامج شراكة تعاونية لترسيخ الابتكار المستدام في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويهدف إلى تمكين جيل جديد من رواد الأعمال الإماراتيين والعرب لمواجهة التحديات البيئية وتشكيل مستقبل أكثر اخضراراً ومراعاة للبيئة.