Dès sa première année, l’Hôtel Les Artistes Paris affiche 100 % d’occupation et 3 M€ de CA

Bruno LANVIN, directeur de l'Hôtel Les Artistes

Grâce à une stratégie de commercialisation externalisée, l’hôtel indépendant parisien dépasse les standards du marché.

Ce que je trouve génial avec Doyield, c’est qu’on a chacun notre rôle. Ils vendent, et moi j’accueille. Cette complémentarité nous a permis de créer un cercle vertueux dès le départ.” — Bruno Lanvin, directeur de l’Hôtel Les Artistes

PARIS, FRANCE, June 4, 2025 / EINPresswire.com / -- Un an après son ouverture face à la gare Montparnasse, l’Hôtel Les Artistes affiche un taux d’occupation de 100 %, un chiffre d’affaires de 3 millions d’euros et une e-réputation parmi les plus élevées du secteur. Derrière ces résultats, un écosystème technologique efficace et la collaboration avec Doyield, en charge de la stratégie de commercialisation, marketing et revenue management, ce qui a permis au directeur Bruno Lanvin de concentrer ses équipes sur l’essentiel : l’expérience client.Ouvert en novembre 2023 après huit mois de travaux, l’Hôtel Les Artistes est un boutique-hôtel de 45 chambres imaginé par Jean-Philippe Nuel. Dès son lancement, l’établissement a choisi de confier à Doyield l’intégralité de sa stratégie commerciale, avec une approche centrée sur la performance, la transparence et l’agilité. Résultat : 50 % des réservations en direct, un EBE de 35 %, et une réputation en ligne de 8,9/10 sur Booking, 4,8/5 sur Tripadvisor, et 4,9/5 sur Google.« Ce que je trouve génial avec Doyield, c’est qu’on a chacun notre rôle. Ils vendent, et moi j’accueille. Et si j’accueille bien, ils vendent bien. Cette complémentarité nous a permis de créer un cercle vertueux dès le départ, » explique Bruno Lanvin, directeur de l’Hôtel Les Artistes.Cette approche délibérément externalisée, couplée à un écosystème technologique pointu (PMS Misterbooking, Channel Manager D-EDGE, CRM LoungeUp & Experience, PSP Worldline, outil interne DMBook Pro), a permis d’optimiser chaque processus opérationnel. Le résultat est une libération des équipes hôtelières, recentrées sur l’accueil et le service, tout en maintenant des performances financières au-dessus des normes du marché parisien.« Travailler avec Bruno et son équipe a été un véritable partenariat de confiance. Leur exigence de qualité côté client complète parfaitement notre rigueur sur la stratégie de revenus. Les résultats parlent d’eux-mêmes, » déclare Chedi Chaari, directeur général de Doyield.Dans un contexte parisien hautement concurrentiel, Les Artistes démontre qu’un hôtel indépendant, bien positionné et bien accompagné, peut atteindre des standards d’efficacité et de rentabilité remarquables. L’exemple de cette première année confirme que la délégation stratégique à un partenaire spécialisé peut devenir un levier direct de performance durable.À propos de DoyieldDoyield est une société spécialisée dans l’optimisation des revenus et du marketing hôtelier, avec une expertise particulière sur le marché parisien et les grandes villes de France. Nous offrons des solutions sur mesure pour aider les hôtels à maximiser leur chiffre d’affaires à travers une gestion proactive et des stratégies de prix adaptées.À propos de Les ArtistesSitué au cœur du 14e arrondissement de Paris, en face de la Gare Montparnasse, l'Hôtel 4 étoiles Les Artistes célèbre l'esprit créatif et artistique qui fait la renommée du quartier. Avec ses 45 chambres originales, inspirées des ateliers d'artistes, l'hôtel offre une immersion totale dans un univers où art urbain et design contemporain se rencontrent harmonieusement. Certaines chambres offrent même une vue sur la Tour Eiffel. L'Hôtel Les Artistes incarne ainsi une expérience parisienne authentique, entre confort raffiné et atmosphère inspirante. https://lesartisteshotel.com/

