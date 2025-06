TechEnabler irá integrar e revender a plataforma de observabilidade automatizada da Unryo na América Latina

TechEnabler Unryo

SãO PAULO, BRAZIL, June 11, 2025 /EINPresswire.com/ -- A Unryo, líder em soluções de observabilidade com foco em automação, anunciou hoje uma parceria de revenda com a TechEnabler, empresa brasileira de tecnologia com ampla expertise em monitoramento e infraestrutura de redes. A TechEnabler integrará e venderá a plataforma da Unryo para seus clientes em toda a América Latina, visando operadoras de telecomunicações, ISPs e empresas.

A Unryo se destaca por sua arquitetura centrada em automação, impulsionada por IA agêntica e agentes de IA que analisam telemetria, detectam anomalias, correlacionam causas-raiz e acionam fluxos de trabalho de correção — tudo sem intervenção manual. Em seu núcleo, está um mecanismo de topologia em tempo real que mapeia a infraestrutura e os relacionamentos de serviço, permitindo que a Unryo elimine silos e orquestre automação inteligente e contextual em ambientes de vários fornecedores.

“Nossos clientes buscam ir além de painéis e alertas estáticos”, disse Alvaro Aquino, CEO da TechEnabler. “A Unryo apresenta automação real — usando agentes de IA para superar a complexidade, reduzir a fadiga de alertas e agir de forma decisiva. Isso se alinha perfeitamente aos desafios operacionais que nossos clientes enfrentam”.

“A TechEnabler tem a credibilidade técnica e a presença regional para entregar os recursos de automação da Unryo onde eles são mais necessários”, acrescentou Michel Foix, fundador da Unryo. “Juntos, estamos ajudando os clientes a simplificar as operações e escalar mais rapidamente”.

A Unryo permite que equipes consolidem ferramentas, automatizem diagnósticos repetitivos e gerenciem proativamente o desempenho em ambientes de nuvem híbrida, de ponta e locais, sem sacrificar a visibilidade ou o controle.

Sobre a Unryo

A Unryo oferece uma plataforma de observabilidade moderna, construída com IA agêntica, mapeamento de topologia em tempo real e automação baseada em políticas. Ela permite visibilidade completa da pilha, correlação inteligente e remediação automatizada em infraestruturas complexas.

Sobre a TechEnabler

A TechEnabler é um MSSP (Managed Security Services Provider) com mais de 25 anos de atuação nos setores de TI e Telecom. Atende mais de 80 clientes corporativos e ISPs, impactando mais de 15 milhões de pessoas no Brasil e América Latina. Atua com integração tecnológica, serviços gerenciados e otimização de redes, aliando eficiência operacional e geração de novas receitas.

