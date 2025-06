30 de mayo de 2025 DEPARTAMENTO DE TRABAJO Y DESARROLLO LABORAL DE NEW JERSEY OFICINA DEL COMISIONADO

Propuesta de Nuevas Reglas: N.J.A.C. 12:11

Prueba ABC; Contratistas Independientes

Aviso de audiencia pública y extensión del período de comentarios Tenga en cuenta que, de conformidad con N.J.S.A. 52:14B-4(a)(3), el Departamento de Trabajo y Desarrollo Laboral de New Jersey (NJDOL) está proporcionando un período adicional de 30 días para la presentación de comentarios sobre las propuestas de nuevas normas en N.J.A.C. 12:11. El Aviso de Propuesta fue publicado en el Registro de New Jersey el 5 de mayo de 2025. Véase 57 N.J.R. 894(a). El período original de comentarios de 60 días estaba programado para finalizar el 4 de julio de 2025. Con la extensión de 30 días, el período de comentarios ahora finalizará el 6 de agosto de 2025. Tenga en cuenta que, de conformidad con N.J.S.A. 52:14B-4(a)(3), se llevará a cabo una audiencia pública sobre las propuestas de nuevas normas en N.J.A.C. 12:11 en la siguiente fecha y ubicación: Lunes, 23 de junio de 2025

De 10:00 a.m. a 12:00 p.m.

División de Impuestos de New Jersey

3 John Fitch Way

1er Piso

División de Impuestos de New Jersey

3 John Fitch Way

1er Piso

Trenton, New Jersey Por favor, envíe un correo electrónico a la Oficina de Servicios Legales y Regulatorios del NJDOL a david.fish@dol.nj.gov si desea ser incluido o incluida en la lista de oradores para la audiencia pública. Como se indicó en el Aviso de Propuesta del 5 de mayo de 2025, los comentarios escritos también pueden enviarse a david.fish@dol.nj.gov a más tardar a las 11:59 p.m. del 6 de agosto de 2025.

