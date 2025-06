Tras un crecimiento del 1000 % en EE. UU.: OLIVEDA establece un nuevo concepto de distribución en Europa

The Story of OLIVE TREE PEOPLE the difference: OLIVEDA 100% pure power Vogue Shooting in the olive groves

SEVILLA, ANDALUSIA, SPAIN, June 4, 2025 / EINPresswire.com / -- Debido al continuo y fuerte crecimiento de más del 1000 % en Estados Unidos, OLIVEDA International, Inc. (OTC Pink: OLVI) anunció que a partir del otoño de 2025 quiere continuar este éxito revolucionario en Europa y, junto con su filial OLIVE TREE PEOPLE, seguirá los mismos canales de distribución que en EE. UU.OLIVE TREE PEOPLE, con las marcas OLIVEDA, LA DOPE y The Intuition of Nature, lleva más de 20 años presente con éxito en Europa tanto en el comercio minorista como con sus propias tiendas insignia.Tras un éxito de crecimiento sin precedentes en Estados Unidos con el concepto de distribución “Direct to Consumer”, OLIVE TREE PEOPLE anunció que abandonará el comercio minorista en Europa para expandir el movimiento Waterless Beauty también aquí a través del canal directo al consumidor.El fundador de OLIVE TREE PEOPLE, Thomas Lommel, explica:«Estoy convencido de que el modelo ‘Direct to Consumer’ es la combinación perfecta para Waterless Beauty. Por eso, después de 20 años en el comercio minorista, vamos a retirar nuestros productos de las estanterías en todos los países europeos donde estamos presentes y, a partir del otoño de 2025, conquistaremos el continente europeo con más de 50.000 consultoras de Waterless Beauty.»Como parte de esta iniciativa, las tiendas insignia de Berlín y Düsseldorf serán transformadas siguiendo el modelo de la OLIVE TREE PEOPLE Experience Store en Los Ángeles, cuya pieza central es una casa en el árbol alrededor de la cual se cuenta la historia de OLIVE TREE PEOPLE.«Actualmente somos la empresa de Waterless Beauty de más rápido crecimiento en el mundo, y estoy muy seguro de que esto seguirá siendo así en los próximos años, gracias a nuestras múltiples innovaciones y a nuestras 120.000 consultoras de Waterless Beauty que esperamos tener para finales de 2025», añade Thomas Lommel.Sobre Oliveda International, Inc.Oliveda International, Inc. y su filial OLIVE TREE PEOPLE, así como las empresas europeas OLIVE TREE PEOPLE Europe AG, OLIVEDA Deutschland GmbH y Olive Tree Farmers SL, fueron fundadas por el inversor inmobiliario alemán Thomas Lommel y cuentan con más de 20 años de experiencia en el cultivo ecológico certificado de olivos de montaña, en la obtención de aceites de oliva virgen extra de primera calidad galardonados internacionalmente, en la extracción de hidroxitirosol, así como en la producción y comercialización de productos cosméticos y holísticos sin agua basados en el olivo.Thomas Lommel es el creador de la terapia del olivo “10 años en 14 días” y el inventor del “Olive Matcha”, elaborado a partir de hojas de olivo molidas. También ha desarrollado un sustituto del café único en su tipo, basado en hoja de olivo e hidroxitirosol.Además, Thomas Lommel ha tenido éxito en el sector del mindfulness, en rápido crecimiento, con la meditación del baño sonoro del olivo desarrollada por él y las frecuencias de sus olivos, que distribuye a nivel mundial.Además de las marcas registradas OLIVEDA y LA DOPE, así como Re:connected to Nature, The Intuition of Nature y Olive Mush, por nombrar solo algunas, Lommel es el mayor conservacionista de la región de Arroyomolinos de León y protector de más de 30.000 olivos de montaña centenarios. Con su “Thomas Lommel Foundation”, lleva el agua ahorrada con los productos Waterless Beauty a las personas en África, construyendo pozos de agua sobre el terreno.Además de la venta online y una red de distribución minorista con miles de tiendas en toda Europa, OLIVEDA Deutschland GmbH opera sus propias tiendas insignia en Berlín y Düsseldorf.Los conceptos de tratamiento de la marca son únicos en el mundo y su eficacia ha sido confirmada por la medicina convencional. Más información al respecto puede encontrarse en el libro «10 años en 14 días – La terapia del olivo».Waterless Beauty ha sido calificado como “The Next Big Thing” en artículos de Vogue USA, Harper’s Bazaar, InStyle, Elle, Madame, Forbes y muchas otras publicaciones especializadas, así como por Mintel, una de las principales agencias de investigación de tendencias a nivel mundial.Gigi Hadid y muchas otras personalidades famosas ya son fans de OLIVEDA y apoyan el éxito de la empresa.Más información sobre OLIVEDA International, Inc., sus filiales y marcas se encuentra en: www.olivetreepeople.com

