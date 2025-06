MobiFin gana el premio a la Mejor Solución de Banca de Agencia en la 16ª Cumbre del Banco Africano 4.0

De izquierda a derecha: Amir Yazdanpanah, Ziblim Alhassan, Ibrahima Sembene y Bhavin Gohil.

NAIROBI, KENYA, June 10, 2025 / EINPresswire.com / -- MobiFin, innovador mundial en servicios financieros digitales, ha sido galardonado con el premio a la Mejor Solución Bancaria de Agencia en la 16ª Edición de la Cumbre del Banco de África 4.0 – Pan África, celebrada los días 13 y 14 de mayo de 2025 en Nairobi, Kenia. Este galardón subraya el compromiso continuo de MobiFin de permitir soluciones bancarias inclusivas, escalables e impulsadas por la tecnología.La Cumbre 4.0 del Banco de África, que se celebra anualmente, es un evento de primer nivel que reúne a líderes de los sectores bancario, fintech y tecnológico para explorar innovaciones que fomenten la inclusión financiera, la sostenibilidad y la transformación digital. Los premios celebran a las organizaciones que están remodelando los servicios financieros a través de tecnología pionera y visión estratégica.Este año, MobiFin fue galardonada por su solución de banca de agencia (Corresponsales no Bancarizados) de próxima generación, una plataforma robusta e inteligente creada para mejorar el acceso financiero de las comunidades no bancarizadas a través de un modelo seguro dirigido por agentes."Este premio es una validación significativa de nuestros esfuerzos para redefinir la inclusión financiera a través de la innovación escalable", dijo Amir Yazdanpanah, Director Global de Desarrollo de Negocios de MobiFin. "Nuestra plataforma ha ayudado a las instituciones a llegar a la última milla equipando a los agentes con herramientas que garantizan la velocidad, la confianza y el cumplimiento. Nos sentimos honrados de ser reconocidos en un escenario global donde la transformación no es solo un objetivo, sino una necesidad"."Nuestro enfoque siempre ha sido diseñar soluciones que no solo sean tecnológicamente avanzadas, sino también profundamente centradas en el cliente, alineadas a la perfección con las realidades operativas. Al situar las necesidades y experiencias de los clientes en el centro de nuestro enfoque, nos aseguramos de que nuestras soluciones empoderen a los usuarios finales, mejoren la satisfacción e impulsen un compromiso significativo", añadió Deepak Arora, vicepresidente de gestión de productos y marketing de MobiFin. "Desde la gestión de liquidez impulsada por la IA hasta la incorporación digital sin fisuras, todas las capacidades están diseñadas para hacer que la banca de agencias sea más eficaz, inclusiva y ágil para nuestros socios".Empoderar a los agentes para ampliar el alcanceLa galardonada Plataforma de Banca de Agencia (Corresponsales no Bancarizados) de MobiFin permite a los bancos, las telecomunicaciones y las fintechs ampliar sus servicios a regiones desatendidas equipando a los agentes con:• Incorporación digital (autoservicio y asistida) con flujos de trabajo configurables y habilitados para IA• Predicción de liquidez impulsada por IA para gestionar los requisitos de flotación y flujo de caja• Servicios seguros de entrada y salida de efectivo y transferencias de fondos• Funciones integradas de microfinanzas para préstamos, seguros y ahorros• Paneles de control de seguimiento del rendimiento en tiempo real para obtener información empresarial• Consultas y estados de cuenta de saldo asistidos por agentesDiseñada para ser independiente del núcleo, biométricamente segura y lista para la regulación, la plataforma admite la prestación de servicios a través de POS y dispositivos móviles con capacidad multilingüe.Acerca de los Premios Africa Bank 4.0Estos premios se encuentran entre los reconocimientos más prestigiosos del continente en el espacio de la tecnología financiera. Están meticulosamente seleccionados para celebrar la excelencia, la innovación y el impacto en todo el ecosistema bancario y fintech. El programa de premios honra a instituciones con visión de futuro, startups pioneras, líderes visionarios y proveedores de soluciones que están transformando el acceso a la financiación y redefiniendo los modelos de prestación de servicios.Al reconocer los logros sobresalientes, los premios Africa Bank 4.0 inspiran a las organizaciones a superar los límites, acelerar la transformación y generar cambios medibles tanto para las comunidades como para las empresas.Fundada hace dos décadas como una división fintech del Grupo Bankai, MobiFin es una plataforma financiera digital de última generación. Está meticulosamente diseñado para empoderar a los bancos, fintechs, telecomunicaciones, cooperativas de crédito y digitalizadores, lo que les permite mejorar las experiencias de los clientes.MobiFin ha servido a más de 200 bancos y empresas en 25+ países, acumulando 20+ años de experiencia invaluable en la transformación digital de operaciones bancarias y financieras con soluciones unificadas.

