NJDOL emite una orden de suspensión de trabajo a un restaurante de Union City que debe casi 7.000 dólares en salarios atrasados a empleados.

17 de diciembre de 2025



TRENTON – Investigadores de la División de Cumplimiento de Salarios y Horas del Departamento de Trabajo y Desarrollo de la Fuerza Laboral de Nueva Jersey (NJDOL) emitieron la siguiente orden de suspensión del trabajo el 9 de diciembre de 2025:

Empleador: Ceviche Time By Maicelo

Ceviche Time By Maicelo Ubicación de trabajo: 4538 Bergenline Ave, Union City N.J. 07087

4538 Bergenline Ave, Union City N.J. 07087 Tipo de Trabajo: Restaurante

Restaurante Categoría de la orden de cese de trabajo: Aplicación general

Aplicación general Detalles: El empleador posteriormente proporcionó el pago completo de los salarios evaluados y acordó pagar todas las tarifas administrativas y penalidades. Como resultado, se levantó la orden de suspensión de trabajo.

El empleador posteriormente proporcionó el pago completo de los salarios evaluados y acordó pagar todas las tarifas administrativas y penalidades. Como resultado, se levantó la orden de suspensión de trabajo. Violaciones: Registros incompletos; falta de pago de licencia por enfermedad acumulada; violaciones de registros y notificaciones/publicaciones de licencia por enfermedad acumulada; salarios no pagados.

Registros incompletos; falta de pago de licencia por enfermedad acumulada; violaciones de registros y notificaciones/publicaciones de licencia por enfermedad acumulada; salarios no pagados. Salarios: Salarios: $6,987; Tarifas: $698.70; Penalidades: $2,850.

Salarios: $6,987; Tarifas: $698.70; Penalidades: $2,850. Trabajadores afectados: 7

El NJDOL ha emitido 212 órdenes de suspensión del trabajo desde que estos poderes fueron ampliados en julio de 2019.

Las órdenes de suspensión del trabajo son iniciadas por el NJDOL para detener trabajos realizados de manera que exploten a los trabajadores o que no cumplan con las leyes y regulaciones estatales. En los casos de Aplicación General, se realiza una evaluación contra una empresa que se encuentra en violación de las leyes y regulaciones de Salarios y Horas. Si el empleador no impugna o no paga la evaluación dentro del período legal, se puede emitir una orden de suspensión del trabajo después de que se le haya notificado con siete días de anticipación. La orden de suspensión del trabajo permanece en vigor hasta que el empleador pague el monto total del premio.

El NJDOL continúa monitoreando los lugares donde se han emitido órdenes de suspensión del trabajo. Se debe pagar a los trabajadores durante el tiempo que la orden de suspensión del trabajo esté en efecto, por un período de hasta 10 días. La orden de suspensión del trabajo puede ser levantada si y cuando se hayan pagado los salarios atrasados y las tarifas administrativas restantes y se hayan resuelto todos los problemas relacionados.

Para obtener más información sobre beneficios y protecciones para los trabajadores, por favor visite myworkrights.nj.gov.

Go back to all press releases