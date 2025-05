La evolución del velador como objeto de diseño

Veladores modernos de UBID Iluminación: diseño, funcionalidad y estilo para cada rincón del hogar. Diseños únicos en veladores: combinaciones de madera, bronce y vidrio para iluminar con personalidad cualquier espacio. Veladores que combinan elegancia y simplicidad: una opción perfecta para dormitorios o livings con estilo nórdico.

ARGENTINA, May 30, 2025 /EINPresswire.com/ -- Los veladores se han convertido en piezas clave de la decoración del hogar. Ya no son solo una fuente de luz junto a la cama: hoy cumplen un rol estético, funcional y emocional. Desde un rincón de lectura hasta una mesita de luz, un buen velador puede cambiar el clima de una habitación con solo encenderlo. En esta nota te contamos todo lo que tenés que saber sobre veladores: cómo elegir el modelo ideal, qué estilos están de moda, qué materiales dominan el diseño en 2025 y cómo integrarlos a tu casa con estilo y personalidad. ¡Y por supuesto, te mostramos los modelos estrella de UBID Iluminación!

Qué es un velador y por qué es un infaltable en tu casa

Un velador es una lámpara de mesa diseñada para brindar luz puntual o ambiental. Se utiliza en mesas de luz, escritorios, rincones de lectura o espacios de relax. La ventaja frente a una luz de techo es que crea un ambiente más cálido y focalizado, ideal para leer, trabajar o simplemente disfrutar de una atmósfera agradable. Además, suma estilo y puede ser un verdadero objeto de decoración.

Cómo elegir un velador según el espacio

Para el dormitorio

Elegí veladores para dormitorio con luz cálida y difusa. Los modelos con pantalla de tela o vidrio opalino son ideales para crear un ambiente relajado. Si te gusta leer en la cama, buscá veladores con brazo orientable o base regulable en altura. Y si tenés poco espacio en la mesa de luz, un velador colgante también puede ser una excelente opción.

Para el living

En el living, los veladores decorativos pueden colocarse sobre una mesa auxiliar o aparador. Acá podés jugar con diseños más osados: metálicos, de vidrio, con formas geométricas o vintage. Elegí veladores modernos que contrasten con el resto de los muebles para que se destaquen.

Para el escritorio

Acá se impone la funcionalidad. Los veladores de escritorio deben brindar buena luz blanca o neutra, sin sombras. Lo ideal: brazo articulado, cabezal orientable y base estable. Y si tienen puertos USB o carga inalámbrica, mejor todavía.

Para espacios especiales

Un velador también puede usarse en halls, rincones de lectura, bibliotecas, escritorios juveniles o habitaciones infantiles. Elegí modelos según el estilo del espacio, priorizando seguridad si es para niños (bases estables, materiales no tóxicos, difusores de calor).

Estilos de veladores que la están rompiendo

Nórdico: madera clara, pantallas blancas, diseño minimalista. Simple y acogedor.

Industrial: metal negro, cobre o bronce, bombillas a la vista. Mucha personalidad.

Vintage: formas curvas, tulipas de vidrio, colores pastel o metalizados. Ideal para ambientaciones retro.

Contemporáneo: materiales mixtos, diseños originales, tonos neutros o contrastantes.

Boho chic: fibras naturales, pantallas tejidas, detalles artesanales.

Tendencias 2025 en veladores y lámparas de noche

LED integrados: más eficientes, con formas minimalistas y bajo consumo.

Materiales sustentables: madera reciclada, papel, cerámica artesanal.

Smart lighting: veladores que se controlan desde el celu o por voz.

Diseño modular: piezas que podés armar según tu estilo.

Colores tendencia: terracota, verde salvia, azul grisáceo, beige y tonos empolvados.

Modelos recomendados de UBID Iluminación

Velador de mesa rústico con pantalla de lino: Ideal para dormitorios cálidos. Luz suave, estilo natural y base de madera.

Velador metálico negro articulado: Perfecto para escritorios. Brazo orientable, diseño industrial y terminaciones de calidad.

Velador nórdico con pantalla blanca y base de madera: Estilo escandinavo. Simple, funcional y fácil de combinar.

Velador con base de vidrio esmerilado: Elegante, ideal para livings. Transmite calma y buen gusto.

Errores comunes (y cómo evitarlos)

Usar luz muy fría en el dormitorio

Comprar veladores desproporcionados para la mesa

Colocarlos sin tener en cuenta enchufes disponibles

Elegir por apariencia sin considerar la función real

No revisar si la pantalla quita demasiada luz

Animate a cambiar tu ambiente con un buen velador

Una pequeña lámpara puede hacer una gran diferencia. Los veladores no solo iluminan: transmiten sensaciones, acompañan momentos y reflejan tu estilo. En UBID Iluminación tenemos modelos para cada ambiente, necesidad y presupuesto. ¡Sumate a la tendencia y descubrí la magia de una luz pensada para vos!

