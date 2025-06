تدخل GOMUNOINAKI CO., LTD. اليابانية أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا بعلامة "feminak" وتشارك في Africa Health ExCon 2025

علامة تجارية فيمتك تهدف إلى تخفيف مشاكل الدورة الشهرية وتعزيز صحة المرأة.

NAGOYA, AICHI, JAPAN, June 9, 2025 /EINPresswire.com/ -- ستشارك "feminak"، العلامة التجارية لصحة المرأة التي طورتها GOMUNOINAKI CO., LTD. (الموقع: حي ميدوري، مدينة ناغويا؛ الرئيس التنفيذي: يوتاكا إيناكي)، في معرض أفريقيا للصحة 2025، أحد أكبر المعارض الطبية والرعاية الصحية في أفريقيا، والذي سيُقام في مركز مصر الدولي للمعارض بالقاهرة، مصر، في الفترة من الأربعاء 25 يونيو حتى الجمعة 27 يونيو 2025.

من خلال هذا المعرض، سنُعرّف المتخصصين الطبيين بأكواب الدورة الشهرية اليابانية، المُصممة والمصنعة والمغلفة بعناية في اليابان. سنلتقي بموردي المنتجات الصيدلية والموزعين في أفريقيا والشرق الأوسط، بهدف تطوير شراكات تجارية جديدة محليًا.

مميزات كأس الحيض:

١. سلامة المواد الطبية: يُستخدم السيليكون الطبي، وهو مادة معروفة بانخفاض مخاطر الحساسية وتهيج الجلد.

٢. الحفاظ على النظافة: عند غسل الكأس وتخزينه بشكل صحيح، يمكن استخدامه بأمان لفترات طويلة ويقلل من خطر التلوث الخارجي.

٣. إمكانية الاستخدام طويل الأمد: يمكن استخدامه بشكل متواصل حتى 12 ساعة، ويوفر راحة أثناء النوم أو الخروج.

٤. يحافظ على توازن الرقم الهيدروجيني: يجمع دم الحيض بدل امتصاصه، ما يساعد في الحفاظ على البيئة الطبيعية للمهبل.

٥. الاستدامة والاقتصاد: يمكن غسله وإعادة استخدامه، مما يجعله اقتصاديًا وصديقًا للبيئة.

قوة أكواب الحيض "feminak":

تم تطوير أكواب الحيض "feminak" بتقنيات شركة يابانية عريقة في صناعة المطاط لأكثر من 100 عام، ويتم التصميم والتصنيع والتغليف بالكامل في اليابان. تُصنع من السيليكون الطبي ومسجلة كجهاز طبي، وقد اجتازت اختبارات السلامة البيولوجية الدولية. سطحها الأملس يجعل التركيب والإزالة سهلين ويوفر تجربة استخدام مريحة. يرافق كل كأس علبة خاصة للنظافة. تتوفر بثمانية أحجام ونماذج تناسب مختلف الأجسام وكميات التدفق وأنماط الحياة.

النظرة المستقبلية:

تهدف "feminak" إلى تحقيق التوازن بين رفاهية المرأة والاستدامة من خلال الترويج لاستخدام أكواب الحيض، مع احترام ثقافة وقيم الشرق الأوسط وأفريقيا، مع السعي للتعريف بالفوائد الطبية والصحية والاقتصادية لهذه المنتجات والتركيز على النساء المتزوجات في الثلاثينيات والأربعينيات من العمر واللواتي أنجبن. سنقوم أيضًا بدراسة مدى ملاءمتها للأسواق المحلية. بالإضافة إلى ذلك، وبالاعتماد على معرض Africa Health ExCon 2025 كنقطة انطلاق، سنعمل على توسيع التوزيع بالجملة والتعاونات التجارية وتطوير المنتجات وتوفير المعلومات وفقًا للاحتياجات المحلية، بهدف النمو كعلامة تجارية رائدة في مجال

الفيمتيك الداعم لصحة المرأة.

[معلومات المعرض]

• الاسم: معرض أفريقيا للصحة 2025

• التاريخ: من الأربعاء 25 يونيو حتى الجمعة 27 يونيو 2025

• المكان: مركز مصر الدولي للمعارض بالقاهرة

• الموقع: https://www.africahealthexcon.com/

١. Calmie (المقاسات: صغيرة، متوسطة، كبيرة)

نموذج أساسي للمبتدئين

٢. Plaisie (المقاسات: متوسطة، كبيرة)

نموذج رياضي مقاوم للتسرب مع تحسين في منع التسرب

٣. Laplie (المقاس: كبيرة جداً)

نموذج بأقصى سعة

٤. Esprie (المقاس: كبيرة)

نموذج قصير مخصص لمن لديهن عنق رحم منخفض

٥. Repie (المقاس: متوسطة)

أول كأس حيض يمكن التخلص منها في العالم (※1)

(※1) وفقًا لبحث أجرته شركتنا

كأس الحيض feminak هو جهاز طبي عام مُبلّغ عنه لدى الهيئة اليابانية المستقلة للأدوية والأجهزة الطبية (PMDA) (※2)

(※2) رقم الإبلاغ عن الجهاز الطبي: 23B3X10029000002 و 23B3X10029000003

▼ الموقع الإلكتروني الرسمي لـ فيمينك

https://feminak.inaki.co.jp/

▼حساب فيمينك الرسمي على إنستغرام

https://www.instagram.com/feminak_official/

▼ الحساب الرسمي على يوتيوب

https://www.youtube.com/channel/UCusJQo8Yd8HarwLwghtSh-g

حول شركة GOMUNOINAKI CO., LTD

المكتب الرئيسي: ٤٥٩-٨٥١١، ٤١ شارع أوكو-ناكاميتشي، أوداكا-تشو، ميدوري-كو، ناغويا، آيتشي

تاريخ التأسيس: أغسطس ١٩٤٦…. الإنشاء: أكتوبر ١٩١٩

رابط الموقع:

http://www.inaki.co.jp/

النشاط التجاري: تطوير وبيع منتجات المطاط والبلاستيك الصناعي ومنتجاتها المركبة، وأعمال البناء

للتواصل بخصوص أكواب الدورة الشهرية وهذه المقالة، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني:

feminak-inaki@inaki.co.jp

