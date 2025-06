alamaula renace como alternativa libre a MercadoLibre: clasificados gratis y pagos de promociones con Mercado Pago

Refundé alamaula porque ya no quería depender de un sistema que me sacaba el alma con cada venta.” — Matías Gemelli, fundador de UBID Iluminación y alamaula.com.ar

BUENOS AIRES, BUENOS AIRES, ARGENTINA, June 2, 2025 /EINPresswire.com/ -- Matías Gemelli, fundador de UBID Iluminación, lanza nueva etapa de alamaula, un sitio de clasificados gratis, como respuesta a las altas comisiones de MercadoLibre. En un contexto donde las plataformas tradicionales de e-commerce aplican comisiones cada vez más altas, Matías Gemelli, emprendedor argentino y fundador de UBID Iluminación, tomó una decisión radical: refundar alamaula.com.ar, el histórico sitio de clasificados gratuitos, para convertirlo en una alternativa real, accesible, centrada en el vendedor y vender sin comisión.

Como parte de esta nueva etapa, alamaula incorpora la posibilidad de pagar promociones con Mercado Pago, haciendo más fácil y segura la visibilidad de productos y servicios publicados por particulares, emprendedores y pequeñas empresas.

El origen: una respuesta directa al sistema de comisiones

Gemelli, quien también gestiona la tienda online UBID Iluminación desde Tienda Nube (donde ya acepta pagos con Mercado Pago), detectó que las ventas en marketplaces como MercadoLibre empezaban a ser inviables por los costos ocultos, comisiones elevadas y requisitos cada vez más estrictos. “Estaba vendiendo mucho, pero al hacer cuentas, me daba cuenta que me estaban exprimiendo. Ahí decidí que necesitaba crear otra cosa”, explica.

La visión fue clara: un sitio con avisos gratuitos, donde los usuarios pudieran elegir invertir en promociones opcionales sin estar atados a estructuras abusivas. El resultado fue la refundación de alamaula.com.ar, que hoy opera con un sistema completamente renovado: avisos gratuitos, promociones pagas flexibles, una interfaz moderna, y ahora, integración con Mercado Pago para facilitar todo el proceso sin sacrificar ganancias.

Este relanzamiento incluyó el rediseño completo del sitio, adaptado a dispositivos móviles, nuevas funcionalidades como conexión con Tienda Nube, opción de subir imágenes en alta resolución, soporte técnico local y categorías optimizadas para SEO, lo que permite que las publicaciones posicionen bien en buscadores.

Además, Gemelli puso el foco en que los anuncios no caducaran rápidamente ni fueran enterrados bajo algoritmos opacos. “La idea es que el vendedor tenga visibilidad real sin tener que pagar una fortuna por cada clic”, resume.

La alianza con UBID Iluminación: un caso testigo de reinvención

UBID Iluminación es una tienda online especializada en iluminación, tecnología y hogar, con presencia en todo el país. Desde su local en General San Martín y su tienda digital, ofrece productos como lámparas colgantes, veladores, luces LED, artefactos de climatización, y mucho más. La empresa creció rápidamente gracias a una estrategia digital basada en posicionamiento orgánico, atención al cliente por WhatsApp, publicaciones de valor en redes y promociones bancarias temporales.

Aunque UBID ya contaba con integración a Mercado Pago a través de Tienda Nube, fue la experiencia como vendedor en MercadoLibre lo que motivó a Gemelli a dar el salto: crear un espacio donde los vendedores recuperen el control sobre sus ventas, sus ingresos y su visibilidad. “En UBID vendíamos mucho, pero era frustrante que al final del día los márgenes se achicaban más por las comisiones que por los precios”, cuenta Gemelli. “Con alamaula buscamos devolver el equilibrio.”

En la actualidad, UBID utiliza alamaula como canal paralelo para promocionar productos destacados, como lámparas decorativas, plafones LED, apliques exteriores y ventiladores de techo, logrando así diversificar su flujo de clientes sin depender exclusivamente de plataformas externas.

alamaula.com.ar: clasificados gratuitos, potentes y ahora con Mercado Pago

El nuevo alamaula permite publicar anuncios sin costo en categorías como:

Compra y venta

Inmuebles

Autos y motos

Servicios

A esto se suma la posibilidad de potenciar los avisos mediante promociones pagas, ahora con integración directa a Mercado Pago, lo que representa una revolución en términos de facilidad de uso y profesionalización.

Las tres opciones de promociones disponibles son:

🔝 Subir a los primeros lugares: El anuncio se reposiciona en los primeros resultados de búsqueda.

🌟 Hacer Premium: Aparece en la portada del sitio y destacado en los listados, con diseño visual único.

🔶 Resaltar publicación: Se aplica un fondo especial que hace que el aviso llame la atención.

Estas opciones ahora pueden abonarse con:

Tarjetas de crédito y débito

Saldo en cuenta de Mercado Pago

Cuotas

Pago en efectivo

Ventajas concretas para el usuario

✅ Publicación gratuita sin límites

✅ Mayor visibilidad para quienes promocionan

✅ Pagos rápidos, seguros y accesibles

✅ Ideal para particulares, pymes y emprendedores

La combinación entre gratuidad, promociones pagas y la integración con Mercado Pago convierte a alamaula en una herramienta comercial única en el mercado.

Un nuevo modelo para vender

A diferencia de los marketplaces tradicionales que concentran el control y retienen parte del ingreso de cada venta, alamaula devuelve el control al usuario. Con publicación gratuita y promociones opcionales, cada vendedor decide cómo y cuánto invertir.

“Queremos que cualquiera pueda vender en internet sin pagar fortunas por visibilidad. Alamaula es eso: una plataforma para los que no quieren depender de estructuras injustas”, afirma Matías Gemelli.

Proyecciones y futuro

Hoy alamaula cuenta con:

Miles de publicaciones activas

Integración con tiendas externas

Categorías organizadas y geolocalizadas

Herramientas para compradores y vendedores

Y esto es sólo el comienzo. En los próximos meses, se sumarán funcionalidades como:

Valoración de usuarios

Estadísticas por aviso

Publicación de empleos

Integración con billeteras digitales propias (alamaulapay)

UBID tienda de iluminación online + alamaula: una alianza que refleja el cambio

Desde su nacimiento, UBID apostó por un modelo independiente, digital y autosustentable. Hoy, esa filosofía se potencia con alamaula, un sitio que no sólo ofrece presencia online gratuita, sino que ahora también permite pagar promociones de forma profesional.

Para quienes buscan visibilidad sin depender de comisiones excesivas, esta dupla representa una solución concreta y en crecimiento.

Conclusión

La integración de Mercado Pago en alamaula.com.ar, impulsada por la visión de Matías Gemelli desde UBID Iluminación, es mucho más que una mejora funcional: es una declaración de principios. En un ecosistema digital cada vez más cerrado y costoso, alamaula se posiciona como una alternativa abierta, nacional y centrada en el usuario.

Publicar gratis, destacar tu aviso con un clic y pagar como quieras ya es una realidad.

Publicá hoy mismo en alamaula.com.ar

Conocé UBID en ubid.com.ar

