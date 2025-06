FRANCE AIR EXPO 2025 : L'AVENIR DE L'AVIATION DÉCOLLE À LYON-BRON – UN RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLE DU 5 AU 7 JUIN

FAE France Air Expo Cassio

LYON, FRANCE, June 2, 2025 / EINPresswire.com / -- L'aéroport de Lyon-Bron se prépare à accueillir la 18e édition de France Air Expo, le seul salon en France entièrement dédié à l'aviation générale. Du jeudi 5 au samedi 7 juin 2025, cet événement majeur réunira passionnés, professionnels et futurs talents, offrant une immersion unique au cœur des innovations et des opportunités du secteur aéronautique.Véritable plateforme d'échanges et de découvertes, France Air Expo s'impose comme le carrefour stratégique pour explorer les dernières technologies, s'informer sur les carrières d'avenir et rencontrer les acteurs majeurs de la fil filière.UNE ÉDITION EXCEPTIONNELLE : INNOVATION ET DIVERSITÉ AU RENDEZ-VOUSAvec plus de 175 exposants et plus de 60 aéronefs neufs exposés, l'édition 2025 promet d'être la plus riche à ce jour. Les visiteurs auront l'occasion de découvrir une gamme étendue d'appareils, des avancées technologiques révolutionnaires et une offre complète de services dédiés à l'aviation générale.Parmi les constructeurs et équipementiers de renom présents : Cirrus, Cessna, Daher, Pilatus, Diamond Aircraft, Garmin, Piper, Textron Aviation, Tecnam, JMB Aviation, Blackshape, et bien d'autres, garantissant un panorama complet de l'industrie.LES TEMPS FORTS DE L'ÉDITION 2025 : AU CŒUR DE L'INNOVATION ET DE L'EMPLOICette 18e édition sera rythmée par des moments clés, reflétant le dynamisme et l'engagement du secteur :Des Premières Européennes et Françaises Inédites : L'Avenir en Vol !Cirrus SR22 Série G7 AutoLand : Découvrez en première européenne cet avion révolutionnaire, équipé du système d'atterrissage d'urgence autonome "Safe Return AutoLand", une avancée majeure pour la sécurité des vols.Pilatus PC-12 PRO : Assistez à la première présentation en France de la nouvelle version du célèbre turbopropulseur d'affaires, une référence en matière de performance et de polyvalence.Voltaero Cassio : Admirez cet avion hybride pionnier et sa technologie de propulsion de rupture, incarnant l'engagement de l'aviation vers des solutions plus durables.Forum Horizon Aerospace : Propulser les Carrières de Demain !Le salon met un accent particulier sur la formation et l'emploi, avec le Forum Horizon Aerospace, organisé en partenariat avec l'Académie Aéronautique & Spatiale Auvergne-Rhône-Alpes. Un espace interactif pour inspirer les futures générations :Le Bus de l'Orientation avec des équipements immersifs pour une découverte concrète des métiers de l'aéronautique.Un Planétarium mobile pour explorer l'histoire et les horizons de l'aviation.Des casques de réalité virtuelle, des ateliers participatifs, des simulateurs de vol et des conférences thématiques.Opportunités d'emploi : Plus de 2 500 postes à pourvoir dans la région Auvergne-Rhône-Alpes en 2025 ! Une occasion unique de rencontrer les employeurs et de découvrir les parcours de formation.Conférences et Tables-Rondes : Éclairer les Enjeux de DemainDes experts et leaders d'opinion partageront leur vision sur les défis et opportunités du secteur, avec des sessions ouvertes à tous :Innovations technologiques : Propulsion, systèmes embarqués, architecture aéronautique.Réglementation : Quelles évolutions pour l'aviation de demain ?Emploi et Compétences : Recrutement, nouvelles formations et adaptation aux besoins du marché.Carburants alternatifs : État des lieux et perspectives pour une aviation plus verte.L'Aviation au Service de l'Humanitaire : Un Engagement FortFrance Air Expo met également en lumière le rôle essentiel de l'aviation solidaire en accueillant deux associations emblématiques :Aviation Sans Frontières : La première ONG aérienne européenne, reconnue d'utilité publique, qui utilise l'avion pour des missions humanitaires vitales.Mission Aviation Fellowship (MAF France) : Un acteur international majeur de l'aviation humanitaire, apportant aide et soutien dans les régions isolées.INFORMATIONS PRATIQUESLieu : Aéroport de Lyon-BronDates : Du jeudi 5 au samedi 7 juin 2025Horaires : [À compléter : ex. 9h00 - 18h00]Tarif : 15 € – Gratuit pour les moins de 12 ansSite officiel : www.franceairexpo.com À PROPOS DE FRANCE AIR EXPODepuis sa création, France Air Expo s'est affirmé comme le rendez-vous incontournable de l'aviation générale en Europe. Chaque année, il rassemble les acteurs les plus influents du secteur, des constructeurs aux pilotes, pour partager leur expertise, présenter leurs innovations et façonner ensemble l'avenir de l'aviation.Magali : com2air@gmail.comTél. : +33 6 81 73 53 61

