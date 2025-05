تحالف تطلق فعالية كابيتالز لندن للتعريف بفرص الاستثمار الواعدة في قطاع العقارات السعودي

Cityscape Global brings Saudi Real Estate Investment Opportunities and Strategic Partnerships to London

لندن, UNITED KINGDOM, May 30, 2025 / EINPresswire.com / -- أعلنت تحالف، الشركة الرائدة في تنظيم الفعاليات في المملكة العربية السعودية، اليوم عن تنظيم فعالية كابيتالز لندن- ضمن إطار برنامج المستثمرين من معرض سيتي سكيب العالمي. وتضم الفعالية لقاء عمل يجمع المستثمرين الدوليين وقادة الحكومات وأبرز المطورين بهدف تعزيز التعاون وتوفير فرص استثمارية غير مسبوقة في سوق العقارات الأكثر حيوية في المنطقة.وتوفر فعالية كابيتالز لندن للمشاركين فرصة التواصل المباشر مع أبرز صنّاع القرار في وزارة البلديات والإسكان، والهيئة العامة للعقار، ووزارة الاستثمار في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى كبار الممثلين من الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، والشركة السعودية لخدمات الضمان الإسكاني (ضمانات) والشركة الوطنية للإسكان وصندوق الاستثمارات العامة وشركة إدارة وتطوير مركز الملك عبدالله المالي وشركة البحر الأحمر الدولية وشركة المربّع الجديد ومؤسسة المسار الرياضي.وتُقام الفعالية تحت رعاية عبدالله الحماد، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار، وتستمر على مدى يومين (29-30 مايو الجاري) في فندق جروفنر هاوس في مايفير، وذلك بحضور نخبة المستثمرين المؤسسيين والشركاء المحدودين والمكاتب العائلية وصناديق الأسهم الخاصة والبنوك الاستثمارية في المملكة المتحدة وأوروبا، بإجمالي أصول عقارية مدارة تتجاوز 4.4 تريليون دولار.وقال معالي ماجد بن عبدالله الحقيل، وزير البلديات والإسكان في المملكة العربية السعودية، خلال كلمته الافتتاحية:"تشهد المملكة العربية السعودية مرحلة تحول حضري تاريخية نعمل فيها على إعادة رسم ملامح مدننا بأسلوب مبتكر يتجاوز المفاهيم الحالية، ما يمكننا من تطوير مراكز تزخر بالفرص وتجمع بين الابتكار وأعلى مستويات جودة الحياة، وذلك في ضوء رؤية السعودية 2030 وبدعم من القيادة الرشيدة".كما تحدث فهد الهاشم، وكيل وزارة الاستثمار المساعد لتنمية الاستثمار، حول أهمية تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المملكة العربية السعودية، والعمل على تحقيق تكافؤ الفرص بين المستثمرين الدوليين والمحليين.وحضر الفعالية ممثلون من مكتب وزارة الاستثمار السعودية في المملكة المتحدة لتعريف المستثمرين المحتملين ممن يرغبون الاستثمار في سوق العقارات السعودية بمختلف المجالات والفرص المتاحة أمامهم، بما يشمل عمليات اتخاذ القرار والبدء بالاستثمار. كما شارك الأستاذ محمد البطي، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان، في جلسة حوارية للتعريف بالشركة بوصفها أكبر مطور عقاري في المملكة العربية السعودية، والمزايا التي يوفرها الاستثمار في هذا القطاع.ومن جانبه قال ميلان ميرجانيك، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية وإدارة المحافظ في مركز الملك عبدالله المالي: "سررت بالمشاركة في فعالية كابيتالز من معرض سيتي سكيب العالمي، وتسليط الضوء على الدور المحوري لمركز الملك عبدالله المالي في تعزيز فرص تطوير قطاع العقارات المتنامي في السعودية أمام قادة القطاع والمستثمرين. ونفخر في مركز الملك عبدالله المالي أن نكون مثالاً على حجم ونطاق الفرص العقارية في المملكة العربية السعودية والنهضة المستمرة التي تشهدها الرياض بوصفها عاصمة عالمية رائدة".وبدوره قال غريغوري جيريجان، رئيس الإدارة القانونية والمدير التنفيذي لإدارة الاستثمارات للمجموعة في شركة البحر الأحمر العالمية: "تجمع وجهاتنا أعلى مستويات التطور والطموح والرقي، ونجحنا خلال سبع سنوات من تنفيذ مشاريعنا وبدأنا باستقبال الزوار والمستثمرين. ولا يزال أمامنا الكثير لتحقيقه، حيث توفر فعالية كابيتالز لندن فرصة مميزة لاستعراض إنجازاتنا أمام المستثمرين في المملكة المتحدة، وكيف يمكنهم المشاركة في النجاح الذي تشهده المملكة العربية السعودية".

