オープン・アセスメント・テクノロジー社 EdTech 統合のためのオープンラーニング・スタンダードをサポートする TAO Community Edition を発表

CAPELLEN, LUXEMBOURG, June 2, 2025 / EINPresswire.com / -- 世界をリードするオープンソースのデジタル・アセスメント・プラットフォームで あるTAO を開発したオープン・アセスメント・テクノロジー社(OAT)は本日、オープンラーニング・スタンダードをサ ポートする新しいコンポーネントを搭載したTAO Community Edition(TAO CE)の近日リリースを発表した。この画 期的なリリースは、デジタルアセスメントにおけるオープンで拡張可能な、コミュニティ主導のイノベーションに向けた 変革の一歩となります。TAO Community Edition には、TAO Advance、TAO Grader、TAO Insights、TAO Portal といったモジュール製品 群が含まれており、教育機関や開発者が評価インフラを完全に所有、カスタマイズ、管理できるようにする、強力な エンド・ツー・エンドの統合スタックを提供します。このリリースは、TAO コミュニティイニシアチブの一環であり、開発者、評価の専門家、組織を結びつけ、学習と評価 の未来を共同創造するための大胆な動きです。このエコシステムを通じて、ユーザーは、コラボレーションツール、コミュニティ主導の機能リクエスト、ロードマップのディスカッション、および今後の貢献の機会に直接アクセスするこ とができます。オープン・アセスメント・テクノロジー社の共同CEO である町田 潔は、「デジタルアセスメントの未来は、プロプライ エタリな ステムの中に閉じ込められるものではありません。TAO Community Edition と、今後予定されている新し い開発者コミュニティ、フォーラムによって、私たちはグローバル・コミュニティがインフラを所有し、ソリューションを 拡張し、次世代の学習をこのコミュニティから形作ることができるようにしてまいります。」とコメントしています。TAO Community Edition(TAO コミュニティ・エディション)の新機能TAO Advance (TAO アドバンス)拡張性、パフォーマンス、そしてデバイスやアセスメントのタイプによらないシームレスなユーザー体験を実 現するために設計された次世代テスト配信エンジンです。TAO Grader (TAO グレーダー)詳細なフィードバックワークフローとルーブリックベースのアライメントにより、自由形式の回答の評価をサポ ートする柔軟な手動採点ソリューションです。TAO Insight (インサイト)記録されたままの評価データを実用的な洞察に変換する高度な分析モジュールです。教育者や管理者は 受験者のパフォーマンスを追跡し、学習成果を測定し、データに基づいた意思決定を行うことができます。TAO Portal (ポータル)TAO の全コンポーネントを接続する統合ダッシュボードです。管理を簡素化し、可視性を高め、データとユ ーザー管理を一元化します。今回の発表のポイント(なぜ重要なのか)TAO Community Edition とそれをサポートするモジュール式ツールにより、教育機関や開発者は、ベンダーロックイ ンやユーザーごとのライセンスから解放され、ソフトウェアの完全なオーナーシップを得ることができます。モジュラ ーアーキテクチャーにより、ユーザーは必要な時に必要なものだけをプラグインすることができ、最大限の柔軟性と 拡張性を提供します。オープン・アセスメント・テクノロジー社共同創設者であるパトリック・プリチャートは「オープンソースは単なるライセン スモデルではなく、進歩へのコミットメントです。TAO Community Edition と開発者フォーラムを立ち上げることで、私たちはグローバルな教育コミュニティがサイロ化から脱却し、あらゆる場所で真の学習者に役立つソリューション を共同創造することを可能にします。」 とコメントしています。QTI、LTI、WCAG のようなオープンスタンダードに基づいて構築されたTAO は、デザインによる相互運用性とア クセシビリティを保証します。最も重要なことは、TAO がコミュニティによるイノベーションのためのプラットフォームを 提供し、貢献者がロードマップや機能に直接影響を与えることを可能にしていることです。これらはすべてTAO コミ ュニティを通じて組織化され、評価のエコシステム全体にわたって合理的な監視を提供します。TAO Community Edition と拡張モジュールは、Affero General Public License v3 (AGPLv3)の下で利用できます。アーリーアクセスプログラム ( Early Access Program TAO Community Edition とその完全なモジュール・スイートのアーリー・アクセス・プログラム(EAP)は、2025 年9 月 に正式に開始されます。開発者およびコントリビューターの皆様は、ウェイティングリストにご登録いただき、TAO の テクニカルフォーラムにご参加ください。マーク・オズワルド、オープン・アセスメント・テクノロジー社共同創業者兼共同CEOは「教育におけるイノベーション は、コミュニティが主導することで成長します。TAO Community Edition は、開発者や教育機関が自由に構築、適 応、貢献できるように ます。これは単なるプラットフォームではなく、透明性が高く、協力的で、未来に対応できる デジタルアセスメントに向けた動きなのです。」とコメントしています。TAO についてオープン・アセスメント・テクノロジー社のTAO は、教育とキャリアアップのための最先端のデジタルアセスメントソリ ューションです。モジュール化され、カスタマイズ可能で、設計上相互運用可能なTAO は、ユーザーを独自の制約 から解放し、高価なライセンス料を不要にし、テストリソースを完全にコントロールすることを可能にします。82 以上 の言語で利用可能なTAO は、世界中で1 億を超えるテストの配信を実現してきました。詳細:www. taotesting.com *QTI: Question and Test Interoperability*LTI: Learning Tools Interoperability*WCAG: Web Content Accessibility Guidelines。*QTI、LTIは1EdTechConsortium, Inc.の商標です。( 1edtech.org

