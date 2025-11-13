NJDOL Anuncia un Programa Piloto Para Ayudar a Nuevos Padres a Navegar Beneficios de Licencia de Baja Estatal

13 noviembre 2025



TRENTON – El Departamento de Trabajo y Desarrollo Laboral de Nueva Jersey (NJDOL) ha anunciado el inicio de un programa piloto de un año llamado Navegador de Licencia de Baja Pagada (Paid Leave Navigator) en el condado de Mercer.

Bajo el programa piloto, que se extenderá hasta octubre de 2026, los navegadores ayudarán a los nuevos padres a comprender y acceder a los programas de beneficios estatales disponibles para ellos, específicamente, el Seguro de Incapacidad Temporal (Temporary Disability Insurance) y el Seguro de Licencia de Baja Familiar (Family Leave Insurance). Los navegadores también apoyarán a los padres a planificar su tiempo de baja, comprender las leyes de protección laboral y solicitar los beneficios apropiados. El piloto tiene como objetivo aumentar la utilización de los beneficios de licencia pagada en el condado de Mercer, ampliar el acceso al idioma, mejorar la experiencia familiar y reducir los errores de solicitud que pueden retrasar el procesamiento de reclamos.

Los trabajadores de salud comunitarios y las doulas del Trenton Health Team y The Children's Home Society of New Jersey, ambos ubicados en Trenton, están capacitados como navegadores para el programa piloto. Estos navegadores ofrecerán apoyo flexible para adaptarse a los horarios familiares, incluida la ayuda para comunicarse con empleadores y proveedores de servicios de salud, junto con asistencia en los idiomas nativos de los clientes.

"Facilitar la transición para los nuevos padres y garantizar que aprovechen al máximo los beneficios de licencia de baja pagada disponibles para ellos es esencial para mejorar nuestros resultados de salud materna e infantil y apoyar a nuestras familias jóvenes", dijo la Primera Dama Tammy Murphy. "Traer a casa un nuevo bebé conlleva muchos retos nuevos, y sabemos que esos primeros días son cruciales para la salud y el bienestar tanto de la madre como del bebé. Se trata de ofrecer apoyo a las familias de Nueva Jersey desde el principio para que los nuevos padres puedan concentrarse en lo que más importa: sus hijos".

"El programa piloto de Paid Leave Navigator es un paso crucial para brindar a más familias de Nueva Jersey el apoyo que necesitan para comprender y acceder a sus beneficios estatales de licencia de baja pagada", dijo el comisionado laboral Robert Asaro-Angelo. "Con asistencia personalizada, nos aseguramos de que los trabajadores de Nueva Jersey puedan disfrutar de momentos inolvidables con su nuevo hijo sin elegir entre su familia y su sueldo".

"Dar la bienvenida a un nuevo niño debe ser un momento de alegría, no de estrés por el papeleo o la pérdida de ingresos", dijo Lisa Asare, presidenta y directora ejecutiva de el New Jersey Maternal and Infant Health Innovation Authority. "El programa piloto de Paid Leave Navigator garantiza que todas las familias de Nueva Jersey, independientemente de su origen o circunstancias, puedan acceder a beneficios críticos. Al ayudar a los padres a comprender y navegar estos programas esenciales, estamos promoviendo resultados más saludables tanto para las madres como para los bebés, e impulsamos nuestro objetivo común de brindar apoyo equitativo a las familias de todo el estado”.

El programa piloto de Paid Leave Navigator está financiado por The Burke Foundation, que se centra en mejorar la vida de los niños y las familias, así como por el Robert Wood Johnson Foundation, que defiende la equidad en la salud. New Practice Lab, un programa dentro de New America que tiene como objetivo mejorar la seguridad económica y el bienestar de la familia a través de un mejor diseño y entrega de políticas sociales, se ha asociado con NJDOL para co-diseñar y lanzar el piloto.

"En la Fundación Burke, creemos que todas las familias merecen un comienzo saludable", dijo la directora ejecutiva Atiya Weiss de The Burke Foundation. "Sobre la base de nuestro historial de inversión en innovaciones basadas en evidencia que fortalecen a las familias de Nueva Jersey, estamos orgullosos de apoyar este piloto innovador con navegadores comunitarios confiables para ayudar a más padres a acceder a la licencia de baja pagada, construyendo la evidencia para soluciones que pueden escalar en todo el estado".

"En RWJF, estamos comprometidos a allanar el camino juntos hacia un futuro en el que la salud ya no sea un privilegio, sino un derecho", dijo la oficial de programas Catherine Malone de Robert Wood Johnson Foundation. "Estamos orgullosos de colaborar con NJDOL, New America's New Practice Lab y Burke Foundation, para apoyar y aprender de este importante proyecto para hacer que el acceso a la licencia familiar pagada sea más equitativo, de modo que todas las familias de Nueva Jersey tengan la oportunidad de prosperar".

New Practice Lab compartió en un comunicado: "Trabajando con nuestros socios dedicados en NJDOL y organizaciones comunitarias del área de Trenton, New Practice Lab está emocionado en lanzar un nuevo programa piloto para ayudar a las familias a acceder a la licencia familiar pagada para que puedan sanar y vincularse con su hijo. Este esfuerzo se basa en las lecciones aprendidas sobre la implementación de programas de licencia familiar y médico pagado a partir de nuestra colaboración de casi seis años con el NJDOL y otros estados, incluyendo escuchar y aprender directamente de las personas atendidas sobre las barreras de acceso."

"El Equipo de Salud de Trenton se enorgullece de colaborar con el Departamento de Trabajo de Nueva Jersey, New America y Children's Home Society en este programa piloto", dijo Cheryl Towns, B.S.N., R.N., quien se desempeña como Directora de Atención Comunitaria del Trenton Health Team. "Esta colaboración fortalece el trabajo de nuestros Trabajadores de Salud Comunitaria, quienes desempeñan un papel crítico en el apoyo a las familias en toda la ciudad de Trenton. Al ayudar a los residentes a entender y acceder a los beneficios de licencia remunerada, estamos avanzando en la equidad en salud y generando un impacto significativo en los momentos que más importan."

"Estamos increíblemente orgullosos de colaborar con el Departamento de Trabajo de Nueva Jersey y The New Practice Lab en el programa piloto de Navegador de Licencia Familiar de baja Pagada", dijo Julie Dees, directora ejecutiva y presidenta de The Children's Home Society of New Jersey. "Esta iniciativa alinea perfectamente con la misión de The Children's Home Society of New Jersey de salvar la vida de los niños y construir familias saludables. El acceso a la licencia de baja pagada es una herramienta fundamental para el bienestar familiar, sin embargo, demasiados padres primerizos enfrentan obstáculos para obtener los beneficios que se han ganado. Al proporcionar navegadores dedicados y basados en la comunidad, nos aseguraremos de que más familias puedan utilizar con éxito su licencia de baja pagada lo que conducirá a una mayor estabilidad financiera, mejores resultados de salud materna e infantil y, en última instancia, bases más sólidas para nuestros niños en todo Nueva Jersey."

NJDOL colaborará con los navegadores para brindar asistencia técnica y capacitación continuas. El departamento evaluará el programa piloto con un socio de investigación para determinar si mejora el acceso a los beneficios, reduce la carga administrativa para las familias y hará recomendaciones para expandirse a condados adicionales.

Los nuevos padres pueden ser elegibles para Temporary Disability Insurance para la recuperación del embarazo y el parto y el Temporary Disability Insurance para vincularse con un nuevo hijo. El trabajo de un trabajador también podría estar protegido por leyes estatales y federales separadas como la Ley de Licencia Familiar de Nueva Jersey (NJFLA) y/o la Ley Federal de Licencia Familiar y Médica (FMLA).

En julio de 2022, NJDOL introdujo una herramienta de cronograma de cobertura de maternidad (Maternity Coverage Timeline Tool) para brindar orientación a los futuros padres sobre los períodos de cobertura para el Seguro de Incapacidad Temporal y el Seguro de Licencia Familiar. A principios de este año, el departamento, en asociación con la División de Derechos Civiles (DCR) de la Oficina del Fiscal General y la Oficina de Innovación de Nueva Jersey, lanzó un Job Protection Checker, una herramienta digital interactiva diseñada para ayudar a los trabajadores a navegar por las leyes de protección laboral de Nueva Jersey relacionadas con la licencia familiar y médica. A partir de septiembre, NJDOL también ha estado implementando una serie de actualizaciones en la solicitud en línea de discapacidad temporal para mejorar la experiencia del usuario y reducir los errores de solicitud que pueden retrasar el procesamiento de reclamos.

Mientras que el programa de piloto de Paid Leave Navigator se enfoca en el condado de Mercer para comenzar, NJDOL financia organizaciones comunitarias en todo el estado para aumentar la conciencia de los trabajadores y el acceso a sus derechos y beneficios a través del programa de subvenciones Cultivating Access, Rights and Equity (CARE). Actualmente, la subvención se encuentra en su cuarto año de financiamiento

Un informe de Rutgers School of Public Health encontró que la expansión de Nueva Jersey de nuestros programas de licencia de baja pagada en 2019 y 2020 se asoció con un fuerte aumento del 70% en el uso de los beneficios de licencia familiar entre los residentes del estado. Las investigaciones muestran que el acceso a los beneficios de licencia familiar y médica de baja pagadas se asocia con un mayor inicio y duración de la lactancia materna, una mayor asistencia a las visitas posparto, un menor riesgo de depresión posparto y menores probabilidades de admisiones hospitalarias maternas e infantiles.

Para obtener más información sobre el programa piloto de navegadores de licencia pagada, visite: www. MyLeave Benefits.NJ.gov/navigator.

Para obtener más información sobre los beneficios de licencia familiar y médica pagada del estado, visite: MyLeaveBenefits.NJ.gov.