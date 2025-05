De arroyomolinos de Léon a todo el mundo

The Story of OLIVE TREE PEOPLE the difference: OLIVEDA 100% pure power Vogue Shooting in the olive groves

¿Conoce la historia de OLIVE TREE PEOPLE?

DüSSELDORF, GERMANY, May 19, 2025 / EINPresswire.com / -- ¿Conoces la historia de OLIVE TREE PEOPLE, el movimiento de BELLEZA SIN AGUA basado en el poder de los olivos centenarios de montaña de Arroyomolinos de Léon, que está haciendo famosa a la región en todo el mundo?Thomas Lommel, fundador de OLIVE TREE PEOPLE, desarrolló la marca de cosmética natural holística OLIVEDA, cuyos productos altamente eficaces se basan en el poder de los olivos, en una casa en un árbol en medio de los olivares de Arroyomolinos de Léon.En lugar del 95% de agua destilada, muerta y aceites refinados, es decir, muertos, que contienen los cosméticos convencionales, los productos OLIVEDA contienen el elixir altamente antioxidante de las hojas de nuestros olivos centenarios y el excelente aceite de nuestras aceitunas arbequinas.Los exclusivos principios activos del olivo están causando sensación en todo el mundo en el cuidado de la piel. Al mismo tiempo, Thomas Lommel se ha convertido en el mayor y más apasionado conservacionista de la región y ha conseguido impulsar el agroturismo local y crear nuevos puestos de trabajo. Y no sólo aquí. En Estados Unidos, 60.000 entusiastas consultoras pertenecen ya a OLIVE TREE PEOPLE, la empresa de mayor éxito mundial en el segmento de mayor crecimiento de la industria de la belleza: WATERLESS BEAUTY El martes 20 de mayo de 2025 a las 11.00 h.6 de las consultoras más exitosas serán homenajeadas por su apasionado compromiso en el ayuntamiento de Arroyomolinos de León.Desde allí, el viaje continúa directo al parque natural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, porque aquí, en la mítica casa del árbol en medio de los acebuches, tendrá lugar una exclusiva sesión de fotos para US VOGUE, en la que los olivos de Arroyomolinos de Léon y nuestras consultoras internacionales son los principales protagonistas.Esto es exactamente lo que hace que OLIVE TREE PEOPLE sea tan especial. Llevamos al mundo el efecto positivo de estas impresionantes criaturas, que extraen su poder elemental de permanecer imperturbables en el mismo lugar durante siglos, sin influir en su ser puro. Qué regalo.

